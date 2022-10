Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

Haberin Devamı

Hailey Baldwin Bieber ve şarkıcı-oyuncu Selena Gomez, geçen hafta düzenlenen The Academy Museum Gala 2022’nin konuklarıydı.

30 yaşındaki pop yıldızı ve 25 yaşındaki model Los Angeles’taki galada beraber poz verdi ve bu kare sosyal medyanın gündemine oturdu. Çünkü Justin Bieber’ın Selena Gomez’le uzun yıllar bir ayrı bir barışık devam eden aşk ilişkisi magazinin en önemli gündem maddelerinden biriydi. Justin’in Selena’ya yazdığı ‘Sorry’ (Üzgünüm) şarkısı karşısında Selena’nın artık bu ilişkiden sıkıldığını dile getirdiği ‘Same Old Love’ (Aynı Eski Aşk) ikilinin aşkını müzik listelerine kadar taşımıştı. Derken Justin Bieber 2018’de model Hailey Baldwin ile evlendi. Selena’nın hayranları Hailey’ye düşman oldu, Hailey’ninkiler Selena’yı sosyal medyadan topa tuttu.

Hailey Bieber ve Selena Gomez Tam da bu nedenle geçen hafta iki kadının birbirine sarıldığı fotoğraf hayranlarında biraz şok etkisi yarattı. Gerçi Hollywood’da bu tip dostluklara ilk kez şahit olmuyoruz. 2005’te Ashton Kutcher’la Demi Moore’un düğününe Moore’un üç kızının babası Bruce Willis de katılmış; çifte aile tatillerinde eşlik etmişti. Geçen yıl da Hollywood’un ünlü oyuncularından Orlando Bloom’un şarkıcı nişanlısı Katy Perry ile 2013’te boşandığı eski eşi model Miranda Kerr’in arasından su sızmaması çok konuşulmuştu. Hatta Katy Perry, Miranda Kerr’in yeni markası Kora Organics’in reklamını yapmış, birlikte çektirdikleri fotoğrafa Orlanda Bloom “Çok tatlısınız” notunu düşmüştü.

Nişanlısı Katy Perry ile eski eşi Miranda Kerr’in fotoğrafına Orlando Bloom’un yorumu “Çok tatlısınız” oldu.

Miranda Kerr ve Katy Perry

Bu duruma Türkiye’den ünlü isimlerle de örnek verebiliriz: Seda Sayan’ın eski kocası Sinan Engin’in eşi Ayşe Engin’le dostluğu zaman zaman magazine gündem oluyor. 2018’de çocuklarıyla birlikte Anneler Günü’nü kutladıklarında Ayşe Engin sosyal medyada Seda Sayan’la fotoğraflarının altına “Bazı zihniyetler anlamakta zorlansa da, ilişkimize değişik manalar yüklemeye çalışsalar da biz birbirini çok seven iki kardeşin anneleriyiz ve sen benim için çok kıymetlisin, çok özelsin, her zaman da öyle kalacaksın” notunu paylaşmıştı.

Demi Moore o dönemki eşi Ashton Kutcher, eski eşi Bruce Willis ve çocuklarıyla2018’de evlenen Can Bonomo ve Öykü Karayel de iki yıl önce Bartu Küçükçağlayan ve Merve Özgüle ile birlikte tatile çıkmıştı. Bartu ve Öykü’nün yıllar önce sevgili olmasını hatırlatıp bu duruma tepki gösterenlere Can Bonomo “2020 yılındayız. Bartu benim çok yakın bir arkadaşım. Öykü ise canım, eşim benim. En sevdiğim insan” diye cevap vermişti.Biz de çevremizdekilere ve uzmanlara sorduk: Sevgilimizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir miyiz?

Öykü Karayel-Can Bonomo ve Bartu Küçükçağlayan-Merve Özgüle

‘Kültürel etmenler, yetiştirilme tarzı ve görgü önemli hale geliyor’

* Çiftler genellikle partnerlerinin eski sevgilileriyle görüşmesini istemez. Her an bir his tetiklenebilir diye düşünürler. Her ne kadar ‘Artık bir şey hissetmiyoruz’ dense de önceden yaşanmışlıklar vardır. Diğer taraftan da yoğun duygular hissettiğimiz, romantik anlar yaşadığımız kişinin yeni sevgilisiyle arkadaş olmak kavramı kulağa zorlayıcı gelebilir. Bunu yapanlar var ama çoğunlukta mı, hayır. Çünkü bazen sevgilinin eski sevgilisiyle ya da eski sevgilinin yeni sevgilisiyle arkadaşlık yapmak incitici olabiliyor. Ufacık bir şakalaşmada kıskançlık kavramı devreye girebiliyor; karşı tarafın güzelliği, yakışıklılığı, zekiliği, zenginliğiyle ilgili kıyaslama yapılabiliyor.

* İlişki konusunda uzman psikologlar şu tavsiyeyi veriyor: Eski sevgilinizle arkadaş olarak kalmaya karar vermeden önce iyice düşünün. Çünkü bazen ilişkinin bitmesi o duygusal bağın bittiği anlamına gelmiyor. Üzerine bir de kibarlık için onun yeni sevgilisiyle arkadaş olduğunuzda taraflardan biri, hatta bazen ikisi de zorlanabilir. Arkadaşlık için iki tarafın da birbirini gerçekten ‘arkadaş’ olarak benimsemesi gerekiyor. Bu tamamen samimi duygularla alınmış bir kararsa, eski partnerinizin yeni sevgilisi sizin için gerçekten sosyalleştiğiniz biri haline gelebilir.

