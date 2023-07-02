‘Şarkı desen yapıyor, tip desen var...’

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Arabada son çıkan ‘Aşk Olsun’ şarkısını dinleyerek gidiyorum söyleşiye. Suadiye’deki Folks Kitchen &

Coctail’de buluşuyoruz. Enerjik, sempatik. Havalı pozlarıyla da

dikkat çekiyor. Çok dinlendiğinin farkında, sürekli listeleri kontrol ediyor. Yeni planlar yapıyor; Serdar Ortaç ve Teoman’la çalışacağını söylüyor, gözünü Amerika’ya dikmiş. Kendine, yeteneğine çok güveniyor, “Aynı sektörde benim kadar yakışıklı biri yok şu an. Benim kadar yakışıklı birinin benim kadar başarıya ulaşıp benimle aynı listelerde boy göstermesi beni çok hırslandırır” diyor.

* 3 yeni şarkın çıktı: ‘Aşk Olsun’, ‘Cuma’, ‘Cumartesi’. Nasıl hazırladın?

Türkiye’de kış yaşanıyorken, ben Los Angeles-Miami arasında yaz yaşıyordum. O sırada prodüktörümle tatil yapıyorduk. Bir havuz partisi öncesinde müzik yapıyorduk beat (ağızla ritim yapma) geldi bana, sözleri yazmaya başladım. ‘Aşk Olsun’un melodisi geldi...

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* 16 yaşında Bursa’dan ayrılıp Eskişehir’de müziğe başlamışsın...

Eskişehir’de 3 sene yaşadım, müziğe ilk adımımı attım. Yaptığım 3’üncü şarkıda popülariteye ulaştım. Çıkardığım her şarkı çok daha fazla dinlendi, hep üstüne koydum. İstanbul’a taşınınca ilk konserim nasıl olacak diye düşünmeye başladım. Kendimi riske atmamak için ilk sene hiç konser vermedim. Planlı ilerlemek istedim.

* Geçen 3 senede bu kadar ilerleyeceğini tahmin ediyor muydun?

Müzikte bu kadar ilerleyeceğimi tahmin etmiyordum. Meslek değil, hobiydi benim için. Denedim ve oldu. Aklımdaki melodileri insanlar sevdi.

* Pop’un yerini rap aldı deniyor.

Rap eskisi gibi değil aslında, bir tık pop ile beraber ilerliyor. Trap dediğimiz olay sound (ses) açısından rap ile birleştiği için gündemimizde... Pop’la rap’in karışımı olan bir müzik aslında. Nakaratların çoğu pop gibi devam ediyor. Fakat verse (nakarattan önceki bölüm) dediğimiz kısımlarda rap’çilerin rap yaptığını düşünüyorum, benim gibi...

* Neden bu kadar dinleniyorsun?

Tip desen var, şarkı desen yapıyor, klipler okey (gülüyor)... İçimden geleni yapıyorum ben, insanlar da beğeniyor.

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* Müzik dışında neler yaparsın?

Günde 3 saat spor yapıyorum, alışveriş çok yapıyorum. Dövmeleri da seviyorum. Dövme sanatçısıyla önceden karar vermiyoruz. Bir anda içime sineni yaptırıyorum. Bam diye! Sonradan dövmeye anlam yüklediğim oluyor.

* Paranı en çok neye harcıyorsun?

Kıyafete, modayı da takip ediyorum. En son Goyard kemer aldım.

* Gelecek planlarında neler var?

Türkiye çapında kendini kanıtlamış birçok isimle bir albüm yapacağım. Amerika’da belli bir başarıya ulaşma hedefim var. Umarım 3 sene içinde yapacağım. Artık oranın kültürüne, müziğine hâkim olup oraya da katmak istiyorum. Tabii ki İngilizce de Türkçe de olacak içinde. Oranın hissiyatını yaşamadan insanlara hissettiremem birazcık orada yaşamam gerekiyor.

