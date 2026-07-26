Sessiz ilerliyor, birÃ§ok kiÅŸi hastalÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyor

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VÃ¼cutta yÄ±llarca fark edilmeden ilerleyebilen hepatit karaciÄŸerde kalÄ±cÄ± hasara neden olabiliyor. Uzmanlara gÃ¶re erken tanÄ± ve aÅŸÄ±, hastalÄ±ÄŸÄ±n yol aÃ§abileceÄŸi ciddi sonuÃ§larÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§menin en etkili yolu. 28 Temmuz DÃ¼nya Hepatit GÃ¼nÃ¼ yaklaÅŸÄ±rken Liv Hospital Vadistanbul enfeksiyon hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± Prof. Dr. G. Dilek Armanâ€™la Ã–zel SaÄŸlÄ±k Hastanesi gastroenteroloji uzmanÄ± Dr. Seda Akkaya merak edilenleri anlattÄ±.

â€˜287 milyon kiÅŸi onunla yaÅŸÄ±yorâ€™

NEDEN OLUR, NE KADAR YAYGIN?

â—Š Hepatit, karaciÄŸer dokusunun herhangi bir nedenle oluÅŸan yangÄ±sÄ±dÄ±r. Ã‡oÄŸunlukla A, B, C, D ve E olarak adlandÄ±rÄ±lan bulaÅŸÄ±cÄ± virÃ¼slerin vÃ¼cuda girmesiyle tetiklenen bu durum; aÅŸÄ±rÄ± alkol tÃ¼ketimi, bazÄ± ilaÃ§larÄ±n yan etkileri, kimyasal maddeler (toksik hepatit) veya otoimmÃ¼n bozukluklar nedeniyle geliÅŸebilir.Â

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â—Š A, B, C, D, E ve nadir gÃ¶rÃ¼len F tÃ¼rleri vardÄ±r. Ã–zellikle hepatit B ve C, kronikleÅŸerek siroza ve aÄŸÄ±r karaciÄŸer hastalÄ±klarÄ±na yol aÃ§abilir. Primer karaciÄŸer kanserlerinin en Ã¶nde gelen nedeni tedavi edilmeyen kronik hepatit B (HBV) ve hepatit C (HCV) enfeksiyonlarÄ±dÄ±r. Global Ã¶lÃ§ekte karaciÄŸer kanseri vakalarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 70- 80â€™inden doÄŸrudan bu iki virÃ¼s sorumludur.

(Prof. Dr. G. Dilek Arman)

â—Š DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™ne gÃ¶re dÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 287 milyon kiÅŸi kronik viral hepatit B veya Câ€™yle yaÅŸÄ±yor. TÃ¼rkiyeâ€™deyse yaklaÅŸÄ±k 2-3 milyon kiÅŸinin Hepatit B virÃ¼sÃ¼, yaklaÅŸÄ±k 300 bin kiÅŸinin de Hepatit C enfeksiyonuyla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. En Ã¶nemli sorunlardan biri bu kiÅŸilerin Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n enfeksiyonundan haberdar olmamasÄ±dÄ±r. (Dr. Seda Akkaya)

â€˜En etkili uygulamalardan...â€™

AÅžI KRÄ°TÄ°K Ã–NEME SAHÄ°P

â—Š KaraciÄŸer kanserini Ã¶nlemeye katkÄ± saÄŸlayan en etkili koruyucu saÄŸlÄ±k uygulamalarÄ±ndan biri hepatit B aÅŸÄ±sÄ±dÄ±r.

â—Š Hepatit C iÃ§in henÃ¼z koruyucu bir aÅŸÄ± yoktur. Ancak gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kullanÄ±lan yeni antiviral ilaÃ§larla hepatit C hastalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95â€™ten fazlasÄ± tamamen tedavi edilebilmektedir.Â

(Dr. Seda Akkaya)

â—Š Hepatit B aÅŸÄ±sÄ± bebeklerde ilk doz doÄŸumda (ilk 24 saat iÃ§inde), ikinci doz birinci ayÄ±n sonunda, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ doz 6â€™ncÄ± ayÄ±n sonunda uygulanÄ±r. Ã‡ocukluÄŸunda aÅŸÄ±lanmamÄ±ÅŸ olanlarla saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, diyaliz hastalarÄ± ve taÅŸÄ±yÄ±cÄ± aile bireyleri gibi yÃ¼ksek risk grubundaki yetiÅŸkinlere yine 3 doz ÅŸeklinde yapÄ±lÄ±r.Â

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â—Š Hepatit A aÅŸÄ±sÄ± bebeklerde rutin takvimde 18â€™inci ayÄ±n sonunda ve 24â€™Ã¼ncÃ¼ ayÄ±n sonunda olmak Ã¼zere 6 ay arayla 2 doz olarak uygulanÄ±r.

