‘Sevdiklerin seni ayakta tutacak’

Haberin Devamı

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho 2020 yılında En İyi Yönetmen Oscar’ını aldığı törendeki konuşmasında ustası Martin Scorsese’nin “The most personal is the most creative” (En kişisel olan en yaratıcı olandır) sözünü hatırlatmıştı. Madonna’nın yeni albümü ‘Confessions II’ tam bu sözün karşılığı gibi. Hayatı hakkında bir film yapmak isterken (yeterli bütçeyi bulamadığı için proje şimdilik askıda) hayatı hakkında bir albüm yaptı ve travmaları, kayıpları, iyileşme çabalarıyla şekillenen şarkıları onu bir kez daha listelerin üst sıralarına taşıdı. 67 yaşında (16 Ağustos’ta 68 olacak) pop müziğin ve dansın tartışmasız kraliçesi olduğunu cümle âleme hatırlattı.

Madonna’nın hayatını anlatmaya bir varmış bir yokmuş diye başlayabiliriz. Çünkü genç kuşaklar için bir hayli geriye gideceğiz, 1958 yılına. Madonna Louise Veronica Ciccone 8 kardeşin 3’üncüsü olarak dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken meme kanserinden annesini kaybetti. Ailenin en büyük kızı olduğu için evdeki yükü ağırdı. Buna rağmen okul birincisi olacak kadar da iyi bir öğrenciydi. Ama onu yalnızlaştıran asi bir yönü de vardı. O dönem dansla tanışmak hayatının dönüm noktası oldu. Burs kazanıp Michigan Üniversitesi’nde dans eğitimine başladı ama yarım bırakıp 1978 yılında cebinde 35 dolarla New York’a gitti. Bu kez hayatın farklı zorlukları bekliyordu onu. Parasızdı, arkadaşlarının evinde kaldı. Ama misafirperverlik sadece birkaç ay sürüyor, sonra kapıyı gösteriyorlardı. Terk edilmiş binalarda tekinsiz insanlarla köşe kapmaca oynayarak yaşadığı da oldu... Yıllar sonra açıkladı; bir gece provadan dönerken bıçak zoruyla biri tecavüz etmişti. Ama bu olay onu yıkmadı, daha da güçlendirdi.

Haberin Devamı

O dönem şehrin yeraltı kulüplerinde dans ederken şarkı söyleyebildiğini ve kendi müziğini yapmanın özgürleştirici gücünü keşfeden Madonna’nın şansı 1982 yılında bir gece Danceteria adlı, döneminin ünlü kulübünde döndü. O gece olaylar tam da yeni albümündeki ‘Danceteria’ adlı şarkıda anlatıldığı gibi yaşandı. Kulübün kapısında Martin Burgoyne kuyrukta onu fark edip içeri soktu. Orada çalışan Debi Mazar’la arkadaş oldu. Ve ikisinin yardımıyla kulüpte DJ’lik yapan Mark Kamins’i tuvalette yakalayıp, biraz da flörtün dozunu artırıp kendisine ‘Everybody’ şarkısının demosunu verdi. Kamins gecenin devamında şarkıyı çalarken Sire Records’tan Michael Rosenblatt kulüpteydi. Kısa bir süre sonra Madonna plak şirketiyle anlaşma imzaladı. 1984’te ‘Holiday’ ve ‘Like a Virgin’ şarkılarıyla büyük başarı yakaladı. Sonrası malum. 1980’lerin ortalarından itibaren pop müziği etkisi altına almakla kalmadı, bir çeşit kültürel devrimin de simgesi oldu, yaşarken efsaneye dönüştü. Müzik kariyeri boyunca sayısız hit, 15 stüdyo albümü yaptı, 7 Grammy ödülüne layık görüldü...

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Yeni albümünün çıkış noktası Madonna’nın 2005 yılında yayımladığı ‘Confessions on a Dance Floor’a dayanıyor. O albümü yıllar sonra Interview dergisindeki röportajında şöyle anlatıyordu: “Albümdeki kız, lise yıllarında dansa davet edilmeyen, çünkü erkekleri ürküten bir kızdı, yani bendim. Danslara tek gider, çılgın gibi davranırdım. Ve sürekli David Bowie olsa şimdi ne yapardı diye düşünürdüm. Yanıtım ‘Hiç umursamazdı’ olurdu. O her zaman “Derin sularda ayakların güçlükle yere değiyorsa ve boğulacağını düşünüyorsan, doğru yerdesin demektir’ gibi şeyler söylerdi.”

