Sağlık çalışanlarına sorduk: Pikniğe gider misiniz, tatil yapacak mısınız?

COVID-19 olup iyileşenler büyük bir korku yaşadı. Şanslı olup hastane kapısından içeri girmeyenlerse bu hastalığın zorluğunu çok net bilmiyor. Koronavirüsün etkisine en yakından tanık olan sağlık çalışanları bize normalleşmenin yolunu herkesten daha iyi gösterebilir. Çoğunluk spor salonuna gitmiyor, kesinlikle tokalaşmıyor, aile üyelerine bile sarılmıyor! Yine de yoğun bir çalışma temposu ve stres altında oldukları için ‘tatil’ denince akan sular duruyor. Ancak şartları var: Özel araç, yazlık ev ve havuz yerine deniz...

SOSYAL YAŞAM

Arkadaşlarınızla bir akşam yemeğine katılmayı düşünür müsünüz?

(6 evet, 6 hayır)

- Bir süre daha düşünmüyorum. Herkes tedbirli davranmıyor. (Birgül Atakan)

- Kurallara uyuluyorsa açık havada akşam yemeğine katılabilirim. Ancak çok sık aralıklarla değil. (Pınar Çıragil)

ALIŞVERİŞ

Aldıklarınızı yıkadıktan sonra mı saklıyorsunuz?

(9 evet, 4 hayır)



- Hayır. (Engin Ulukaya)

- Yıkadıktan sonra veya balkonda bir süre beklettikten sonra kaldırıyorum. (Rukset Attar)

SPOR

Salonda spor yapar mısınız?

(1 evet, 12 hayır)



- Açık havada yürüyüş yapmayı tercih ederim. (Birgül Atakan)

- Şu an için asla… (Sennur Kula Şahin)

- Uzun süre salonda spor yapmayı düşünmüyorum. (Refika Genç Koyucu)

- Gidiyorum. (M.B.)



TATİL

Bu yaz tatil yapmayı planlıyor musunuz?

(12 evet, 1 hayır)



- Hayır. (Engin Ulukaya)

- Pandeminin seyrine göre... Otelde kalmayı düşünmüyorum. (Ayberk Kurt)

- Evet, planlıyorum ama otelde kalmam. (Hülya Ercan Sarıçoban)



EV ZİYARETİ Akrabalarınızı evlerinde ziyaret ediyor musunuz?

(5 evet, 8 hayır)



- Acil bir durumda çok yakın arkadaşlarımı ziyaret etmek durumunda kaldım. Önlemimi aldım. Ancak zaruri olmadıkça bir süre görüşmeyi düşünmüyorum. (Refika Genç Koyucu)

- Kalabalık olmamak koşuluyla ziyaret ediyorum. (Aynur Eren Topkaya)

RESTORAN/KAFE Kapalı restoranda yemeğe ya da kafede kahve içmeye gider misiniz?

(2 evet, 9 hayır)

- Gitmem. Çünkü yemek yerken maskenizi çıkarmak zorundasınız. Bu tür yerlerde fiziksel mesafeye uyum göstermek kolay olmaz. (Aynur Eren Topkaya)

- Nadiren. (Engin Ulukaya)

DÜĞÜN Bir yakınınızın düğününe katılır mısınız?

(5 evet, 7 hayır)



- Mesafe kuralına uyarak nikâh salonuna gidebilirim. (Aynur Eren Topkaya)

- Birinci dereceden yakınımsa önlemler alarak katılırım. (Yaşar Küçükardalı)

- Gitmek zorundayım, kardeşim evleniyor. (F.K.)

KARGO

Gelen paketleri önlem almadan eve sokuyor musunuz?

(2 evet, 8 hayır)



- Hayır. Asla. Önce havalandırıyor sonra siliyor sonra tekrar havalandırıp alıyorum. (Refika Genç Koyucu)

- Evet. Alıyorum. (M.B.)

