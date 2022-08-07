Set emekçiliğinden fenomenliğe...

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Daha önce ‘Organize İşler’,‘Karakomik Filmler’, ‘Poyraz Karayel’, ‘Adını Feriha Koydum’, ‘Sakarya Fırat’, ‘1 Erkek 1 Kadın’ gibi çok izlenen yapımlarda çalışmış Yener Yalçın şimdi set emekçiliğiyle birlikte 105 bin aboneli TikTok hesabında (@yenyalcin) izleyicilerin dizi/film çekimleri hakkında merak ettiği soruları yanıtlıyor. Yalçın’la hikâyesini konuştuk, en çok merak edilen 10 sorunun cevabını istedik.



* Bu TikTok hesabının hikâyesi nasıl başladı?



Yaklaşık 15 yıldır bu sektördeyim ve hemen her alanında çalışma fırsatı buldum. Projeden projeye görev tanımım ve yaptığım iş çok değişiyor. İstanbul’dan uzak kaldığımda hasretimi bastırmak için başladım bu hesaba. Aslında Hollywood’da kamera arkası görüntüleri, tüm çekim tekniklerini açıklayacak şekilde servis ediliyor. ‘Neden olmasın’ dedim. Yine de videolarımda sahneyi, oyuncuları ve mekânı göstermekten imtina ediyorum. Sürprizi kaçırmamak önemli. Kamera arkası görüntüler ve altyazılarla ortamı yansıtmaya çalışıyordum. Daha sonra gelen yorumlardan merak edilen sorulara yöneldim.

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“Senaryolar büyük emekler, kalabalık bir ekip, litrelerce kahve ve gözyaşıyla yetişiyor.”Bu kadarını beklemiyordum. Akla gelmeyecek sorular soruldu, TikTok’u sevme sebebim de bu oldu. Bazı günler dakikada ortalama iki-üç soru geliyor. Sabahları telefonu elime alınca işim hakkında binlerce soru görmek güzel bir his.Teknik detaylarla ilgili sorulara bayılıyorum. Yurtdışından bir takipçim yaşadığı bir arıza için anlık yardım istemişti. Ona verdiğim cevapla setini kurtarmıştımEskiden aynı projede beraber çalıştığım ve irtibatımın kopmadığı birkaç ünlüden destek mesajları aldım. Beraber bir şeyler çekmek istersem yardımcı olabileceklerini ilettiler.Türkiye’nin dört bir tarafını, şart gözetmeksizin gezdiğimiz bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla gerçekten çok özel doğa olaylarına şahit oldum. Isparta’da üstümüze gelip bizi ıskalayan bir fırtına, Antalya’da -25 derecede cebimdeki telefonun donması, Tosya’da bulutlu havada çekim yapmak için çıktığımız dağda bulutların aşağıda kalması gibi doğa olaylarından çok etkileniyorum.

“Öpüşme sahneleri nasıl çekiliyor?”

En çok etkileşim alan soru... Cevap vermekten kaçınıyorum. Bir kere cevap için kız arkadaşımla video çektim, TikTok kaldırdı. Dizilerdeki otosansürü ben sosyal medyada beceremedim.



“Dizide tanışıp sevgili olanlar sette ne tepki alıyor?”

Biz çok uzun saatler beraber çalışan insanlarız. O yüzden böyle yakınlaşmalar hemen her sette hem oyuncular hem de teknik ekip arasında yaşanıyor. Anlayışla karşılanıyor. Bazı sevgililer kumrular gibi aynı sette çalışıyor, ki bence bu çok güzel.



“Oyuncular kendiliğinden mi ağlıyor?”

Bazen gliserin gibi yapay gözyaşı kullanılıyor, bazen bazı mentollü sıvılarla gözler kızartılıyor.



“Oyuncuların gösterdikleri çocukluk fotoğrafları gerçekten oyuncunun fotoğrafı mı oluyor?”

Oyuncudan isteniyor. Bazısı paylaşmaktan imtina ediyor ve benzer fotoğraflar uyduruluyor.



“Senaryolar her hafta nasıl yetişiyor?”

Senaryolar büyük emekler, kalabalık bir ekip, litrelerce kahve ve gözyaşıyla yetişiyor.



“Silahlı sahnelerde polisin ya da jandarmanın denk geldiği oluyor mu?”

Türk polisi ve jandarması görev paylaşımı ve devriye anlayışı üst düzey bir organizasyon. Türkiye’nin dört tarafında, günün hangi saatinde çekim yaparsak yapalım, muhakkak bizimle ilgilenen, çoğu zaman güvenliğimizi sağlayan bir ekip yardımımıza geliyor ve çekilecek sahneler hakkında ufak bir malumat ediniyor. Çekim öncesi aldığımız izinlerde sahnenin muhteviyatını paylaştığımız için silahlı sahneler polise sürpriz olmuyor.



“Mahalle dizilerinde, mahalleli nasıl itiraz etmiyor?”

Dizi çekimlerinde kullanılan mahalleler genelde çekim ekiplerine aşina oluyor. Örneğin ‘Çukur’un çekimleri Balat’ın mizacını değiştirdi. Dizilerin mahallesine katkı sağlayacağını bildiği için mahalleli genelde destek oluyor.



“Dizinin final yapacağı size kaç bölüm önceden haber veriliyor?”

Muhtelif. Bazen başlarken kaç bölüm çekileceği biliniyor. Bazen de iki-üç hafta önceden bildiriliyor. Bazı durumlardaysa “Yarın görüşürüz” diye paydos ediyoruz ve dizi final yapmış oluyor.



“Evcil hayvanlar çekim bittikten sonra nereye bırakılıyor?”

Evcil hayvanlar sahipleriyle geliyorlar. Çekim bittikten sonra sahipleri alıp götürüyor. Ama bir çekimde hem çekimin çok geç saatlere kadar sürmesi hem de satın alınan hamster’ın iadesi çok zahmetli olduğundan prodüksiyon hayvancağızı doğaya salmak istemişti. Ben sahiplenip iki-üç sene misafir ettim. Setlerden kurtarıp evinin hamster’ı yaptım.



“Çekime başladığınızda birinin telefonu çalınca nasıl tepki veriyorsunuz?”

Oyuncular için duygu yoğunluğu yüksek bir sahnede veya teknik olarak zor bir operasyon yapılırken çalan telefon, sahibini sıkıntıya sokar. Çekim sırasında cep telefonu çalan, ekibe baklava ısmarlamak zorunda, böyle bir âdetimiz var. “Aha, baklavası çaldı” diye takılırız. Ekonomik durumuna göre bazen gerçekleştiriliyor.