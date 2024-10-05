Sezonun nabzı hızlanıyor

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Galatasaray’da dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen, yıldız adayı Gabriel Sara... Beşiktaş’ta Portekizli yetenek Rafa Silva, Lazio’dan gelen tecrübeli forvet Immobile... Fenerbahçe’de tarihin en çok kupa kazanan teknik direktörlerinden büyük karizma José Mourinho, Sevilla’dan Youssef En- Nesyri, Allan Saint Maximin ve Sofyan Amrabat...

Yoğun geçen bir transfer sezonu bitti. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde de mücadelelerine devam ediyor. Sahadaki oyun, transferlerin uyumu, genç yıldızların durumu gibi futbolseverlerin gündemindeki heyecanlı tartışmaları uzmanlar değerlendirdi...

‘Mourinho şapkadan tavşan çıkarmalı’

Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Servisi Müdürü

Hangi takımın öne çıkacağının yanıtını Galatasaray verdi zaten. Takım oyunu ve bireysel kaliteleri mükemmel.

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En etkili oyunculardan biri Napoli’den gelen Victor Osimhen. Bu kalitede bir golcü gelmedi Türkiye’ye. Asist, baskı, gol gibi psikolojik katkısıyla da...

Teknik direktörlerden Okan Buruk şu an formda. Jose Mourinho’nun şapkadan tavşan çıkarması gerekiyor.

En çok gelişme gösterecek gençler Barış Alper Yılmaz (GS) ve Mustafa Hekimoğlu (BJK).

Mourinho ve dolayısıyla Fenerbahçe şampiyon olamazsa büyük bir hayal kırıklığı olur. Aynı şey bu formuyla şampiyonluğu kaçırırsa Galatasaray

için de geçerli.

Ligin sürpriz takımı ve futbolcusu Beşiktaş ile İtalyan forveti Ciro Immobile. Beşiktaş, son yıllarda oluşan iki takımlı ligin en büyük tehdidi.

Avrupa’da üç takımımızın da ilerleyeceğini hayal ediyordum. Beşiktaş kötü başladı. Sırasıyla en çok şansı olanlar Galatasaray, Fenerbahçe. Beşiktaş sürpriz olur.

‘Şampiyonu derbi performansı belirleyecek’

Banu Yelkovan, Hürriyet spor yazarı

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Şu ana kadar Galatasaray ve Beşiktaş öne çıktı ancak sezon ilerledikçe Fenerbahçe’nin de şampiyonluk yarışına katılacağını düşünüyorum. Başakşehir, Samsunspor, Göztepe ve Eyüpspor da fena başlamayanlar.

Şampiyonluk yarışının olağan şüphelileri ligin diğer takımlarına göre kadro derinliği ve kalitesi açısından üstün oldukları için bu performansı gösteriyor. Eyüpspor ve Göztepe yeni yapılanma içindeler, Samsun ve Başakşehir’de birlikte oynamaya alışkın, daha oturmuş kadrolar. Ve tabii iyi hocalar.

Rafa Silva, Immobile (BJK), Gabriel Sara ve Osimhen (GS), Fred ve Djeko (FB). Bu oyuncular oyuna ve skora olan katkılarıyla öne çıkar.

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Okan Buruk (GS) kendisini her hafife aldığımızda el arttırıyor ve şaşırtıyor. Van Bronckhorst (BJK) lige hızı ve iyi adapte oldu. Mourinho (FB) zaten Süper Lig’in üzerinde bir hoca. Arda Turan, Çağdaş Atan gibi genç jenerasyon hocalar da bizi şaşırtacaklar.

Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu, Galatasaray’da süre alabilirse Metehan Baltacı, artık çok genç sayılmasa da Yunus Akgün bu sezonun parlayan gençleri olabilir.

Üç büyüklerden şampiyon olamayan her takım hayal kırıklığı yaratır. Trabzonspor sezon başında yarattı bile.

Şampiyonu belirleyen derbi performansı olacak büyük olasılıkla. Bu sebeple tüm derbiler güzel olur.

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Osimhen herkesi şaşırtan bir transfer oldu. Eğer alışkın olduğumuz performansını gösterirse Galatasaray’a büyük skor gücü sağlar. Beşiktaş’ta Rafa Silva fark yaratır.

Göztepe ve Eyüp’ün düşmemeyi başarmaları bile başarı ama ben daha iyi performans bekliyorum onlardan. Samsunspor da diğer sürpriz adayım.

Ligin kalitesinin yükselmesine sahadaki yabancı oyuncu sayısının artması katkı sağlar ama tam bir çözüm olmaz.

Dört büyüklerde ilk değişiklik yaşandı bile, Trabzonspor Şenol Güneş’i göreve getirdi. Ligin gidişatına göre

en az bir değişiklik daha olabilir.

Gol kralı adayım Galatasaray’dan Mauro Icardi.

Ben hepsinin Avrupa’da ilerleyebileceğini düşünüyorum. Yeni değişen format buna uygun.

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‘Gol kralı adayım yine Mauro Icardi’

Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Servisi Müdürü

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş zayıf bir ihtimal de olsa Trabzonspor ligde öne çıkar ama şu anki görüntü Beşiktaş ve Galatasaray’ın çok az farkla da olsa önde olması.

Bu sezon ülkemizde yıldız oyuncu çok; Osimhen, Icardi, Mertens ve Gabriel Sara’nın isminin parlayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Beşiktaş’ta Rafa Silva ve Immobile bu listeye dahil edebilirim. Fenerbahçe’de de Tadic ve Edin Dzeko olabilir.

Teknik direktör konusunda ayrım yapmak zor, bütün teknik direktörlerin kendi planları var bu planları doğru uygulamak için çalışacaklar elbette ki Jose Mourinho, Van Bronckhorst, Okan Buruk ve Şenol Güneş hemen aklımıza gelen isimler ama bu sezon genç teknik direktörü jenerasyondan bir hayli isim sahne alıyor onlardan da sürpriz isimler çıkacağına eminim.

Gelişme gösterecek ya da dikkatinizi çekecek genç oyuncu konusunda konuşmak için çok erken çünkü takımlarda ağırlıklı olarak yabancı oyuncular var ve genç oyunculara da -buna Anadolu takımları da dahil- çok fazla yer vermiyorlar, ilk yarı bittikten sonra belli olur.

Hayal kırıklığı yaratacak takım şu olur demek çok zor olur ama Türk futbolu sadece şampiyonluğu başarılı saydığı için sezon sonunda birinci olmayan her takım hayal kırıklığı olur.

En iyi transfer hangisi oldu, takıma ne gibi katkılar sağlar, bir hayli geniş bir soru şu anda yanıtlaması da zor, zamana ihtiyacımız var. Biraz oynasınlar da öyle konuşalım. En iyi değil de en dikkat çekici diye sorarsanız eğer Galatasaray’dan Osimhen.

Sürpriz takım olarak birinci sıraya Göztepe’yi, ikiye Samsunspor’u, üçe de Eyüpspor’u şimdilik kaydıyla yazabilirim. Sürpriz oyuncu için erken.

Artan maç sayısının Avrupa’da mücadele edecek takımlarımızı çok etkileyeceğini sanmıyorum çünkü bu yoğunluğu dikkate alarak transfer yaptılar. Avrupa’da epey bir yol alacaklarına, eldeki kadrolara bakınca ciddi başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum.

Yabancı sayısının artması ligin kalitesini yükseltir demek yanlış olur ama etkili olacağı kesin.

Gol kralı adayım yine Mauro Icardi (GS).