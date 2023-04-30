‘Sahnede daha cesur, cüretkâr ve atılganım’

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Enerjik, samimi, güzel... Farklı bir aurası var, sanki sahnede olsun diye yaratılmış gibi. Zaten ortaokulda anket defterine ‘Ya sanatçı olmak ya moda tasarımcısı olmak istiyorum’ yazmış. La Boucherie gibi şehrin popüler mekânlarında sahneye çıkıyor. Suadiye’deki Rise’n Fall sahnesi öncesi buluşuyoruz biz. Kulisinde ekibiyle sohbet ediyor, gülüp eğleniyor. Sahneye adımını attığındaysa adeta dinleyicileriyle bütünleşiyor. Sanki Aybüke evinin kapılarını açmış, bizler misafirleriymişiz gibi rahat hissettiriyor; herkesle göz göze geliyor ve samimiyetine ortak oluyorsunuz. Sadece şarkıları yeniden yorumlamıyor, kendi şarkıları da

var. ‘Ne Diyorsan’, ‘Aklım Kalır’, ‘Korkmam Ben’...

Yeni şarkısı ‘Aşk Olsun’ cuma günü çıktı. “Benim en iddialı işim olacak galiba, öyle hissediyorum” diyor. Aldığı en iyi tavsiyeyse: Masumiyetini kaybetme. “Cem Yılmaz söylemişti, hiç unutmuyorum

o lafını, kulağımda küpedir.”

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* Sahne öncesi hazırlığın nasıl? Kulis oldukça enerjik...

Özel bir hazırlığım yok aslında, konserler geç saatte olduğundan uyuyup geliyorum.‘Kenan yapmak’ deniyor buna. Kenan Doğulu öyle yaparmış diye biliyorum. Sahne öncesi yarım saat filan kestirirmiş. Ardından süslenip geliyorum. Zaten kulise gelince kakara kikiri.

* Yoğun bir programın var. Enerjini korumak için neler yapıyorsun?

Düzenli spor yapmaya çalışıyorum ama pek yapamıyorum. İş çok yoğun olduğu zaman genelde evden çıkmamaya çalışıyorum. Vitamin alıyorum. Çok bitap düşüp sürekli serum yediğim zamanlar oluyor çünkü haftanın beş günü çalışıyoruz.

*Enerjin ortada. Fitsin de...

Fit değilim ya... Yeni başladım spora. Duygusal yiyenlerdenim. Canım sıkıldığında, strese girdiğimde yemek yiyorum. O yüzden pandemide kilo almıştım. Hatta ‘Korkmam Ben’in klibi hayatımda en kilolu olduğum dönem ve belgeli yani. O halim de hoşuma gidiyor.

* Motivasyonunu nasıl sağlıyorsun?

Sahneye çıkarak. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Tek motivasyonum sahnede olmak.

‘Müzikal yapmak isterim’

* ‘Aile’ dizisinde Sezen Aksu’dan ‘Çocuklar Gibi’yi söyledin. Ve ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadın. Oyunculuk planların var mı?

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İstiyorum çünkü işi çeşitlendirmek gerekiyor bence. Hoşuma da gitti sette olmak. Daha önce Okan Bayülgen’de kabare de yapmıştım iki sene. Çok isterim bir müzikal yapmak. Oyunculuk eğitimi almayı düşünüyorum hobi olarak.

*Cover yapmaya başlayınca şöyle düşünenler oluyor: ‘Şarkıları tutmadı, cover’a başladı.’ Ne dersin onlara?

Doğru, çok da tutmadı şarkılarım aslında (gülüyor)... Ama o yüzden cover’a başlamadım, zaten önce yaptığım şey oydu. Kendi şarkılarımı da yazıyordum ama. Totalde 6 şarkım var,

7 olacak. Öyle bir algı var ama ben çok ilgilenmemeye çalışıyorum. Tabii bazen düşüyorum oralara ama kendimi çıkarıyorum. Kendi yolumda kendi hikâyemi yazmaya çalışıyorum.

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* Burak Kut’un ‘Heyecanlıyım, daha yolun başındayım’ şarkı sözleriyle fotoğraf paylaşmışsın, yolun başında mısın?

