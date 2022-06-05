Sıcak, daha da sıcak olacak... Güneş ışınlarına dikkat!

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‘Su en çok beynimize lazım’

Doç. Dr. Ramazan Sarı

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı

*Öğle saatlerinde güneş dik açıyla gelir. Öğle sıcağında beyin sağlığı açısından güneş altında durmayın.

*Su bütün organlardan daha fazla beyin için önemli. Sıcak havalarda yeterince sıvı alınmadığı zaman beyin ve diğer organlar güneşten daha fazla zarar görür.

*Herhangi bir zorunluluk yoksa güneşte kalmayın. Özellikle hipertansiyon, kolesterol gibi sistemik hastalığı olanlar güneşten kaçınmalı.

‘Tansiyonunuzu takip edin’

Prof. Dr. Tekin Akpolat

Nefroloji uzmanı



*Yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla damarların genişlemesi, aşırı terlemeye bağlı tuz kaybı gibi nedenlerle kan basıncı düşebilir. Yürüyüş ve yüzme de yüksek giden tansiyonun düşmesine neden olabilir. Tansiyon düşüklüğü özellikle yaşlılarda sorun çıkarabilir. Yazın tansiyonun ölçülmesi, takip edilmesi bu nedenle çok önemlidir. Belirti olmasa bile kan basıncınızı ölçün. Bazen düşük tansiyon bayılana kadar belirti vermeyebilir.

*Su içemeyen alternatif sıvıları tercih edebilir. Ancak meyve suları ve şekerli içecekler fazla içilmemeli. Şeker hastalarında veya çocuklarda ilave problem yaratabilir. Tuzlu ayran da kalp veya yüksek tansiyon hastalarında sorun yaratabilir.

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‘Cildinizin kızarmasına izin vermeyin!’

Doç. Dr. Nazan Yılmaz

Dermatoloji uzmanı



*Ozon tabakasında oluşan incelme sonucu güneş ışınları yeryüzünü daha çok etkiliyor. Buna bağlı yanıklar, deri kanseri, ışığa bağlı alerjik hastalıklar ve cilt yaşlanması riski artıyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında güneşten bilinçli şekilde korunun.

*Her gün en az 30 koruma faktörüne sahip güneş koruyucu krem kullanın. Kreminiz hem UVB hem de UVA için koruyucu olmalı. Ürünün üzerinde UVB koruması için SPF değerine, UVA koruması için IPD değerine bakın. Açık tenli, sarışınlar, kızıllar yüksek koruma faktörlü krem kullanmalı.

*Güneş koruyucu kremleri çıkmadan 20 dakika önce sürün, 2 saatte bir tekrarlayın. Kremler suya dayanıklı ve sivilce oluşmasını engellemek için su bazlı olmalı. Deniz kenarı veya havuz başında krem her saat yenilenmeli.

*Güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10.00-16.00 saatlerinde güneş altında durmayın. Su, kum ve kar güneş ışınlarını yansıtır. Cildinizin kızarmasına izin vermeyin.

*Güneş altında geçirilen sürede şapka takın, tişört giyin ve gözlük kullanın. Güneş gözlüklerinin camı UVA ve UVB filtreli olmalı.

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‘Serinleten yemekler yiyin’

Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu

Kardiyoloji uzmanı

*Soğuk hava vücuttaki ısıyı atmanın en pratik yoludur. Evde klimanız yoksa bir vantilatör de size yardımcı olabilir. Soğuk duş ya da nemli soğuk bir bezle kolunuza ve bacaklarınıza kompres yapabilirsiniz.

*Her saat başı bir bardak su için. Eğer bilinen kalp yetmezliğiniz varsa ne kadar su içmeniz gerektiğini kendi doktorunuzla konuşun. Kafeinli ve alkollü içecek içmeyin. Şekerli ve gazlı içecekler de bağırsaklardan su emilimini azalttığı için önerilmiyor.

