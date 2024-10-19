Samandağ’ın dalgalarında umut var

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Büyük felaketlerden sonra içilebilir suya erişmenin ne kadar zor olduğunu bilen kimya mühendisi ve sosyal girişimci Deniz Toprak (32), Mayıs 2023’te Hatay’a gitti. Ülkelerin temiz suya kavuşması için çalışan ‘Waves For Water’ örgütünün Türkiye elçisi olan Toprak’ın aslında amacı bölgede su filtreleri dağıtmaktı. Fakat sörf sporuyla da ilgilendiği için Samandağ’ın muhteşem sahilini görünce orada bir sörf merkezi kurmaya karar verdi. Deniz Toprak’la bu işe nasıl başladığını ve gençlere nasıl eğitimler verdiklerini konuştuk.

- Aslında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunusunuz. Sörf tutkunuz nasıl başladı?

Bir dönem mesleğimi yaptım fakat gezdiğim ülkelerden ilham alarak sörfe başladım. 2017 yılında Sri Lanka’ya gidip sörf okulu temalı bir hostel açtım. Oradaki eğitimler hâlâ sürüyor. Ardından pandemide memleketim Ordu, Perşembe’ye bir sörf okulu açtım. “Karadeniz’in dalgasında sörf yapılmaz” deseler de okulu kurmayı başardık. Çocuklar heyecanlanacak bir şey bulamadıklarında kötü arkadaşlıklar kuruyor ve kendi kimliklerini bulmaya çalışıyorlar. Sonrasında da göç ediyorlar.

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- Hatay’da bir sörf merkezi kurma fikri nasıl doğdu?

Depremden hemen sonra “Hatay’da içilebilir suya erişim en büyük sıkıntılardan biri olacak” dedim. Ben Waves For Water derneğinin Türkiye elçisiyim. Sörfçülerin kurduğu bir dernek bu ve temiz suya erişimi olmayan yerlerde su filtreleri dağıtıyorlar. Hemen onlara ulaştım, filtre getirttik. Hatay’da ihtiyacı olanlara dağıtmaya başladık. Ekip sörfçülerden oluşuyordu. Sonra “Samandağ sahilinde rüzgâr var, oraya bir bakalım” dedik. Sabah 5’te plaja indik ve karşımızda Rio de Janeiro ve Cape Town sahillerinin karışımı, mükemmel bir manzara vardı. Büyülendik. Tek eksik orada sörf yapan insanlardı.

- Çocukları nasıl topladınız?

Deprem dönemiydi ve gündem başkaydı ama “Bir ay sonra geleceğim ve 18 yaş altı gençlere ücretsiz sörf dersi vereceğim” dedim. İlk derse altı genç geldi. Tedirginlerdi, velileri de öyle... Kıyafetlerini giydiler, 5-6 saat suda kaldık. Sonra onları Ordu’ya götürdük, orada da sörf yaptık. Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası’nda dereceye girenler oldu. Çocukları ücretsiz olarak adreslerinden alıp merkeze götürüyoruz. Karınlarını doyuruyor ve sonra evlerine bırakıyoruz. 1.053 öğrencimizin eğitimini tamamladık.

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- Çocuklara sörf dışında farklı eğitimler de veriyor musunuz?

Derslerine de destek oluyoruz. İngilizce eğitimi veriyoruz, sanatsal aktiviteler ve mesleki tanıtımlar yapıyoruz. 10-16 yaş arası gençler bu programa devam ediyorlar. Okullar açılınca hafta sonları devam ediyoruz. Asıl amacımız çocukların ufkunun genişlemesi. Aileler “Çocuğu sörfe gönderdik, teşekkür ve takdir aldı” desin istiyorum.

- Proje büyüyünce ne hissettiniz?

Hiçbirimiz bunu tahmin etmiyorduk. Çocuklar kendileriyle, doğayla ve kökleriyle bağ kurdular. Kendi çevremizden başlayarak hayat kalitemizi nasıl arttırabileceğimizi görmek bana çok iyi geldi.

‘EĞİTİMLER KIŞIN DA SÜRECEK’

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- Gençler bu programa nasıl katılabilirler?

Direkt bize başvuruyorlar. Onları yaş grubuna ve yaşadıkları mahalleye göre ayırıyoruz. Servisini ayarlıyoruz. Yaz aylarında yeni kayıt alıyoruz. Eğitimler kışın da sürecek.