Tabii başındayım, yolun sonu yok ki. Hep bir yolun başı gibi her şey, ben öyle hissediyorum. Kime sorarsan sor, muhtemelen bu tür işlerde son olmadığı için acemi hissediyor olabilir yaratıcılık olunca konu...

‘Tanımak isteyecekleri biriyim’

* ‘14 yaşındaki Aybüke’nin en büyük hayali şarkıcı olmaktı’ demiştin. Şarkıcı olmak için çok çaba gösterip fuarlarda hosteslik yaptığın, parasız kaldığın dönemlerden bahsetmiştin. O zorlu dönemde ilham kaynağın neydi?

Kendimdim. Yapmak istediğim bir şeyler vardı ve onun peşinden gittim.

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* İzmir’den ilk geldiğinde ümitsizliğe kapılıp bırakmayı düşündün mü?

Ay tabii canım! Hâlâ bırakmayı düşündüğüm oluyor (gülüyor). 1 saat öyle düşünüyorum, sonra ‘Aman be! Ne olacakdaha kötü’ diyorum. Zor bir sektör. İnsanların içinde olduğu her sektör zor.

* 19 yaşında da Murat Boz’a vokallik yapmıştın…

Evet! Güzeldi, fena değildi valla.

* Sence dönüm noktan o muydu?

Evet, Murat Boz’dur. 19 yaşında Murat Boz’la ilk sahneye çıkmam artık bu işi yapmaya karar verdiğim andı.

* Aybüke olması gerektiği yerde mi?

Öyledir herhalde. Daha çok hikâye göreceğim, yaşayacağım. Hep beraber göreceğiz Aybüke nerede.

* Yanında hiç kimseyi görmedik, aşk hayatın nasıl?

Aşk hayatım yok, çünkü vaktim yok. Hep çalışıyorum. Geçen gün bir yerde bir ünlüye Hollywood’da soruyorlar “Çok güzelsin ve sevgilin yok, neden” diye. “Çünkü çok güzelim” diyor.

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* Sen de katılıyor musun buna?

Katılıyorum (gülüyor)!

* Hakkında bilinmeyen bir şey…

Edis’le sevgili değiliz! Hiç olmadık (gülüyor). Bilmem ki; beni bilmiyorlar,

ben çok isterim bilmelerini.

* Nasıl bilinmek istersin?

Aybüke olarak. Daha geniş kitlelere

o yüzden ulaşmak istiyorum, tanımak isteyecekleri biri olduğumu düşünüyorum. Herkesle bir temasım olsun istiyorum.

* Aldığın en iyi tavsiye neydi?

“Masumiyetini kaybetme.” Cem Yılmaz söylemişti, hiç unutmuyorum o lafını. Kulağımda küpedir.

* Yaşadığın en büyük pişmanlık…

Yok. Pişmanlıkla da yaşanmıyor ki çünkü. İyi ki yapmışım ne yaptıysam.

* Boğa burcusun, hangi özelliklerini taşıyorsun?

Bütün hepsini. Oburluğum, keyfe düşkünlüğüm… Yükselenim Aslan, ona dönmeye başladım bu aralar.

* Ruh ikizin olarak hissettiğin bir ünlü var mı?

Madonna, Rihanna. Gülşen’e de hastayım! Soulmate’im (ruh ikizim) olabilir. Edis’le de yakın olduklarından bir yazımız var beraber geçirdiğimiz. Çok sevdiğim, çok da saygı duyduğum biri. Önemli bence benim kariyerimde.

* Yeni şarkın ‘Aşk Olsun’un tarzı nasıl?

Slow pop gibi, benim diğer şarkılarıma göre daha damar. Benim en iddialı işim olacak galiba, öyle hissediyorum. Zaten benim kariyerime baktığın zaman ivme yükseliyor, o da bunlardan biri.

* Bu aralar en çok ne dinliyorsun ve izliyorsun?

‘Levent Yüksel-‘Tuana’, izlediğimse ‘Kısmetse Olur’ ve ‘Kızılcık Şerbeti’.