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* “Türkiye çapında kendini kanıtlamış isimlerle albüm yapacağım” dedin. Söylesene bize, kimler onlar?

Teoman ve Serdar Ortaç var.

* Sana nasıl hissettiriyor onlarla çalışacak olmak?

Süper hissediyorum. Ulaştım onlara, dinliyorum, yükseliyorum şarkılarına.

* Yükseldiğin, şarkılar hangileri?

Serdar Ortaç’tan ‘Şeytan’, Teoman’dan ‘Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım’ (söylüyor)...

* Kariyerindeki dönüm noktası neydi?

‘İmdat İmdat’ (gülüyor)!

Popülarite beni yalnızlaştırdı

* Popüler olmak seni değiştirdi mi?

Ne açıdan baktığımıza bağlı ama kesinlikle değiştirdi. Çevremi değiştirmeye başladı. İnsanların bana davranışı değişti. Arkadaşı olduğum için değil, çıkar ilişkisi ve maddiyata dayalı ilişkilere döndü. Beni daha yalnız bir insan yaptı. Bu beni güçlü hissettirdi, hırslandırdı. Başarımın bir sebebi de bu. Ne kadar yalnızlaştıysam o kadar başarılı oldum. Kimsenin paçamdan tutup aşağı indirmesine izin vermedim. Yanımda olmalıysa hayatımda tuttum, değilse çıkardım. Yalnızlıktan da keyif alıyorum.

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Beni çok sevmezler bu camiada

*Seni ne hırslandırır?

Aynı sektörde benim kadar yakışıklı biri yok şu an. Benim kadar yakışıklı birinin benim kadar başarıya ulaşıp benimle aynı listelerde boy göstermesi beni çok hırslandırır (gülüyor).

* Seni sektörde kıskananlar, düşmanlıklar oluyor mu?

Tabii ki! Beni çok sevmezler bu cami-

ada. Dost olduklarım dışında çoğunun beni sevdiğini sanmıyorum. Zaten belirtiyorlar da. Bunu hızlı yükselmeme, başarıma bağlıyorum. 10-15 senesini vermiş insanların başarılarına 1 senede ulaştım ve böyle olması normal.

* Nasıl bu kadar hızlı oldu , şans mı?

Bir işte müzikte, klipte şunlar çok önemli; duygun, görüntün, tavrın, hareketlerin, verdiğin izlenim. Bende bunların hepsi doğru orantıda gitti, öyle patladım. Merak uyandırdım insanlarda. Bir de soyadım çok akılda kalıcıydı.

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Sahne benim yerim

* Senin gibi rap yapan beğendiğin isimler var mı?

Reckol var, yıllardır beraberiz zaten. Lvbel C5 ve Blok3’ü beğeniyorum. Blok3 bu sene güzel bir çıkış yakaladı. Başarılı isimler elbette var, beğendiğim çok yok.

* Kendini en iyi hissettiğin yer neresi?

Sahne, konserler. Benim yerim! Sahnedeyken aklımda başka bir şey olmuyor.

Çıplak geziyorum genelde

* Neden hep çıplak pozlar veriyorsun?

Çıplak geziyorum genelde, dövmelerim var evet. Yazsa hele... Yazı çok seviyorum. 8-9 ay yaz

yaşayan biriyim, diğer zamanlar gezmek ve konserlerle geçiyor. Türkiye’den çıktığımda tişörtüm de çıkıyor (gülüyor). Los Angeles, Bali, Tayland,

Miami hep öyle...

* İlham veriyor mu sana gezdiğin yerler?

Tabii ki! Valizimde kıyafetlerimle birlikte mikrofon da var. Hissettiğim şeyleri yazıyorum, söylüyorum, kaydediyorum. Yeni çıkaracağım şarkı da öyle çıktı. Tayland’da oturduğum bir sahilde dörtlüğünü yazmıştım. İstanbul’a geldiğimde o anları hayal ederek bir kayıt yaptım.