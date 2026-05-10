‘Seyirciyi güldürmenin değil mutlu etmenin peşindeyim’

Birçoğumuz onu Mor Komedyen mahlasıyla tanıyoruz. Sosyal medyada paylaştığı bir videoya denk gelmiş olabilirsiniz. Özellikle burç tiplemeleriyle kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Sahnelerden bir süre uzak kalsa da bu arayı ‘Aşırı Rahat’ adlı komedi şovuyla kapattı. Murat Genç’le 100’üncü gösterisi öncesinde buluştuk, hakkında merak edilenleri kendisine sorduk. Baştan belirtelim; herkesten gizlediği burcunu bize de söylemedi.

◊100’üncü gösteriniz 13 Mayıs’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. Sahneye çıkarken hâlâ heyecanlanıyor musunuz?

Rahatladığım gün bu işi yapmayı bırakırım. Gösteri öncesi oturmam, koştururum, dekorundan ışığına her işi yaparım. Herkes beni arar, ben o sırada perde arkasından seyirciye bakarım, koltuklar dolmuş mu kontrol ederim, fotoğraflarını çekerim... Heyecanlıyımdır ve o heyecan önemlidir.

◊Aslında kimya okumuşsunuz...

Evet, kimya mezunuyum. İki yıllık öğretmenlik tecrübem de oldu. Ama oyunculuk hep hayatımdaydı. 6 yaşındayken, ismini şu an veremeyeceğim çünkü gösteride bu hikâyeyi anlatıyorum, çok büyük bir komedyenden el aldım. Onun bana “İleride ne olacaksın” diye sormasıyla oyuncu olmaya karar verdim. Oyunculuğa çocuk oyuncu olarak başladım, 30 yıldır da devam ediyorum. Dizilerde oynadım, bir tiyatro kolektifim de vardı. Ama insanlar bizi ‘burççu çocuk’ olarak tanıyor (gülüyor).

◊Sosyal medyaya da erken başlayanlardansınız, 2016’dan beri içerik üretiyorsunuz. Oyunculuktan içerik üreticiliğine nasıl geçtiniz?

Komedi gösterileri yaptığım yıllarda (2015) ülke biraz karıştı, sahne işleri çok iptal oluyordu... Asistanlarım da sürekli “Abi, sen neden Instagram’da video çekmiyorsun, çok komiksin, orada çok iş yaparsın” diyorlardı ama ben hep “Bize göre değil oralar, biz sanatçıyız” diye geçiştiriyordum. Sonra dünya değişti, geleceğin sosyal medyada olduğunu gördük. İçerik üretmeye başladım, burçlarla ilgili bir video çektim, patladı! Talep olunca da bu videoları tiyatrolaştırdım. Amacım farklıydı en başta...

◊Neydi amacınız en başta?

O dönem sahneler kapalıydı ama elbet bir gün açılacak, biz de sahnelere döneceğiz diye düşünüyorduk. Ve ben sosyal medyada oluşturduğum kitlemi sahnelere yönlendirmeyi hedefliyordum. Şu anda da o hayalimi gerçekleştiriyorum. Seyircilerim beni izlemeye geliyor. Üstelik yüzde 70’i ilk kez bir gösteri izlemeye geliyor. Bugün benim sahneme geliyorlar, ertesi gün başkasını izlemeye gidiyorlar.

‘ASTROLOGLAR EĞİTİM İSTİYOR’

◊Mor Komedyen adının hikâyesi nedir?

Parçalanmış bir ailenin çocuğuyum ve genelde günlerimi odamda geçiriyordum. Mutlaka kulağımda Zeki Alasya ve Metin Akpınar tiyatroları oluyordu, sürekli oradaki skeçleri oynuyordum. Oynarken taktığım bir mor pelerinim vardı, annemin şalı. Sahneye çıkmaya başladıktan sonra da hep yanımda taşıdım. ‘Mor’ oradan geliyor. Ayrı bir güzelliği de morun kimseye ait olmayışı. Hiçbir siyasi partide, futbol takımında yok, erkeğe ya da kadına ait değil, tarafsız.

