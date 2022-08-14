Sahnenin antikahramanları

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Arabada çalışan klimadan sersemlemiş bir şekilde camdan dışarı boş boş bakarken radyoda çalan şarkıyla kendimize geliyoruz. “Savrulur, savrulur saçlarında hayatın/Seni sorsunlar benden, bi’ tek ben anlarım...” Radio Monitor Türkiye resmi verilerine göre KÖFN’ün ‘Bi’ Tek Ben Anlarım’ şarkısı 6 haftadır en çok çalan şarkılar listesinde bir numarada. İkilinin Spotify’daki aylık dinleyici sayısıysa 2.5 milyonu çoktan geçti.

İsimlerinin kökeni ‘köfün’. ‘Sepet’ anlamına geliyor. Tipografik olarak güzel durduğu için ‘ü’ harfini atmışlar. Salman Tin’in mesafeli duruşu, Bilge Kağan Etil’in (BKE) dövmeleriyle tezat ince bıyığı KÖFN’ün alameti farikalarından. Etkileyici bir tarzları var ama üzerinde çalışılmış bir imaj değil bu. Aralarındaki boy farklı bile bu tavra hizmet ediyor gibi görünüyor.

Onlarla Kadıköy, Yeldeğirmeni’nde buluşuyoruz. Üzerlerinde son dönemde sürekli konser vermenin yorgunluğu var. Sohbetimiz sırasında “Her yerde şarkınız çalıyor. Canlı müzik mekânlarında şarkınızı söylemeyen neredeyse yok” diyoruz. Salman Tin “Evet. Kim söylerse mutlu oluyorum” diyor. O sırada BKE ise şakayla karışık bazı yorumların onu pek mutlu etmediğini hissettiriyor...



◊ Müzik hayatınıza nasıl girdi?

BKE: Babam memurdu, çocukken sürekli yer değiştiriyorduk. Gittiğim şehirlerde müzikle uğraşan insanları -ilk başta sadece düğüncüler oluyordu- merak ediyordum. Klavyede oyun havaları çalarak başladım müziğe. Şehir değiştirdikçe vizyonum da gelişti. Liseden sonra müzik okullarını tercih ettim. Uzun yıllar cazla ilgilendim. Ses mühendisliği eğitimi aldım. Son zamanlardaysa yaptığım işlerde elektronik müzik geleneğini kullanıyorum.

Salman Tin: Ben lisenin başından itibaren kendimi hep edebiyatın bir yerinde buldum. Çok kitap okuyordum.



◊ Yalnız bir genç miydin? Hani odaya kapanıp kitaplarıyla baş başa kalan…

Salman Tin: Adana’da doğdum, büyüdüm. Aslında çok arkadaşım vardı ama bir yandan da çok kitap, şiir okudum. İlk bestemi yaptığımda sanırım lise sondaydım. O dönem Teoman’a özeniyordum. Onun röportajlarını okuyup “Ben de yapmak istiyorum” demiştim. Ama bir yandan da beğenmeyen bir tarafım vardı: “Ben daha iyisini yaparım.” Bu da beni hep üreten tarafta tuttu.



◊ Şarkı söylemeye ne zaman başladın?

Salman Tin: Lise 1’de gitara, gitarla birlikte şarkı söylemeye de başladım.



◊ İkiniz nasıl tanıştınız?

BKE: 2017’de ev ararken Facebook’ta Salmanların ev arkadaşı aradıklarına dair ilanı gördüm. Aradım ve görüşmeye karar verdik. O dönem modum düşüktü, enerjim yoktu. Ama buluştuğumuzda sohbet aktı gitti. Birlikte vakit geçirmekten keyif aldığımızı gördük, aynı evde yaşamaya başladık.



◊ O gün sohbet müzik ağırlıklı mıydı?

BKE: Aslında müzik çok az konuşuldu. Mevzu orada ev arkadaşlığıydı.

Salman Tin: Piyanist, prodüktör aramıyorduk (gülüyor).

BKE: Zaten arasan bulamazsın. Böyle bir besteciyle eve çıkmak istesem, imkânsız gibi bir şey olurdu. Ama iki hafta içinde birbirimizi tanıyıp neler yaptığımızı anlayınca Türkçe müzikte birlikte bir şeyler yapabileceğimizi gördük.

Salman Tin: Hızlıca bir şarkı yapıp yayımladık. Biraz ne olacağını görmek istedik.



◊ KÖFN olarak yola devam ettiniz. Peki, kariyerinizde kırılma noktası ne oldu?

BKE: ‘Bi’ Tek Ben Anlarım’ çıkmadan hemen önceydi. ‘Ya bir şey yapacağız ya da yapacağız” aşamasına gelmiştik. Tabii bunu sonradan fark ettik.

Salman Tin: Geçen gün kız kardeşim hatırlattı: “Sen” dedi, “Hatırlıyor musun, altı ay önce Kuşadası’nda kafayı yiyordun ‘Bir şey yazmam lazım’ diye…”

BKE: Neredeyse müziği bırakıyordum. Bence şarkıdaki duygu yoğunluğu da bunlardan kaynaklı.



◊ Şarkının bir hikâyesi var mı?

