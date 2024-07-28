‘Seçim bir kurt ile bir tilki arasında...’

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Kamala Harris

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 5 Kasım’da sandık başına gidecek ve yeni başkanını seçecek. Seçim yarışı başladığında Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’tı. İki lider arasındaki mücadele devam ederken Joe Biden’ın yaşı ve sağlık durumu nedeniyle yarıştan çekilmesi gerektiği konuşulmaya başladı. Ve Biden sosyal medyadan yaptığı açıklamayla başkanlık seçimlerinden çekildiğini söyleyip başkanlığa aday olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i işaret etti.

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Joe Biden

1964 doğumlu Harris göçmen bir ailenin çocuğu. Annesi Hint bir biliminsanı, babasıysa Jamaikalı siyah bir ekonomi profesörü. Hukuk eğitimi alan Harris uzun yıllar savcılık ve başsavcılık yaptı. 2020’den beri ABD Başkan Yardımcısı ve şimdi Donald Trump’ın rakibi. Başkanlık yarışında Trump önde gözükse de sadece Amerika değil, tüm dünya Kamala Harris’in seçilme şansı olup olmadığını konuşuyor. Biz de Amerika’da yaşayan Türklere seçimleri ve Harris hakkındaki görüşlerini sorduk.

‘Ülkenin önünü açabileceğini düşünüyorum’

Nazlı Boysan (44), ekonomist, Dallas-Teksas

ABD’deki mevcut iki partili sistemi çok yeterli bulmayıp Yeşiller’den seçilme şansı olmayan Dr. Jill Stein’i başkan adayı olarak kendi duruşuma daha yakın bulsam da Demokrat Parti’deki duruşu ve bu döneme kadarki başarılarından dolayı Kamala Harris’i beğeniyorum.

Başkan olursa Amerika’nın önünü açabileceğini ve uluslararası arenadaki liderlik kaybını da bir nebze düzeltebileceğini düşünüyorum. Ama ABD’nin en önemli konularından göç konusunda ciddi bir politikası olmadığını düşünüyorum.

Diğer yandan Harris’in başkan yardımcılığı öncesinde çok önemli başarıları var. Kaliforniya’da başsavcı ve senatörlük dönemlerinden kalan ciddi bir ‘suça ve suçluya karşı adaleti tesis eden’ tavrı var. Buna ek olarak son dönemlerde seçim anketlerinde Biden’dan daha yüksek puana sahipti. Trump’a karşı büyük bir mücadele yürütmüş olması sebebiyle bütün Demokrat Parti liderliğini arkasına alıp güçlü ve birleşmiş bir Demokrat Parti yaratma ihtimali de yüksek, ki bu da onun seçilme ihtimalini arttırabilir.

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Oy verme hakkım henüz yok ama Harris’in ABD dış siyasetinde daha ılımlı bir duruşu olacağını düşünüyorum. Kamala Harris’in birlikte yarışacağı başkan yardımcısı adayı, seçilip seçilmemesinde çok önemli bir faktör olacak.

‘Siyasi görüşlerini beğenmiyorum’

Erol Gözler (76), emekli

Brooklyn, New York

Kamala Harris’le ilgili düşüncelerim negatif. Karşısındaki rakip çok daha güçlü. Oy verme hakkım var fakat ikisine de oy vermeyi düşünmüyorum. 51 yıldır ABD’de yaşayan biri olarak siyasi görüşlerini beğenmiyorum. Biden dahil... Başka bir aday olursa düşünebilirim.

‘Amerika daha tutucu’

Doğa Tosun (39), mühendis

Ramsey, New Jersey

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Kamala Harris Demokratların genel politikalarını devam ettirecek ama başkan olacağını düşünmüyorum.

Çünkü kadın ve ailesi Hindistan-Jamaika, siyahi kökenli. ABD kesinlikle Türkiye’den daha tutucu bir ülke.

‘Geriden başlayacak’

Onur Ateş (44), makine mühendisi Mason, Ohio

Harris’in iyi bir aday olduğunu düşünüyorum. Kadın olması da ayrıca güzel. Geriden başlayıp yarışacak ama kampanya performansını yüksek tutarak Trump gibi çok tartışmalı bir adayı geçmesi çok olası.

Amerika’da oy verme hakkım yok, L1-A vizesiyle çalışıyorum ama imkânım olsa ırkçı söylemlere sahip, cahil, patavatsız, ukala bir aday olan Trump’ın dünyaya bir faydası olacağını düşünmediğim için Kamala’ya oy verirdim.

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‘Kadın ve göçmen’

D. Z. (40), psikolog

San Francisco, Kaliforniya

Harris başkan yardımcılığından önce Kaliforniya’da popüler bir figürdü ancak Biden’ın arkasında oldukça silik bir dönem geçirdi. Elbette Trump’a karşı tercih edilebilecek bir karakter.

Kazanma şansı şu an için Trump’tan daha az. En büyük dezavantajı kadın olması ve beyaz olmayan göçmen bir aileden gelmesi. ABD seçimlerinde oy kullanmamayı tercih ediyorum. Verseydim Trump kazanmasın diye Harris’e verirdim.

‘Oyum hep mavidir’

Pınar Başgöze (50), piyanist

Minneapolis, Minnesota

7 yıldır Amerikan vatandaşıyım ve oy kullanma hakkım var. Politik görüşüm sosyal demokrat olduğundan oyum hep mavidir yani Demokratlara oy veririm. Harris ve kabinesini destekleyeceğim.

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Her şeyden önce bir kadın, anne, sanatçı, müzisyen ve göçmen Türk-Amerikalı olarak; Harris’in özellikle çok güçlü hukuk geçmişini de göz önüne alarak ve kendisinin de göçmen çocuğu olduğunu hatırlayarak kadın hakları, göçmen hakları, çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık, ekonomi, içişleri ve adalet politikaları konularında doğru işler yapacağına inanıyorum.

Demokratların kazanması için Harris ve ekibine destek vermeye sonuna kadar devam edeceğiz.

‘Demokratlar organize olursa kazanabilir’

Ebru Yıldız (47), fotoğrafçı

Brooklyn, New York

Amerika’da yaşayan ve beyaz olmayan bir kadın göçmen olarak Kamala’yı desteklememem mümkün değil.

Biden ve Kamala’nın Filistin ile ilgili politikaları beni derinden üzüyor. Ancak Trump’ın tekrar başa gelmesi durumunda ortamın daha da kötü olacağını biliyorum. Uygulamaya hazırladıkları ‘Project 2025’ hepimizin kâbusu olacak. Trump’ın yeniden başkan olması, Amerika’yı bir yüzyıl geri götürür ve zaten istedikleri de bu.

Demokratlar artık kendilerini toparlamalı. Net bir şekilde kendi 2025 proje-

lerini yaratmalılar.

mAslında seçim bir kurt ile bir tilki arasında geçiyor ama en azından demokratlar kadın ve LGBTQIA+ haklarını savunuyorlar. Demokratlar organize olursa Harris’in kazanma ihtimali çok yüksek.