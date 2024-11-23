Sağlıklı toprak, sağlıklı mahsul, sağlıklı insan

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Rejeneratif tarım, dünyada tarım alanındaki en yeni trendlerden biri. Amacı tarımda kullanılan arazilerin koşullarının iyileştirilmesi, bu nedenle rejeneratif tarım yani ‘onarıcı tarım’ adıyla anılıyor. Çünkü gerçekleştirilen uygulamalarla toprağın daha verimli hale gelmesinin yanı sıra mikrobiyolojik yapı yeniden ideal haline dönebiliyor. Son yılların trendi olan bu tarım çeşidi sıklıkla sürdürülebilir tarım ya da organik tarımla karıştırılabiliyor. Fakat onarıcı tarım uygulamaları ve onarıcı tarımın amaçları oldukça farklı.

Sürdürülebilir tarımda toprağın işlenmesiyle ilgili herhangi bir prensip yokken onarıcı tarımda vurgu tamamen topraktan yana. Aynı zamanda onarıcı tarımın kapsamında hayvancılık da var. Hayvanların tarımsal ormanlarda otlaması gibi kurallar mevcut.

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Uzun yıllar çiftliğinde hem tarım hem de hayvancılıkla ilgilenen Veteriner Anne markasıyla tanıdığımız Merve Bektaş’a onarıcı tarımı ve neler yaptıklarını sorduk.

BÖCEKLER SAVAŞIYOR

- Biz üretimimizi yüzlerce yıllık geçmişi olan doğal ata tohumlarıyla başlatarak ilaç kullanmadan, tamamen doğal desteklerle yapıyoruz. Kompost üretimiyle başlayarak önce toprağı besliyoruz. Sadece sağlıklı toprakta sağlıklı mahsuller üretilebileceğine inanıyoruz. Toprak sağlığını yaptığımız doğal karışımlarla devamlı destekliyoruz.

- Zararlı böceklere toprağa zarar veren zirai ilaçla değil, onları doğal şekilde baskılayan başka türde böceklerle karşılık vererek doğal habitatlar kuruyoruz. Biz doğanın ev sahipliğinde ona misafir oluyor ve onunla üretiyoruz.

- Öte yandan doğada hata yapan hayvan olmadığına inanıyoruz. Onlara en doğal yaşam alanlarını sunduğunuzda onlar da hatasız bir şekilde size karşılık verecektir. Mutlu yaşam alanlarında dengeli bir şekilde beslenerek huzurlu olmaları bizim en büyük arzumuz. Ürettiğimiz sütler iyi ve sağlıklı beslenmiş ineklerimizin bize armağanı.

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- Toprak ve toprak içinde yaşayan canlılığa son derece önem veriyoruz. Yapmış olduğumuz tarım yönteminde hiçbir kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Toprağı kimyasal gübrelerle öldürmek yerine toprağı iyileştirmeye odaklanıyoruz.

- Geleneksel tarım uygulamalarının aksine, toprağın organik madde içeriğini arttırarak, su tutma kapasitesini yükselterek ve erozyonu önleyerek toprak sağlığını destekliyoruz. Bu yöntem toprağın verimliliğini arttırıyor ve bitkilerin daha sağlıklı büyümesini sağlıyor.

- Rejeneratif tarımın diğer yöntemlerden en önemli farklarından biri de toprak mikrobiyomunu zenginleştirmesi ve toprakta yaşayan faydalı organizmaların popülasyonunu arttırması. Bu sayede, toprak verimliliği artıyor ve tarımsal üretimde kalite ve verimlilik sağlanabiliyor.

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- Toprağı kendi bağışıklık sistemimiz gibi düşünebiliriz. Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlüyse biz de hastalıklarla o kadar güçlü baş ediyoruz. Toprak ne kadar sağlıklıysa üzerinde yetişen bitki de o kadar sağlıklı ve verdiği meyve-sebzeler bir o kadar faydalı oluyor.

- Özetle amacımız, toprağın doğal yapısını ve işlevselliğini yeniden oluşturarak ekosistemlerin sağlığını ve dayanıklılığını arttırmak.

Bu da uzun vadeli bir sürdürülebilir tarım sistemi oluşturur ve iklim değişikliği gibi küresel zorluklarla mücadelede önemli bir rol oynar.