Sarıkamış’ta ‘ormanın hayaleti’nin peşinde...

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İçindeyken uçsuz bucaksız gibi görünen ama aslında öyle olmayan ve özellikle de son yıllardaki aşırı kesim nedeniyle giderek küçülen Sarıkamış Ormanları’ndayız.
Sarıya çalan gövdeleriyle bir kalem gibi dümdüz gökyüzüne uzanan, sadece tepesinde biraz dal olan genç sarıçamlar ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe yerini daha yaşlı ve daha dallı budaklı ağaçlara bırakıyor. Amacımız ormanda yaşayan vaşak, kurt ve ayının hayatını anlamaya çalışmak ve şansımız yaver giderse uzaktan da olsa bu efsanevi canlıları görmek. Normal koşullarda asla bize görünmek istemeyecekler ama bizim de birtakım avantajlarımız var.
Her şeyden önce rehberlerimiz dünya çapında doğa koruma çalışmaları yürüten KuzeyDoğa Derneği Başkanı, National Geographic kâşifi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu ile dernek üyeleri.
Boz ayılarla mutlu son
Bir ayı kapanını ziyaret ediyoruz. Ayının nasıl zarar verilmeden yakalandığını, bizzat kapana kendi yakalanarak gösteriyor bize Şekercioğlu. Ancak ne Şimal kurttan ne de Hazan ayıdan bir sinyal var.
Alacakaranlıkta dönüşe geçmeye başlasak da umutlarımız tükenmiş değil. Prof. Dr. Şekercioğlu hayvanların en aktif saatlerinde olduğumuzu belirterek gözlerimizi dört açmamız konusunda uyarıyor bizi. Öyle de oluyor. Yolda giderken bir tavşan düşüyor önümüze. Ve final muhteşem oluyor.
Tüm gün süren uğraşlarımız sonucu bir tanesi daha önce uydu vericisi takılmış bir ayı olmak üzere irili ufaklı birkaç ayıyı birden görüyoruz. Bir atığın başına toplanmış, besleniyorlar. Araçtan inmeden bir süre biz onları izliyoruz onlar da bizi... Onlar mutlu, biz mutlu yolumuza devam ediyoruz.
Öğrendiklerimiz onları koruyor
Neden doğada yaşayan hayvanlar yakalanarak uydu vericisi takılıyor? Bu konuyu Prof. Dr. Şekercioğlu şöyle açıklıyor: “İnsan baskısından etkilenen pek çok bitki ve hayvan türünün yaşamı tehlike altında. Bazı türler maalesef çoktan yok olmuş durumda. Mevcut endemik türlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Ülkemizdeki doğa harikalarını yitirmemek ve onların doğal yaşam alanlarını korumak için önce onları daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu anlamda takip cihazlarıyla gerçekleştirdiğimiz gözlemler bize çok değerli çıktılar veriyor. Boz ayı, kurt ve vaşağın davranışlarını gözlemleyerek göç yollarını öğrenmeyi ve beslenme sistemleri hakkında fikir sahibi olmayı hedefliyoruz. Öğrendiklerimizle bu alanları korumak için gereken desteği sağlayacak adımlar atmayı hedefliyoruz.”