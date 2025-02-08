‘Sarı serumun doğrudan iyileştirici bir etkisi yok’

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Afyonkarahisar’da Mehmet Gündoğan (38) boğaz enfeksiyonu şikâyetiyle 13 Ocak’ta kent merkezindeki özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre burada sarı serum uygulandıktan yaklaşık 10 dakika sonra fenalaştı. Devlet hastanesine kaldırılan Gündoğan, 20 saatlik yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Adana’nın Yüreğir ilçesinde Selinay Yüksekbaş (22) eczacı kalfası tarafından evde uygulanan atom serum sonrası rahatsızlanarak 18 Ocak’ta yaşamını yitirdi. İddiaya göre serumun içine 10 farklı ilaç karıştırılmıştı. İstanbul, Ataşehir’de yaşayan Harun Bayramoğlu (64) 4 Şubat’ta evinde sarı serum aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Aynı gün Aksaray’da Sahibe Genç (58) soğuk algınlığı şikâyetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre, alerji testi yapılmadan art arda iki serum uygulanan kadın, ikinci serumu alırken fenalaştı.

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‘Sarı serum’, ‘atom serumu’, ‘doping serum’... Son birkaç yıldır bu kelimeler sıklıkla karşımıza çıkıyor. Sosyal medya içerik üreticileri kollarına serum takılmış video çekiyor, bunu ‘havalı’ bir şeymiş gibi yansıtıyor; kimileri sohbet sırasında “Geçen gün akşamdan kalmaydım, sabah ofise gelip serum taktılar” diyor. Trafikte yan arabadaki şoförün kolunda serum takılı olduğunu görmek artık şaşırtmıyor. Bu işi 400-500 liraya yapan da var, 3.000 lira isteyen de. Oysaki son bir aydır peş peşe çıkan haberler bu serum uygulamalarının ölümle sonuçlanabileceğini gösteriyor.

Çevrimiçi doktor kontrollü

Biz de konuyu uzmanlarla konuşmadan önce internetten rastgele seçtiğimiz ‘evde serum hizmeti’ veren üç yeri arayıp serum taktırmak istediğimizi anlattık. İlk yer,

ruhsatları olduğunu belirtip serum takmadan önce eve doktor ve hemşirenin gelip bizi muayene edeceğini ve serum takılı olduğu sürece gözetim altında olacağımızı söyledi. Boğaz ağrısı şikâyetiyle aradığımız ikinci yer, doktorla yapılacak çevrimiçi görüşme sonrasında eve hemşire gönderip serum taktıklarını ve öncesinde alerji iğnesi yaptıklarını belirtti. Bir terslik yaşanırsa doktorla iletişim kurduklarını anlattı. Üçüncü merkez de yine doktorla yapılan görüşmenin ardından evde serum takacakları bilgisini verdi. Kısacası uzmanların tam donanımlı sağlık kuruluşlarında yapılması gerektiğini söyledikleri serum tedavisine ulaşmak ve evde yaptırmak bu kadar kolay!

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‘Alerjik reaksiyon kalp durmasına kadar gidebilir’

Doç. Dr. Serkan Doğan, SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Eğit. ve Araş. Hastanesi acil tıp eğitim sorumlusu

◊ Sarı serum ya da atom serum son zamanlarda halkımızın özellikle kullanmaya çalıştığı ve talep ettiği bir ilaç karışımıyla oluşturulan serumdur. İçeriğinde B vitamini, C vitamini, bazen ağrı kesiciler, bazen antibiyotikler, bazen de steroid (kortizon) dediğimiz ilaçlar olabiliyor.

◊ Bu karışımın doğrudan iyileştirici bir etkisi olduğunu söylemek doğru olmaz. Hastalara geçici bir rahatlama sağlar. Aynı etki, vitamin ve ilaçların oral yolla alınmasıyla da sağlanabilir. Dengeli beslenme, mevsim sebzeleri ve meyveleri tüketme, egzersiz yapma ve hijyen alışkanlığını devam ettirme uzun vadede daha etkili olacaktır.

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◊ Sarı serum, içerisindeki mineraller, vitaminler ve ilaçlardan dolayı alerjik risk taşır. Alerji, 0 yaşından itibaren her yaş grubunda görebildiğimiz bir durumdur. Özellikle pediatrik yaş grubunda, alerjik kişilerde çok ciddi reaksiyonlara sebep olabilir.

