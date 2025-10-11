Selin Geçit: ‘Biraz da cilveli kız şarkıları yazmak istiyorum’ / Baran Mengüç: ‘9/8’lik ritimlerimiz var, kendimize özgü, aksak’

Haberin Devamı

Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ve dansla iç içe bir yaşam sürmüş, sahnelerde büyümüş iki isim. Bir araya gelmeleri aslında tesadüf değil; ikisinin de müziğe bakışında ortak duygular ve girdikleri ortamı dolduran bir enerjileri var. Yeni neslin en sevilen isimlerinden Selin Geçit ve Baran Mengüç’ün yolları ilk kez ‘Sana’ şarkısıyla kesişti. 2000’lerin ruhunu yansıtan çalışmaları ve aynı havayı taşıyan klipleriyle dikkat çeken ikiliyle buluştuk. Keyifli bir sohbete koyulduk.

‘Sana’ nasıl ortaya çıktı?

Selin Geçit: Geçen senenin sonlarında, Baran bana sosyal medya üzerinden mesaj attı. Birkaç fikir üzerine konuştuk. Bana yolladığı parçaların içinde ‘Sana’nın demosu vardı. Duyunca çok beğendim. Sonra şarkıyı kaydetmek için evimdeki küçük stüdyoma geldi. Bir şeyler denedik, derken şarkı iki saatte bitti.

Tüm şarkı mı?

Baran Mengüç: Ben bu şarkıyı ilk yaptığımda sadece nakaratı yazmıştım. Kafamda 2000’lere dönüş konsepti vardı. Selin’e de şarkının üç farklı versiyonunu atmıştım aslında ama o da en çok 2000’lere ısındı. Sonra Selin’e gittim ve o gün şarkının sözleri, demosu, her şeyi bitti. Ama araya 7-8 ay kadar bir süre girdi.

Selin Geçit: Mecburi bir ara oldu. Ocak ayında bitirdik ama tam bir yaz şarkısı olduğu için kışın piyasaya çıkaramazdık.

Neden 2000’ler? O yıllarda büyümüş bir nesil olmanızın etkisi değil mi biraz?

Baran Mengüç: Ben koyu bir 2000’ler, 2010’lar dinleyicisiyim. Özellikle Michael Jackson... Onunla başladı her şey. Hep denemek istediğim bir tarzdı, Selin için de benzer bir durum varmış. Hiç zorlanmadan konsepte karar verdik.

Selin Geçit: Aynen öyle. Britney Spears, Chris Brown, Christina Aguilera... En sevdiğim şeylerden biri de ‘High School Musical’da şarkı söyleyenleri izlemekti. Kendimi orada düşünürdüm. Bu yüzden klibi çekerken çok eğlendim, o dizilerdeki klipleri andıran bir havası var.

Klip danslarınızla, mekânlarla ve kostümlerle öne çıkıyor. Tüm bu kreatif sürecin ne kadarıyla siz ilgilendiniz?

Baran Mengüç: Kreatif dünyada olmak, işlerimin o tarafıyla ilgilenmek benim çok hoşuma gidiyor. Yaptığım çalışmalara elbette dans tarafıyla da bakıyorum, dansı sadece dans olarak görmüyorum. ‘Koreografiyi yap, işi bitir’ gibi değil, daha çok kreatif yönüne odaklanıyorum. Müziği nasıl süsleyebileceğimi düşünüyorum. Son iki yıldır tüm dünyada klipler bu tarza evriliyor. Dansçılarla bütün olup bir şov hazırlamak istiyorlar. Ben de bu şekilde düşünüyorum.

Selin Geçit: Ben de sürecin içinde olmayı ve kreatif işlerle ilgilenmeyi seviyorum. Hazır bir iş önüme geldiğinde onu gerçekten yapamadığımı fark ettim.

Klipte kaçan bir kadın ve kovalayan bir erkek görüyoruz. Baran, ilişkilerinde sen de klipteki gibi kovalayan taraf mısındır?

Baran Mengüç: Kovalarım.

