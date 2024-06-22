Satranç arenasının minik şampiyonu anlattı: Rakibimin bir taşını alırken ‘Uyutuuurummm’ diyorum, tabii içimden...

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Türkiye, İrlanda’nın Limerick kentinde 30 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda spor basınının deyişiyle tam olarak ‘tarih yazdı’. 12 altın, 8 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 28 kupa kazandık. Dördüncülük ve beşincilik kazanan sporcularımızın aldığı madalyalarla birlikte toplam 44 sporcumuzdan 38’i ülkemize kupa ve madalyayla döndü. Madalyayla dönenlerden biri de Open 7 kategorisi şampiyonu 7 yaşındaki Ömer Taha Dede. Ablasına öykünerek satranca başlayan Ömer Taha ve ailesiyle konuştuk.

◊ Seni satranç oynamaya kim teşvik etti?

Ablam okulda satranç dersleri alırken yeteneğini fark eden öğretmenleri bir kulüple çalışmasını önerdi. O da satranç kulübüyle çalışmaya başladı. Evde oynarken ilgimi çekti ve aynı kulübe yazıldım. Gökhan (Ceylan) Öğretmenim benim başarılı bir oyuncu olacağımı söylerdi hep. Babam da beni satranca teşvik etti, daha iyi olmam için hep destek verdi.

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◊ İlk gerçek satranç müsabakanı ne zaman oynadın?

Turnuvalara başlayabilmem için 7 yaşına gelmem gerekiyordu. İlk maçlarımı evde ablam ve babamla yaptım. İlk turnuvam geçen sene Balıkesir/Karesi Elo Satranç Turnuvası’ydı. 6 rakibimi de yendim.

◊ Satranç oynamaya başladığında kaç yaşındaydın?

5 yaşında. Gökhan (Ceylan) Öğretmenim satranç bilgimi kontrol etmek için “Kale nasıl gider” diye sormuştu. Ben “Kale iyi gider” demiştim. Aslında öğretmenim ‘Kale yatay-dikey hareket eder’ dememi beklemişti. O kadar küçüktüm.

◊ Günlük antrenman rutinini anlatabilir misin?

Şu an Elbe Satranç Online Eğitim Merkezi’nden ders alıyorum. Öğretmenlerimin hepsi unvanlı ve milli takımda oynamış sporcular. Öğretmenlerimin verdiği ödevleri yapıyorum. Soru çözümü, maç ve açılış hazırlıkları gibi...

◊ Okul ve satranç arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsun?

Bu yıl birinci sınıftaydım. Okumayı 5 yaşımda öğrendiğim için pek zorlanmadım. Ödevlerimi çabuk bitirebiliyordum.

◊ Satranç dışında başka hangi hobilerin var?

Futbol oynamayı çok seviyorum. Balıkesir’de Fenerbahçe Spor Kulübü’ne gidiyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Bazen satrançtan yorulunca hemen piyanonun başına gidiyorum. Kitap okumayı da çok seviyorum.

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‘KÜRSÜDE HEYECANLANDIM’

◊ Avrupa şampiyonu olduğun için neler hissediyorsun?

Çok mutluyum. İrlanda’da kürsüde adım söylenince Türk bayrağımızla çıktım, çok heyecanlandım. İstiklal Marşı okunurken çok mutlu oldum.

◊ Şampiyona sırasında en zorlandığın an hangisiydi?

Şampiyonluğumu kesinleştirecek kritik maçlar vardı. Onları kazanmak için çok mücadele ettim.

◊ Turnuva boyunca en unutulmaz maçın hangisiydi?

Romanyalı rakibimle olan maçım heyecanlı ve uzun sürdü.

◊ Bu şampiyonaya nasıl hazırlandın?

Turnuva için eşleşmeler ve oynayacağım renk belli olduktan sonra Mire Deniz Öğretmenimle hazırlıklar yaptık ve öyle çıktım.

◊ Satranç tahtasında en çok kullandığın cümle ne?

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Yasin (Emrah Yağız/ Satranç Dünyam YouTube kanalı) Öğretmenimi çok seviyorum ve videolarını izliyorum. Onun rakiplerini sıkıştırdığı durumlarda ve taşlarını alırken sıkça kullandığı gibi “Uyutuuurummmm” demeyi çok seviyorum. Tabii ki içimden söylüyorum.

‘ŞAHI SEVİYORUM ÇÜNKÜ O KRAL’

◊ En beğendiğim oyuncu Magnus Carlsen. Çünkü dünyanın en iyisi o.

◊ Dikkat, konsantrasyon ve zamanı nasıl kullanacağımı satrançla öğrendim.

◊ İlk hedefim unvan (Dünya Satranç Federasyonu tarafından verilen büyük usta gibi unvanlar) almak, en büyük hayalim dünya şampiyonu olmak.

◊ Satranç oynarken maçı kazanmayı düşünerek motive oluyorum.

◊ Satranç dışında futbol oynamayı seviyorum ve büyüdüğümde futbolcu da olmak istiyorum.

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◊ Bir süper gücüm olsaydı dünyadaki herkesin mutlu olmasını isterdim.

◊ Satrançta en sevdiğim taş şah. Çünkü o kral.

‘FİZİKSEL AKTİVİTELERLE ENERJİSİNİ ATMASINA DESTEK OLUYORUZ’

Melek Dede, annesi





◊ Matematik öğretmeniyim. Akıl ve zekâ oyunlarıyla ilgileniyorum. Ailece gurur duyduk. Yurtiçinde çok turnuvaya katıldık ama yurtdışında ülkemizi temsil etmek ve sahnede İstiklal Marşımızı dinlemek çok mutluluk verici. Çok duygulandık.

◊ Daha fazla antrenman imkânı sağlamaya çalışıyoruz. Fiziksel aktivitelerle enerjisini atmasına destek oluyoruz.

‘ONA ÖRNEK OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM’

Zeynep Tuğsem Dede, ablası

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◊ Başlarda çok güzeldi, beraber çalışıyorduk. Ben satranca 1 yıl ara verdim ve Ömer Taha o zaman Elbe Satranç ile çalışmaya başladı, şu an benden çok daha iyi. Ona örnek olduğum için mutluyum.

◊ Kardeşimin İrlanda’daki tüm maçlarını takip ettim. Ben de onunla aynı heyecanı yaşadım. Sonuç hepimizi çok mutlu etti. Ben onun başaracağına inanıyordum. Derslerim dolayısıyla satranca ara vermiştim fakat ara ara kardeşimle turnuvalara katılmaya devam ettim. Bu yıl Antalya’da düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda 11 yaş kızlar kategorisinde 12’nci oldum ve milli takıma girmeye hak kazandım.