◊ ”Bazı sağlık merkezleri online doktor görüşmesi sonrası eve gelip serum takıyor” gibi bir bilgi aktardınız. Buraya baktığımızda, internet üzerinden bir görüşmeyle hastayı değerlendirmek ve serum uygulamak kendi uzmanlık alanımı düşündüğümde çok uygulanır bir yöntem değildir. Biz hastalarımızı değerlendirirken tüm sağlık geçmişini, kronik hastalıklarını öğrenmeye çalışıyoruz. Hastayı tüm sistemlerini muayene ederek, semptomlarına göre değerlendirerek, gözlemleyerek bir tanıya ulaşıyoruz. Bazen bu tanıya ulaşırken radyolojik ve laboratuvar tetkikleri de kullanabiliyoruz.

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◊ Biz hekimler olarak serum gibi damar yolundan tedavi verdiğimiz hastalarımızı gözümüzün önünde müşahede odalarında takip ve gözlem altına alırız. Tedavi boyunca hastamızın tüm hayati fonksiyonlarını ve vital fonksiyonlarını izlem altında tutarız. Çünkü alerjik reaksiyon tedavi süresi boyunca herhangi bir zamanda gelişebilir. Alerjik reaksiyon dediğimiz bu durum kaşıntı, vücutta döküntülerden tutun da solunum yollarında daralma, nefes darlığı, dilde ve dudaklarda şişme, tansiyon düşüklüğü ve en ciddi durumda kalp durmasına kadar gidebilir. Bu belirtiler görüldüğünde hızla müdahale edilmesi gerekir.

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‘Minimum ilaç desteğiyle en iyi tedaviyi vermekle yükümlüyüz’

Dr. Özgür Çevrim, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp uzmanı

◊ Sarı serum Amerika’da ‘banana bag’ olarak adlandırılıyor. Alkolizmin pençesinde olup da beslenme bozukluğu olan hastalara verilen bir serum. Wernicke-Korsakoff dediğimiz bilişsel yetilerin kaybolmasıyla devam eden durumların akut tedavisinde hızlı tedavi seçimi yöntemi olarak kullanılır. Kişilerin beslenmesini sağlamak amacıyla yapılır. İçinde ağırlıklı olarak B1 vitamini var. Dozu 1.000 miligrama yakındır. Bizdekiler bunun 25-30’da biri kadar. Miligram olarak da yeterli değil. Sadece ‘görsel’ olarak kişileri iyi hissettiriyor.

◊ İnterneti taradığımda farklı sitelerde atom serum, sarı serum tedavisi evde ve hastanede verilmekte duyurularına rastladım. “Bir ay vitamin hapı alsanız bir serumdaki kadar vitamini alamazsınız”, “Serum takılır takılmaz kendinizi zinde hissedeceksiniz” gibi bilimsel dayanağı olmayan yazılar...

◊ Serumla verilen vitaminler vücutta birikmiyor. Yani sizin örneğin B vitamini eksiğiniz yoksa aldığınız vitamin vücudunuzda kalmıyor. Yani bu vitamini ekstradan size vermelerinin bir faydası yok. Ama şöyle bir handikabı var: Bunu uygulayan ‘sağlık personeli’ içine ağrı kesici, antihistaminik de koyuyor. Kortizon koyanı bile duyuyoruz. Bazen hastalarım bana listeyi gönderiyor “Hocam bunların yararı var mı” diye. Bakıyorum sekiz farklı ampul yazılmış. 30 yıllık hekimim, hayatımda hiçbir hastama böyle bir liste vermedim. İsviçreli doktor, simyacı Paracelsus yüzyıllar önce demiş zaten “İlacı zehirden ayıran dozudur” diye. Bu işin özellikle internet ortamında kontrol altına alınması lazım.

◊ Solunum yolu enfeksiyonlarında vitamin kaybı olmaz ki hemen yerine koymaya çalışalım. Sadece yüksek ateşle seyreden ve immün yetmezliği olan hastalarda, diyabeti olanlarda, kanser hastalarında serum desteği gerekebilir. Ama yine evde değil, hastane ortamında yapılmalı. Alerjik reaksiyon geliştiğinde doktor müdahale edebilmeli. Serumun içine hiçbir şey koymasanız bile alerjik reaksiyon gelişebilir. Toplumun yüzde 10’u atopik kabul edilir. Yani alerjik reaksiyon gösterebilir. İlk dozda da alerji gelişebilir, çoklu kullanım sonrası da. Reaksiyon hipertansiyonla başlar. Solunum, kalp yetmezliğine kadar gider. Dakikalar içinde solunumun kontrol altına alınması gerekir.