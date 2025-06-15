‘Şarkı söylememi uzun süre sadece annem dinledi’

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Geçen yıl efsanevi tenor Andrea Bocelli, İstanbul’da konser verdiğinde “Acaba oğlu Matteo Bocelli’yle de sahnede bir şarkı söyler mi” diye heyecanla beklemiştik. Kısmet genç Bocelli’yi bir yıl sonra dinlemekmiş. Matteo Bocelli, 17 Haziran Salı günü Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Klasik ve pop müziği birleştiren tarzıyla bilinen 27 yaşındaki Bocelli, romantik şarkılarıyla İstanbul semalarında tatlı bir yaz esintisi yaşatacak.

Turnenizin adı Summer Nights. Yaz akşamları sizin için özel mi?

Yaz akşamlarının sihirli bir havası var; sıcak hava, iyi enerji, insanlar daha rahat...

Ve müzik de farklı hissettiriyor. Yazı seviyorum. Sahildeki bir kasabada (Forte dei Marmi) büyüdüm, bu yüzden yazla ilgili güzel çocukluk anılarım var.

6 yaşında piyano çalmaya başladınız. O zamanlar müzik sizin için ne ifade ediyordu?

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Müziği severek büyüdüm ama kariyer olarak seçmek gibi bir düşüncem yoktu. Piyanoyu ilk çalmaya başladığımda da bunu sadece babamın isteği üzerine yaptım. Sonra sevmeye başladım ve kendimi başka bir şey yaparken hayal edemez hale geldim.

‘Duyguları sindirme yöntemim’

Utangaç olduğunuz ve başta şarkılarınızı sadece annenizle paylaştığınız doğru mu?

Evet, doğru! Çocukken çok utangaçtım. Uzun süre şarkı söylerken beni sadece annem dinledi.

İlk hayranlarınızın anne-babanız olduğunu söyleyebilir misiniz?

Kesinlikle.

Babanız Andrea Bocelli’yle geçen yıl yaptığım söyleşide “Üç çocuğum da ‘ekmek ve müzik’le büyüdü” demişti. Ailenizde hangi değerler önemliydi?

Bu doğru. Ayakları yere basan bir çocukluk geçirdik; müzikle iç içe ama aynı zamanda aile yemekleri ve başkalarına saygı gibi çok basit şeylerle de dolu.

Müzikal yönünüzü nasıl buldunuz? Babanızla karşılaştırılmaktan hiç endişe duydunuz mu?

Elbette, karşılaştırmalar her zaman olacak ve bu doğal. Ama fazla düşünmemeye çalışıyorum. Klasikten popa kadar her tür müziği dinleyerek büyüdüm. Bu yüzden yönümü bunların karışımı olarak ifade edebilirim. Benim için doğru olduğunu düşündüğüm yolu izliyorum.

Şarkı yazmak size ne ifade ediyor?

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Duyguları sindirme yöntemim. Bir nevi terapi gibi.

Babanız müzik endüstrisinde olmanızla ilgili size hiç tavsiye verdi mi?

Birçok kez. Bana verdiği en iyi tavsiye; kendime dürüst olmam ve yaptığım her şeyde özgün kalmamdı.

‘Hata yapmaktan korkmuyorum’

Sizin için özel bir hikâyesi olan şarkı var mı?

Babamla birlikte yaptığımız ‘Fall On Me’ her zaman özel olacak, bu dünyaya attığım ilk büyük adımdı.

‘Fasi’ şarkısında hatalar yapmaktan korkmayan birinden bahsediyorsunuz. O kişi siz misiniz?

‘Fasi’ daha çok hayatımın belirli bir dönemini anlatıyor. Ama hatalar yapmaktan korkmuyorum çünkü hatalardan ders almak önemli ve bizi biz yapan şey bu.

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‘Çok romantik biriyim’

Müzik yapmadığınız zamanlarda günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz?

Evde olmaktan; arkadaşlarım ve köpeğimle evde yapılan yemekler yemekten keyif alıyorum.

Romantik şarkılar söylüyorsunuz. Romantizmle olan ilişkinizi nasıl tanımlarsınız?

Çok romantik biriyim. Balatları söylemekten her zaman keyif alıyorum, buna hiç şüphe yok.

Güzel bir ailede büyümüşsünüz. Bir gün kendi ailenizi kurmayı hayal ediyor musunuz?

Kesinlikle. Aile benim için her şey demektir ve büyük bir sorumluluktur, bu yüzden çok ciddiye alıyorum.

Geçen yıl İstanbul’da babanız Andrea Bocelli’yi dinleme fırsatımız oldu. Size bu şehir, İstanbul hakkında bir şeyler anlattı mı?

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Evet! Bana bu şehrin ne kadar muhteşem olduğunu, kültürlerin karışımını, kalabalığın enerjisini anlattı. Yakında bunu kendim deneyimlemek için sabırsızlanıyorum.

‘Her öğle ve akşam yemeğinde kebap yiyeceğim’

“Ekibim alışveriş yapmak için Kapalıçarşı’dan bahsedip duruyor, sanırım konserden önce oraya bir gideceğiz” diyen Matteo Bocelli bir kez daha geleceğinin de işaretini veriyor: “Şehri keşfetmem için daha fazla zamanım olması için geri gelmem gerekecek.”

Sanatçının yemek tercihi kebap: “Tabii ki oradayken kebap yemek istiyorum. Her gün öğle ve akşam yemeğinde kebap yiyeceğim. Kebabı çok seviyorum.”

Bocelli her ne kadar kebap sevse de kulis istekleri daha sağlıklı yiyeceklerden oluşuyor: Taze limon, taze zencefil, kaygan karaağaçlı özel boğaz çayı, soda (iki marka ismi verilmiş), beyaz pirinç, parmesan, zeytinyağı, tuz ve karabiber. Bir de manuka balı (Yeni Zelanda’da üretilen değerli bir bal).

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Matteo Bocelli’ye İstanbul’da kız arkadaşı, moda tasarımcısı Kate Barton’ın eşlik etmesi bekleniyor.