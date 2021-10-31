‘Şebnem’leri yaşatacak olan yasaların etkin uygulanmasıdır’

Geçen hafta yeni bir kadın cinayetiyle daha sarsıldık. 25 yaşındaki Şebnem Şirin, ayrılmak istediği erkek tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan gıda mühendisi genç kadını katleden Furkan Zıbıncı’nın gasp ve cinsel istismar da dahil olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren katil Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.
Şebnem Şirin’in toprağa verilmesinin ardından anne Pervin Tokat “Benim prensesim gitti. Prensesim soldu. Benim meleğim gitti. Başka prensesler solmasın. Prensesler yok olmasın” dedi ancak çok geçmeden Esra Malgır’ın şüpheli ölümü ve Seyhan Gözer’in ayrılmak istediği erkek tarafından başından vurulması haberleri geldi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıkladığı rapora göre 2021’in ilk 10 ayında 296 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Sadece geçen eylülde 45 kadının 26’sı cinayet, 19’u şüpheli ölüm sebebiyle hayatını kaybetti. 26 cinayet mağduru kadından 10’u boşanmak istediği; barışmayı, evlenmeyi ya da ilişkiyi reddettiği için erkekler tarafından öldürülürken 16’sının katilinin bahanesiyse tespit edilemedi.
Raporda “Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça; önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” dendi.
4’Ü BOĞULDU, 1’İ YAKILDI
Yine aynı raporda, kadınların kimler tarafından, nerede ve nasıl öldürüldüğü şöyle açıklandı: Eylülde 26 kadının 14’ü evli olduğu erkek, 6’sı birlikte olduğu erkek, 2’si babası, 2’si oğlu, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i akrabası tarafından öldürüldü. Bu cinayetlerin 18’i evinde, 2’si arazide, 1’i sokak ortasında, 1’i arabada, 1’i otelde işlendi. 9’u ateşli silahlarla, 8’i kesici aletlerle, 4’ü boğularak, 2’si yüksekten atılarak, 2’si darp edilerek, 1’i yakılarak gerçekleşti.
Raporda, şiddet uygulayanlara uzaklaştırma, yakın koruma gibi birçok tedbiri düzenleyen; kadınları maddi olarak güçlendirmekten kimlik bilgilerinin değiştirilmesine kadar birçok hak tanıyan 6284 sayılı kanunun etkin uygulandığı takdirde kadınları koruyacağı vurgulandı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise şöyle konuşuyor: “Kadınlar erkekler tarafından vahşice öldürülmeye devam ediyor. ‘Son görüşme’lerde öldürülen kadınların oranı hayli fazla.
Bu yüzden ‘Son görüşmelere gitmeyin’ diyoruz. Şebnem Şirin de korunabilirdi. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 etkin uygulansa kadın cinayetleri önlenebilir. Şebnem’leri yaşatacak olan, yasaların etkin uygulanmasıdır. Genç kadınların özgür yaşamalarına tahammül edemeyenler yenilecek, direnen kadınlar
er ya da geç kazanacak.”
ÇOĞU KATİLİNİ TANIYOR
Ekimde kesin olmamakla birlikte 23 kadın cinayeti işlendi. Öldürülen kadınların ve kim tarafından öldürüldüklerinin listesi:
Aleyna Ağgül-Eski sevgilisi
Ayat Adsız-Kayınpederi
Ayşe Aksu-Eski eşi
Ceren Ünal-Şüpheli ölüm
Elif Hazal Yılmaz-Babası
Esra Malgır-Şüpheli ölüm
Esra Yıldız-Şüpheli ölüm
Fatma Saman-Oğlu
Fatime Gül Özyer-Eşi
Gönül Yılmaz-Eşi
Hadika Çağlar-Eşi
Hasret Tutal-Sevgilisi
Hülya Şimşek-Tanıdığı bir erkek
Kader Güler-Eşi
Kamuran Turan-Oğlu
Meltem Goncagül-Eşi
Müzeyyen Ç.-Oğlu
Nazlı Koldaguç-Sevgilisi
Nefes Balkan-Şüpheli ölüm
Semra Yılmaz-Eşi
Sena Altan-Reddettiği erkek
Seyhan Gözer-Sevgilisi
Şebnem Şirin-Sevgilisi
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