â—Š Ã‡in gibi bazÄ± Ã¼lkelerde hepatit E iÃ§in geliÅŸtirilmiÅŸ bir aÅŸÄ± bulunsa da kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte henÃ¼z rutin takvimde deÄŸildir.

(Prof. Dr. G. Dilek Arman)





â€˜Ä°deal kilonun korunmasÄ± ÅŸartâ€™

TEDAVÄ°DE DÄ°KKAT EDÄ°LMESÄ° GEREKENLER

Prof. Dr. G. Dilek Arman tedavi sÃ¼recinde dikkat edilmesi gerekenleri ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralÄ±yor:

â—Š Ã–zellikle kronik hepatit B ve C ilaÃ§larÄ±nÄ±n her gÃ¼n aynÄ± saatte, aksatÄ±lmadan alÄ±nmasÄ± kritik Ã¶nem taÅŸÄ±r. Hepatit B ilaÃ§larÄ±nÄ±n aniden bÄ±rakÄ±lmasÄ± karaciÄŸerde aÄŸÄ±r hasar alevlenmelerine; hepatit C tabletlerinin dÃ¼zensiz kullanÄ±mÄ±ysa virÃ¼sÃ¼n direnÃ§ geliÅŸtirmesine yol aÃ§ar.

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â—Š KaraciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± virÃ¼sle birleÅŸtiÄŸinde siroz riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Akdeniz tipi beslenme ve ideal kilonun korunmasÄ± ÅŸarttÄ±r.

â—Š Hepatit C tedavisi baÅŸarÄ±yla bitse bile riskli davranÄ±ÅŸlar (steril olmayan enjektÃ¶r, dÃ¶vme vb.) sÃ¼rerse hastalarÄ±n yÃ¼zde 27â€™ye yakÄ±nÄ± yeniden enfekte olabilir. BulaÅŸmayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in jilet, tÄ±rnak makasÄ± gibi kiÅŸisel eÅŸya ortak kullanÄ±lmamalÄ± ve aile fertleri aÅŸÄ±lanmalÄ±dÄ±r.

â—Š Alkol virÃ¼sÃ¼n tahribatÄ±nÄ± katlayarak siroz ve kansere gidiÅŸi ciddi ÅŸekilde hÄ±zlandÄ±rÄ±r.

â€˜Tamamen belirtisiz olabilirâ€™

â—Š Enfeksiyon ilk bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda hepatit C tamamen belirtisiz olabilir. Hepatit B belirtisiz veya akut hepatit dediÄŸimiz bulantÄ±, kusma, yÃ¼ksek ateÅŸ ve sarÄ±lÄ±k yakÄ±nmalarÄ±na sebep olabilir.

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â—Š KronikleÅŸen hepatit B ve C enfeksiyonlarÄ± uzun yÄ±llar hiÃ§bir belirti vermeden ilerleyebilir. Ä°lerleyen evrede belirti gÃ¶rÃ¼len hastalardaysa halsizlik, yorgunluk, iÅŸtahsÄ±zlÄ±k, bulantÄ±, saÄŸ Ã¼st karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, gÃ¶zlerde ve ciltte sararma, koyu renkli idrar gibi ÅŸikÃ¢yetler ortaya Ã§Ä±kabilir. (Prof. Dr. G. Dilek Arman)

KaraciÄŸer yaÄŸlanmasÄ± riski:

STEATOHEPATÄ°T

â—Š Hepatit C (Ã¶zellikle Tip 3), karaciÄŸerde yaÄŸlanmayÄ± tetikleyerek siroza gidiÅŸi hÄ±zlandÄ±rmaktadÄ±r. Â (Prof. Dr. G. Dilek Arman)

Â â—Š Basit yaÄŸlanmanÄ±n her zaman ciddi sonuÃ§larÄ± olmasa da karaciÄŸerde iltihaplanma geliÅŸebilir. Bu durum â€˜steatohepatitâ€™ olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±r.Steatohepatit zaman iÃ§inde fibrozis, siroz ve hatta karaciÄŸer kanserine ilerleyebilir.Â Viral hepatitle karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ±nÄ±n birlikte olmasÄ±, karaciÄŸer hasarÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± ilerlemesine neden olabilir.

(Dr. Seda Akkaya)