Salman Tin: Güzel hisleri referans alıp yazdığım bir şarkı. Geçen gün şarkı sözü yazarı Alper Narman “Bu şarkı çoklu duyguya hitap ediyor. İçinde mutluluk da var, ayrılık da var, hatırlamak da var” dedi. Zaten tüm bunlar bir şarkıyı hit’e çeviriyor. Kim ne istiyorsa şarkıda onu bulabiliyor.

BKE: Şarkıya bayılan çocuklar var. O yaşta ne yaşamış olabilirler ki? Ama bir birikim var, duyguları miras alarak geliyorlar.



◊ Zeynep Bastık şarkıya katkıda bulunan isimlerden. Bir müzisyenin diğerine destek vermesi önemli, değil mi?

BKE: Back vokallerini yaptı. Şarkıyı dinleyip çok sevmiş. Kendisi teklif etti. Şarkı çıktıktan iki gün sonra Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserinde biz de sahneye çıktık. Parçanın yolculuğu için çok güzel oldu.



◊ Bu kadar popüler olmak konusunda ne düşünüyorsunuz?

BKE: Tabii ki şarkılarımızı dinlensin diye yapıyoruz. Ama bunu samimiyetsiz bir yerden yapmıyoruz. Bu şarkılar ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar iyi.



◊ Müzik dünyasının antikahramanlarıymışsınız hissi uyandırıyorsunuz. Sizce?

BKE: Biz de bunu hissediyoruz ama siz neden böyle dediniz, merak ettik…



◊ Bir imajınız var ve çok da etkileyici. Üstelik bu, üzerinde çalışılmış bir imaj değil…

BKE: Bu çok güzel bir gözlem. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Başta bunu şanssızlık olarak yorumluyorduk. Ama bu yanlarımızı kabul edip göstermeye karar verdik. “KÖFN olarak yapılmayanı yapmaya çalışacağız” dedik. Olmadığımız bir pozu kesmeye çalışmıyoruz. Kliplerimiz absürt, tatlı. Müziğimizdeki iddiamızı “Biz buyuz”la göstermek istiyoruz.



◊ Yazmak sana ne sağlıyor?

Salman Tin: Bir şarkıyı bitirdiğimde bayağı iki-üç gün ‘yüksek’ geziyorum. Kendime ödül verip güzel bir yemek yiyorum.



◊ Şarkılarını hep Türkçe mi yazıyorsun?

Salman Tin: Tabii ki. Bu hayatta sevdiğim başka bir dil yok. Türkçeye âşığım. Köklerimizden besleniyoruz; daha 80’ler, 90’lardan… O yüzden de kahramanlarımız Sezen Aksu, Selami Şahin gibi isimler…

BKE: Bağ kurabildiğimiz tınılar genelde daha geleneksel müzikler oluyor…



◊ Sahne mi stüdyo mu?

BKE: Önce stüdyo geliyor benim için, sonra sahne.

Salman Tin: Sahne. Eskiden geriliyordum, artık her çıktığımda mutlu oluyorum.



◊ Ev arkadaşlığınız devam ediyor mu? Müzik dışında da iyi anlaşıyor musunuz?

Salman Tin: Yok, artık ayrı evlerdeyiz. Ama birlikte bol bol vakit geçiriyoruz. Tatile gidip gezip tozuyoruz.

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‘Algısı açık ama fakir jenerasyon’

◊ Dinleyicileriniz arasında gençler ağırlıkta. Gözlemlerinize dayanarak onları nasıl anlatırsınız?

BKE: Son zamanların algısı en açık ama aynı zamanda en fakir jenerasyonu.

Salman Tin: Harikalar bence. Sınırları yok. Yeni kuşak müthiş. Z Kuşağı diye çok eleştiren oluyor ama bence çok iyiler. Mesela ayrımcılık yok onlarda. Saçı pembe bir kızla başı kapalı bir kız arkadaş olabiliyor. KÖFN konserlerine baktığınızda bu karışımı görüyoruz. Çok güzel.

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‘Simülasyonla uğraşıyorum, drone uçuruyorum’

◊ Müzik dışında günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz?

BKE: Ben daha çok hobilerimle ilgileniyorum. Simülasyonla uğraşıyorum, drone uçuruyorum. Benim keyif aktivitelerim onlar.

Salman Tin: Benim hobilerim gezmek, yeni mekânlar keşfetmek. Bağdat Caddesi’ndeki Babbo Pizza Bar favorim. Makarnası, pizzası çok iyi. Orada iki yıl garsonluk da

yaptım.

‘Pop müzik rap’in karşısında titrememeli’



◊ ‘Bi’ Tek Ben Anlarım’ rap müziğin hâkimiyetindeki müzik listelerini delen bir şarkı aynı zamanda…

Salman Tin: Pop müzikte çok fazla şey yapılmıyor son dönemde.

BKE: Hatta popçular bile son zamanlarda trap’e geçti.

Salman Tin: Pop müzik bence rap’in, R&B’nin karşısında titrememeli. Türkçe popta biraz iyi şeyler çıksın, insanların dinleyeceği yine onlar olacak. Son 2-3 senedir çok korktu popçular.