* Yaş ve jenerasyon açısından bakıldığında bu durum genç nesilde daha rahat gözlemleniyor. Bazen aynı arkadaş grubundan biriyle ilişkiye başlıyor, sonra ayrılıp aynı gruptan bir başkasıyla ilişkiye giriyor. Aynı grupta oldukları için eski sevgililer, yeni sevgililer arkadaş kalabiliyor. Ama burada da kültürel etmenler, yetiştirilme tarzı, görgü önemli hale geliyor.

‘Kadınlar bunu daha iyi yapıyor’

Özgür Uysal, yazar, ‘İnce İşler’ YouTube kanalında ilişkiler ve cinsellik üzerine içerik üreticisi

* Sevgilimin eski sevgilisiyle eğer anlaşıyorsam, yollarımız kesiştiyse ve eğer sevgilim olmadan da görüşebileceğim biriyse arkadaş olurum. Kafanın uyuştuğu kişiyle hangi vesileyle tanıştığının bir önemi yok bence. İnsan anlaştığı kişileri zor buluyor.

* ‘Dışarısı ne der? Acaba sevgilimle hâlâ aralarında bir şey olabilir mi? Dünyada başka insan mı yok’ gibi bir sürü karşı argüman üretilebilir ama iki insan anlaştıysa, arada samimiyet varsa her şey olur. Biraz Amerikan sitcom dizisi gibi olur ama olur.

* Kadınlar bunu daha iyi yapıyor. Burada kıskançlıkla daha iyi baş etme becerileri de etkili olabilir; ‘dostunu yakın, düşmanını daha yakın tut’ düşüncesi de...

* Yaş ilerledikçe eski sevgiliyle arkadaş olma oranı giderek artıyor. Erken yaşlarda insan daha güvensiz ve sert oluyor belki... Kültür de etkili. Eminim Kanada’da bu oran daha yüksektir.

Klinik Psikolog Fundem Ece: “İki tarafın da birbirini gerçekten ‘arkadaş’ olarak benimsemesi gerek. Bu samimi duygularla alınmış bir kararsa, eski partnerinizin yeni sevgilisi sizin gerçekten sosyalleştiğiniz biri haline gelebilir.”

‘Geçen geçmiştir’ diyen de var, anormal bulan da...

‘Beni yadırgıyorlar’

Caner Ç., 38

Sevgilimin eski sevgilisiyle arkadaş olmamak için hiçbir engel yok. Bunu kız arkadaşlarımla konuştuğumda beni yadırgıyor, onlara olan sevgimi sorguluyorlar. Oysa bunun tersi özgüvensizlik gibi geliyor bana.

‘Hâlâ görüşüyoruz’

Simge E., 35

Erkek arkadaşımın eski sevgilisiyle tesadüfen bir ortamda tanıştık. Masadaki en çok sohbet ettiğim insan o oldu. Hâlâ görüşüyoruz, onun da sevgilisi var. Geçen geçmiştir diye düşüyorum.

‘Adı üstünde, eski’

Melis Y., 34

Eşimin eski sevgilisiyle yakın arkadaş olmayı tercih etmem. Ama çok samimi olmamak şartıyla görüşebilir, konuşabilir, aynı ortama girebiliriz. Adı üstünde, eski; o nedenle beni çok ilgilendirmez.

‘Fazla samimiyete gerek yok’

İlayda G., 23

Arkadaş olabilirim. Sağlıklı iletişim kurulduğu sürece temel seviyede herkes birbiriyle anlaşabilir. Fakat yakın bir dost olarak ilişki kurmayıtercih etmem. Fazla samimiyete gerek yok.

‘Kendi açımdan samimi gelmez’

Begüm G., 34

Sevgilimin eski sevgilisiyle arkadaş olamam. Kendi açımdan samimi gelmez. İster istemez sevdiğin insanın daha önce bu kişiyle aralarında özel bir şeyler geçtiğini bilerek nasıl arkadaş olabilir ki insan!

‘Güven hissedemem’

Alara T., 23

Bir dönem belirli bir yeri olan eski sevgilimle zamanında yaşadığım duyguların aynısını veya benzerini yaşamış biriyle samimi olamam.

Bir arkadaşlıkta olması gereken güven duygusunu hissedemem.

‘Hem anormal hem etikdışı’

Yiğit Ö., 29

Tercih etmem. Bunu hem anormal hem de etikdışı buluyorum. Ne konuşuruz, kendimi garip hissederim. Yaşanmışlıkları olan iki insan arasındaki duyguların da kolay kolay unutulabileceğini düşünmüyorum.

‘Seven insan bunu kaldıramaz’

Lara Y., 30

Sevgililerimin eski sevgililerini çok iyi tanıyorum çünkü çok iyi bir stalker’ım (takipçiyim). Ama kendimi onlarla arkadaşken düşünemiyorum bile! Çok kıskanç biriyim. Seven insan asla bunu kaldıramaz.