Selin, sen kaçan taraf olmayı sever misin?

Selin Geçit: Ben kovalanmayı seviyorum ama çok da kaçmam.

Bugünün ilişkileriyle şarkıdaki dinamikler arasında benzerlik görüyor musunuz?

Selin Geçit: Kaçanı kovalayanlar elbette var ama hiç kaçmayanlar ya da hiç kovalamayanlar da var. Kişiye göre değişiyor bence bu tür durumlar.

Baran Mengüç: Bence de kovalama dönemsel olarak ve kişiye göre değişiyor.

‘Sana’nın devamı gelecek mi?

Baran Mengüç: Bu kez 2010’lar teması taşıyan bir şey yapabiliriz diye konuştuk. Net bir şey yok ama.

Başka nerelerde göreceğiz sizi?

Selin Geçit: Bir aylığına Londra’ya gideceğim, sonra Amerika’ya. Şubatta da bir Avrupa turumuz var. Bu süreçte İngilizce şarkılarıma odaklanacağım ama birkaç Türkçe şarkı da var aklımda. Hatta bizim parçamızdan ilham alıp aynı tarzda, neşeli bir şarkı yapmak istiyorum. Genelde hüzünlü, içe dokunan şarkılar yapıyorum. Artık biraz cilveli kız şarkıları yazmak istiyorum.

Baran Mengüç: Bir Noel EP’si yapacağım. Bu konseptte hiçbir şarkı yok bizde ama dünyada birçok örneğine rastlamak mümkün. Justin Bieber, Ariana Grande, Justin Timberlake... Çocukluğumda tüm kışlar o şarkıları dinlemekle geçti. Bu vizyonu getirmek istiyorum.

Globale açılmak sizin için neden önemli?

Selin Geçit: 12 yılımı İngiltere’de geçirdim, orada büyüdüm, birçok İngilizce şarkım var. Onları biraz daha yaymak isterim. Bir Türk kadını olarak globalde başardım diyebilmek beni çok mutlu eder.

Baran Mengüç: Benim daha otantik kalan bir tarafım var. Herkesin kendine göre öyledir ama benim müziğimle birleşen bir kökenim var. İşlerimde Roman müziğini öne çıkarıyorum. Geldiğim kökene ait 9/8’lik ritimlerimiz var, kendimize özgü, aksak... Bunu öne çıkarmayı seviyorum, dünyada da bir karşılığı olacağına inanıyorum. Herkes için globale açılmak önemli ama benim için daha da önemli; çünkü dünyaya “Duymadığınız böyle de bir ritim var” demiş oluyorum.

‘Sertab’la çok güzel arkadaşlığımız var’

‘SAYGI1’ projesinde, Sertab Erener’in ‘İyileşiyorum’ şarkısındaki yorumun çok konuşuldu. Senin adına nasıl bir deneyimdi?

Selin Geçit: Çok güzel bir deneyimdi. Bazı spesifik şarkılarda “Bu ses getirecek” demiştim. Bu da onlardan biriydi. Sertab’ı zaten çok seviyorum. Çok güzel bir arkadaşlığımız var. Programa çağırdığında hayır diyemezdim. O dönem şarkıdakiyle benzer bir zamandan geçiyordum, o da denk geldi. Çok içime sinerek söyledim, geri dönüşleri görünce de doğru yolda olduğumu anladım.

‘Şarkı vermediğim

için mutsuz’

Baran, baban (Tarık Mengüç) müzisyen olmandan memnun mu?

Baran Mengüç: Çok memnun, çok mutlu ama ona şarkı vermediğim için mutsuz.

Müzikle ilgili konularda babana danışıyor musun?

Baran Mengüç: Elbette. Bir şey yaptığımda ona her zaman dinletirim. Tüyleri diken diken oluyorsa o şarkı olmuştur. Olmadığında da aynı şekilde, mutlaka söyler.

Bir düet gelecek mi sizden?

Gelecek ama şu an değil, en doğru zamanı bekliyorum.