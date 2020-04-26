SeÃ§, beÄŸen, al KadÄ±nlar Ã¼retiyor, kapÄ±nÄ±za kadar geliyor

Seç, beÄŸen, al! KadÄ±nlar üretiyor, kapÄ±nÄ±za kadar geliyor
Binlerce kadÄ±nÄ±n ekonomik ve sosyal olarak gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in kurulan kadÄ±n kooperatiflerinin Ã¼rettiÄŸi doÄŸal gÄ±dalarÄ±n listesini yaptÄ±k. Tarhanadan eriÅŸteye, reÃ§elden salÃ§aya birÃ§ok geleneksel Ã¼rÃ¼n kapÄ±nÄ±za kadar gelecek, kadÄ±nlar kazanacak.
AfÅŸar Balam KadÄ±n GiriÅŸimi Ãœretim ve Ä°ÅŸletme Kooperatifi
Ä°letiÅŸim: Figen ArÂ 0532 656 96 78
SÃ¼tlÃ¼, sebzeli ve Ã§Ã¶rekotlu eriÅŸte, domates salÃ§asÄ±, nohut, sÃ¼t reÃ§eli, viÅŸne reÃ§eli, kayÄ±sÄ± reÃ§eli, elma sirkesi.
Soma KadÄ±n AtÃ¶lyesi El SanatlarÄ± GÄ±da Ãœretim ve Pazarlama Kooperatifi
Ä°letiÅŸim: Sinem Say 0507 644 22 40
Tarhana ve eriÅŸte Ã§eÅŸitleri, gÃ¼neÅŸte kurutulmuÅŸ salÃ§a veÂreÃ§el Ã§eÅŸitleri.
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BeypazarÄ± KÄ±nalÄ±eller Lezzet AtÃ¶lyesi TarÄ±msal KalkÄ±nma KadÄ±n Kooperatifi
Ä°letiÅŸim: Nesrin DinÃ§kan 0541 271 82 50
EriÅŸte, tarhana, reÃ§el, elma kurusu, BeypazarÄ± kurusu, havuÃ§ lokumu.
Moringantep GiriÅŸimci KadÄ±nlar Ãœretim ve KalkÄ±nma Kooperatifi
Ä°letiÅŸim: Sevgi KÃ¼tÃ¼z 0544 904 44 60
MoringalÄ± Ã§ay tÃ¼rleri, pulbiber, moringa sabunu, moringalÄ± antibakteriyel ÅŸampuan, dezenfektan ve kolonya.
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Nar KadÄ±n Ã‡evre KÃ¼ltÃ¼r ve Ä°ÅŸletme Kooperatifi
Ä°letiÅŸim: Nedret GÃ¼rdal 0530 206 38 80
Sade, domatesli, Ä±sÄ±rganlÄ±, pancarlÄ± eriÅŸte, tatlÄ± tarhana.
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Kahraman KadÄ±nlar Kooperatifi
Ä°letiÅŸim: Kibar Ã–zdemir 0542 411 59 43Â
Biber ve domates salÃ§asÄ±, pulbiber, barbunya, nohut, fasulye, domates konserve, bulgur, ceviz, elma sirkesi ve kurusu.
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Devrek Merkez DedeoÄŸlu ve Ã‡olak Pehlivan KÃ¶yleri TarÄ±msal KalkÄ±nma Kooperatifi
Ä°letiÅŸim: Saniye Uysal 0536 236 31 09
Tarhana, eriÅŸte, reÃ§el ve pekmez Ã§eÅŸitleri, tam buÄŸday unu, kuÅŸburnu marmeladÄ±, elma sirkesi.
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Ã‡Ä±narcÄ±k HanÄ±melleri KadÄ±n GiriÅŸimi ve Ãœretimi Ä°ÅŸletme Kooperatifi
Ä°letiÅŸim: HÃ¼lya NazlÄ± 0532 735 47 64
ReÃ§el Ã§eÅŸitleri (karadut, kivi, kÄ±zÄ±lcÄ±k, kayÄ±sÄ±, ahududu), sÄ±nÄ±rlÄ± miktarda eriÅŸte.
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KadÄ±kÃ¶y Kooperatifi
CaferaÄŸa Halil Ethem Sk. No: 15 (www.facebook.com/KadikoyKoop)
Kuru meyveler, baklagiller, zeytin, zeytinyaÄŸÄ±, makarna, ekmek, Ã§ay, reÃ§el, salÃ§a, sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri, yumurta, un, bulgur.
AltÄ±nbelde AltÄ±nova ve Beldeleri KadÄ±n Ãœretim Kooperatifi
Ä°letiÅŸim: Yasemin Fazlaca 0533 350 27 65
EriÅŸte, salÃ§a, reÃ§el, mantÄ±, tarhana, Ã§emen.
Senirkent KadÄ±n GiriÅŸimi Ãœretim ve Ä°ÅŸletme Kooperatifi
Ä°letiÅŸim: GÃ¶zde Alkan 0552 638 48 08
EriÅŸte, tarhana, bulgur, tatar (bir tÃ¼r mantÄ±), samsa (yÃ¶resel bÃ¶rek), elma sirkesi.
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Salihli KadÄ±n GiriÅŸimi Ãœretim ve Ä°ÅŸletme Kooperatifi
Ä°letiÅŸim: Yasemin Ã‚demoÄŸluÂ 0533 346 90 26
Ã‡iÃ§ek balÄ±, Ã§am balÄ±, hayÄ±t balÄ±, propolis.
DaÄŸkadÄ± Ãœreten KadÄ±nlar TarÄ±msal KalkÄ±nma Kooperatifi
Ä°letiÅŸim: Aylin YÄ±ldÄ±z 0530 372 07 91
EriÅŸte, tarhana, reÃ§el Ã§eÅŸitleri, salÃ§a, sirke.Â
Defne KadÄ±n GiriÅŸimi Ãœretim ve Ä°ÅŸletme KooperatifiÂ
Ä°letiÅŸim: Nesrin Deli 0531 282 52 82
Lahana turÅŸusu, salamura kekik, zeytinyaÄŸÄ±, nar ekÅŸisi, meyve kurusu, pulbiber, acÄ± biber salÃ§asÄ±.
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