TOKALAŞMA/SARILMA Aileniz dışındaki insanlarla tokalaşıp onlara sarılıyor musunuz?

(13 hayır)



- Tokalaşmayı unuttum. (Sennur Kula Şahin)

- Ailemle bile tokalaşmıyorum. (Aynur Eren Topkaya)

HAVUZ/DENİZ Denize ya da havuza girmeyi düşünüyor musunuz?

(13 kişi “Denize girerim” diyor. “Havuza girerim” diyen 1 kişi var.)



- Havuz asla ama deniz olabilir. (Refika Genç Koyucu)

- Denizin daha güvenli olduğunu düşünüyorum. (Hülya Ercan Sarıçoban)

UÇAK Uçakla yolculuk eder misiniz?

(4 evet, 9 hayır)



- Hayır, seyahatlerimi kendi aracımla planlıyorum. (Refika Genç Koyucu)

- Uçakla seyahat ettim, edebilirim de... Uçaklardaki HEPA filtrelerin düzgün olduğuna inanıyorum. (Pınar Çıragil)

AÇIK HAVADA ETKİNLİK

Açık havadaki konser veya spor müsabakasına gider misiniz?

(1 evet, 11 hayır)



- Sosyalleşmek için açık hava konserlerini tercih edebilirim. Tabii ki kurallara uyarak... (Birgül Atakan)

- Günlük vaka sayısı iyice düşmeden katılmam. (Yaşar Küçükardalı)



KREŞ/PARK Çocuğunuzu kreşe, parka gönderiyor musunuz?

(1 evet, 4 hayır)



- Kreşe göndermiyorum. Bakıcımı bile bıraktım. Haftada iki kere parka gidiyoruz. (Sennur Kula Şahin)

- Çocuğuma bakacak kimse olmasaydı kreşe gönderirdim. Boş olunca parka götürüyorum. (Hülya Ercan Sarıçoban)



PİKNİK Pikniğe gider misiniz?

(5 evet, 6 hayır)



- Şu anda gitmem. (Sennur Kula Şahin)

- Açık havanın daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle gerekli önlemleri alarak çok kalabalık olmayan yerde piknik yapabilirim. (Rukset Attar)



TOPLU TAŞIMA Toplu taşıma kullanıyor musunuz?

(9 hayır, 4 evet)



- Hayır. Salgının tamamen kontrol altına alındığını gördükten sonra kullanabilirim. (Ayberk Kurt)

- Kalabalıksa binmiyorum. Mutlaka maske kullanıyorum, diğer yolcularla yüz yüze durmamaya çalışıyorum. (Yaşar Küçükardalı)

- Evet, her gün kullanıyorum. (F.K.)

BAKIM

Kuaför ya da berbere gidiyor musunuz?

(6 evet, 7 hayır)

- Hayır. Çok riskli. (Sennur Kula Şahin)

- Bir kez gittim ama çok kısa kaldım. Kalabalık olmayan bir saati seçtim. Zorunlu bir ihtiyacım olursa yine gidebilirim. (Rukset Attar)

- Berbere gittim, yeniden gideceğim. (F.K.)

KATKIDA BULUNANLAR

- Prof. Dr. Ayberk Kurt (İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

- Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya (Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı)

- Hemşire Birgül Atakan (Hizmet Hastanesi)

- Dr. D.K. (Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüs yoğun bakım servisi doktoru)

- Prof. Dr. Engin Ulukaya (İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)

- Dr. F.K. (Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüs yoğun bakım servisi doktoru)

- Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban (Yeditepe Üniversitesi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı)

- Dr. M.B. (Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüs yoğun bakım servisi doktoru)

- Prof. Dr. Pınar Çıragil (Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı)

- Prof. Dr. Rukset Attar (Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı)

- Dr. Refika Genç Koyucu (İstinye Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı)

- Dr. Sennur Kula Şahin (İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı)

- Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı (İç hastalıkları uzmanı)