*Öğünlerinizde vücudunuzu serinletecek ve sıvı gıdalar tercih edin. Soğuk çorba, salata ve kararında meyve hem sizi serin tutar hem de fazladan sıvı almanıza yardımcı olur. Sindirimi zor, yağlı yemeklerden uzak durun.

*Açık renk ve ince kıyafetler giyin. Açık renk güneş ışınlarını yansıtır.

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‘Sıcaktan öte nem miktarı önemli’

Dr. Öğr. Gör. Eren Eroğlu

Check-up ve sağlıklı yaşam uzmanı



*Açık havada yürüyüş ya da egzersiz için sabah ya da akşamüstü saatlerini tercih edin. Kalp, tansiyon ve şeker hastaları hekimlerine danışarak egzersiz yapabilir.

*Hem parlak ışıktan hem de güneşten korunun. Parlak güneş ışığı retina üzerinde tahribat yapabilir, dolayısıyla açık havada spor yaparken güneş gözlüğü ve geniş kenarlı şapkalar takın.

*Yazın nemle birlikte sıcaklık daha fazla hissedilir. Dolayısıyla sıcak çarpmaları daha fazla görülür. Yüksek ateş, baş ağrısı, nabız hızında ve solunum sayısında artma, tansiyon düşüklüğü, aşırı yorgunluk, bitkinlik hali gibi belirtiler, güneş çarpmasından olabilir. Tedbir alın.

*Egzersizden yaklaşık 4 saat önce iki bardak; 2 saat içinde bir bardak daha su için. Egzersiz sırasında her 15-20 dakikada bir, suyunuzdan birkaç yudum alın.

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Güneş kremi seçerken nelere özen göstermeliyiz?

Dr. ecz. Metin Uyar

Hürriyet Ekler yazarı, fitoterapi bilim uzmanı



*Güneş koruyucu kullanmak ne kadar kritikse doğru güneş koruyucu ürün seçimi de o kadar önemli. Her cilt tipinin ayrışan ihtiyaçlarına özel farklı güneş koruyucu içerikleri var.

*İleri yaştakiler, iki yaşına kadar olan bebekler, hamileler, kanser hastaları, atopik (alerjiye yatkın) cilt tipine sahip olanlar ve kimyasal filtrelere alerjisi olanlar çinko oksit ve titanyum dioksit gibi mineral filtreli koruyucuları tercih edebilir.

*Tnosorb S, tinosorb M, tinosorb A2B, uvinul T150 ve uvinil A Plus gibi örneklerini verebileceğimiz bu filtreler, mineral filtrelerde olduğu gibi ciltten emilmeden etki gösteriyor. Bunların endokrin bozucu (hormonal dengeyi bozan) etkilerine rastlanmamış olması olumlu bir diğer özelliği. Ancak güneş koruyucuların deniz ekolojisine olumsuz etkileri olabildiği de güncel araştırmalarla ortaya konan bir gerçek. Oktinoksat, oksibenzon, 4-MBC gibi kimyasal filtreler deniz ekosistemine zarar veren filtrelerden bazıları. Üzerinde ‘Ocean Care, ‘Respect Marine Life’, ‘Ocean Respect’ gibi logolara dikkat edin.

*Biliminsanları hem çevreyi hem de cildimizi güneşten koruyacak bitkileri araştırıyor. Yazlık bölgelerde karşımıza çıkan üzüm asması (Vitis vinifera) o mucizevi bitkilerden biri… Bu bitkiyle krem yapma araştırmaları sürüyor.

*Ne kadar uzun süre korunmak istiyorsanız o kadar yüksek SPF (güneşten korunma derecesi) değeri olan ürün kullanmalısınız.

Unutmayın ki SPF değerinin yükselmesi daha çok değil, daha uzun süre korunduğunuz anlamına geliyor.

*Cildinizde güneşe bağlı kırışıklıklara ve alerjilere karşı da korunmak istiyorsanız, alacağınız güneş koruyucu ürünün üzerinde UVA ışınlarına karşı koruyucu olduğunu gösteren ibare bulunmasına dikkat edin.