◊İlk günden bu yana burçlarla ilgili içerik üretiyorsunuz. Tekrara düşmemek önemli...

O videoların hiçbiri yazılı değil. Hepsi doğaçlama oynadığım videolar. Burçlarla ilgili videolarda

12 karakter olduğu için ve gündemimiz sürekli değiştiği için tekrara düşmeden de içerik çıkarabiliyorum. Artık bıraktım o karakterleri çekmeyi ama insanlar hâlâ ‘Akrep’ karakterini hatırlatan bir gönderi gördüklerinde bana atıyorlar.

◊Videoları çekmeye başlamadan önce burçlara ilginiz var mıydı?

Çocukluğumuzdan beri günlük burç yorumlarını okuyarak büyümüş bir nesiliz. Rezzan Kiraz’la, Ayşe Özgün’le büyüdük... Tabii senaristliğimin de etkisi var. Bazı astrologlar yazıyor, benden burçlar hakkında eğitim almak istiyorlar. Çünkü insanların karakterlerini analiz etmekte benim kadar iyi değiller. “Bunları nasıl biliyorsun” diyorlar.

◊Siz hangi burç olduğunuzu söylemiyorsunuz...

Gizemi seven bir insanım. Kendimi insanlara çok açmam. Seyircimin zekâsına güveniyorum. Burcumu çok belli eden bir insanım. Hemen anlamaları lazım.

◊Gösterinizin adı ‘Aşırı Rahat’. Bu ‘rahatlık’ nereden geliyor?

İzmirliyim. Biz biraz rahat insanlarızdır. Sosyal medyada daha filtreli paylaşım yapıyorsunuz. Şovumda bu olmasın istedim. Çoğu insan “Aile ortamında muhabbet ediyormuşuz gibi hissettik” diyor.

◊Stand-up gösterisinden çok komedi şovu demeyi tercih ediyorsunuz dikkat ettiğim kadarıyla...

Elime mikrofon alıp sabit durarak yaptığım bir gösteri değil; biraz daha ortaoyunu oynuyormuşum, meddah gösterisi yapıyormuşum gibi... Çünkü her anlattığım karakterin kendisine bürünüyorum, şarkılar söylüyor, dans ediyorum... Seyirciyi güldürmeyi değil, mutlu etmeyi tercih ediyorum. Çünkü

gülmek geçici bir şeydir. Anlıktır; ama mutluluk çıktığınızda da devam eder, etkisi uzun sürelidir. Ben onun peşindeyim.

‘SEYİRCİLER ARTIK DAHA TALEPKÂR’

◊Son dönemde tiyatro seyircisi profilinde bir değişim yaşandığı konuşuluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Seyirci aslında her zaman talepkârdı ama artık bu talepkârlık farklı bir noktaya evrildi. Özellikle sahneye müdahale etme, yerinden laf atma, geç gelip gösteriyi bölme gibi durumlar daha sık görülmeye başladı. Bunun yanı sıra telefonla ilgilenmek, sürekli içeri girip çıkmak ya da ara sonrası gecikerek gelmek gibi davranışlar arttı. Burada sadece seyirciyi suçlamak da doğru değil, çünkü sahne sanatlarında gösterilerin geç başlatılması gibi alışkanlıklar da bu durumu besledi. İnsanlar artık ilan edilen saatin gerçek başlangıç saati olmadığını düşünmeye başladı.

◊Yaşınızla (45) ilgili şaşıran çok oluyor, gerçekten de göstermiyorsunuz…

Soyadım Genç. Onun hakkını veriyorum. Genlerle ilgili olabilir, minyon olduğum için olabilir… Ayrıca günlük rutinlerime çok dikkat ederim. Yüzümle, saçımla, dişimle ilgili rutinlerimi eksiksiz uygularım. Giyim tarzım da daha rahat, salaş… Onunla ilgili de olabilir.