‘Confessions II’ için de hedefi bu albüm kadar iyi ya da daha iyi bir albüm yapmaktı. Elektronik müzikle popu harmanlamaktaki başarısıyla bilinen prodüktör Stuart Price’le bir araya gelip çalışmaya başladılar. Albümdeki 16 şarkı aşk, travma, kayıp ve iyileşme üzerine... Ve elbette dans pistini bir can simidi, kaçış, bağlantı kurma ve hayatta kalma noktası olarak konumlandırıyor, dans müziğinin yüzeysel olduğuna ilişkin yargılarla savaşıyor.

Haberin Devamı

Şarkısı ‘Fragile’da iki yıl önce yaşamını yitiren kardeşi Christopher Ciccone’yi rüyasında gördüğünü anlatıyor Madonna; “Dün gece derin bir uykuya dalmıştım/Rüyama girdin/Bana ‘Beni unutma’ dedin/’Mutlu olmayı unutma’...” ‘Betrayal’daysa üvey annesi Joan Ciccone’ye sesleniyor: “Aşkın kitabı yazıldığında/Yazarı ben olacağım/Ve son sayfasında senden bahsetmeyecek/Bu beni asla sevmediğin için değil/Sadece inancını kaybettiğin için...” ‘The Test’ albümün en duygusal parçası. Kızı Lola (Lourdes) Leon’la söylüyor, anne-kız arasındaki bağ ilmek ilmek yeniden örülüyor. ‘Good for Soul’sa “Hayat zor ama bunu tek başına sırtlanmak zorunda değiliz” mesajını veriyor: “Sevdiklerin seni ayakta tutacak.” Madonna albümün ilk şarkısı ‘I Feel So Free’ye “Geldiğiniz için teşekkür ederim” diye başlıyor, “Dans pistinde buluşalım” diye devam ediyor. Kim bilir belki de

hayatının bu döneminde artık tek başına mücadele eden o yalnız genç kız olmak istemiyor. Bu çağrıya karşı koymak mümkün mü? Siz karar verin...

Haberin Devamı

Bu arada Madonna 19 Temmuz’da FIFA Dünya Kupası’nın finalindeki devre arası gösterisinde çıkacak. 1,5 milyon kişinin yayını izlemesi bekleniyor. Tam da yeni albüme yakışır bir kutlama olacağını tahmin etmek zor değil.

Interview dergisindeki röportajından...

◊ Sosyal medya konusunda çok disiplinliyim, çünkü onsuz büyüdüm. 2018’e kadar Instagram’ım yoktu. Televizyonsuz büyüdüm. Dikkat dağıtıcı şeylere yönelen bir insan değilim... 10 dakikadan fazla Instagram’da kalırsam depresyona giriyorum... Neden bu var olmayan varlığa ruhum, beynim, görüşlerim, dünyaya bakışım üzerinde güç veriyorum? Zaman çok kıymetli ve bunu hayatım boyunca biliyordum.

Haberin Devamı

◊ Günlük tutuyorum. Menajerim bana sürekli günlük alıyor. Haftada muhtemelen üç tane bitiriyorum. Yazmayı çok seviyorum. Elle. Tüm şarkı sözlerimi yazıyorum.

İki kez evlendi

◊ 1985 yılında oyuncu Sean Penn’le evlendi. Penn’in kıskançlık ve öfke sorunları nedeniyle ayrıldılar.

◊ ‘Like a Prayer’ şarkısı dünyada bomba etkisi yarattı. Çocuklukta aldığı katı Katolik eğitimi sanatsal bir provokasyon aracına dönüştürmüştü.

◊ ‘Sex’ adlı kitabı, ‘Erotica’ adlı albümü tabulara isyan bayrağıydı.

◊ Sevgilisi Carlos Leon’dan olan kızı Lourdes 1996’da doğdu.

◊ 2000’de İngiliz yönetmen Guy Ritchie’yle evlendi ve bu evlilikten Rocco adında bir oğlu oldu.

◊ 2023’te ağır bir bakteriyel enfeksiyon (sepsis) riski nedeniyle 48 saat komada kaldı.