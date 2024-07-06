‘Sağın dâhi çocuğu, TikTok’un kralı’

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Geçen 1 Mayıs günü Fransa’nın Perpignan şehrindeki Palais de Congrès’nin önü... 17 yaşında iki genç kız Fransız gazetesi Le Monde muhabirlerinin dikkatini çekiyor. Julie ve Lorna heyecanlarını gizlemekte zorlanıyorlar. Uzun bir yoldan gelmişler. Akıllarında tek bir şey var: İdolleriyle gerçek hayatta tanışmak. Görmek için bekledikleri kişi ne bir rockstar ne de popüler bir oyuncu. Bir politikacı. Yabancı karşıtlığını her fırsatta dile getiren, popülist konuşmalarıyla ünlü Jordan Bardella. Genç kızların Bardella’nın liderliğini üstlendiği aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’yle pek bir ilgileri yok. Onlar için varsa yoksa Bardella. Son dönemin yükselen isminin sosyal medya paylaşımlarını yakından takip ediyor, her hareketine beğeniler yağdırıyorlar. Ve o gün Bardella ile selfie çekip TikTok ve Instagram hesaplarında paylaşırlarsa hayalleri de gerçek olacak.

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2022’de Marine Le Pen’in yerine Ulusal Birlik Partisi’nin başına geçen 28 yaşındaki Bardella son dönemde sadece ülkesinin değil, Avrupa’nın da en çok konuşulan politik figürlerinden. Üzerine oturan takım elbisesi, düzgün taranmış saçları, mükemmel gülümsemesi ve komşunun yakışıklı oğlu imajıyla popülerlik kazandı. Sosyal medyada aktif olması da popülerliğini arttırdı. TikTok’u açıyorsunuz, karşınızda Bardella. Balıkçılarla sohbet ediyor, traktör kullanıyor. Instagram’ın keşfet bölümünde yerel bir şarabı yudumlarken veya video oyunu oynarken çekilen reels’ı gözünüze çarpıyor.

1,8 milyondan fazla takipçiye ulaştığı TikTok sayesinde Bardella, partisinin bugüne kadar başaramadığını yaptı ve Fransa’da aşırı sağ bir partinin gençlere ulaşmasını sağladı. Fransız haftalık gazetesi Le Journal du Dimanche’ın (JDD) hazırladığı ülkenin en popüler 50 figürü listesine giren tek politikacı oldu. Bardella’nın sokakta karşılık bulan imajı iddialara göre uzun süren yoğun bir eğitimin sonucu. Partisinin eski iletişim uzmanı bir belgeselde dört yıl boyunca birlikte çalıştığı Bardella için ‘içi boş bir kabuk’ yorumunu yapıyor: “Şu an onda hissettiğiniz rahatlık ve coşku üzerinde aylarca çalışıldı. Gülümsemesi ve selamlaşması bile titiz bir eğitimin sonucu.”

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“Onda hissettiğiniz rahatlık ve coşku üzerinde aylarca çalışıldı. Gülümsemesi bile titiz bir eğitimin sonucu.”

Bardella göçmen karşıtı politikalarıyla tanınsa da aslında İtalyan kökenli bir aileye mensup. 1960’larda Fransa’ya gelmişler. Çocukluğu Paris’in kuzeyindeki yoksul bir banliyöde, Seine-Saint-Denis’de geçmiş. Kamuya ait konutlarda annesiyle büyümüş. Uyuşturucu ve şiddetin kol gezdiği bölgede komşuları çoğunlukla göçmenler ve Müslüman topluluklarmış. Annesi bir anaokulunda çalışırken babası bir içecek otomatı işletmesinin sahibiymiş. 17 yaşında, annesine üç hafta boyunca izin için yalvardıktan sonra Ulusal Birlik’e katılan Bardella, ardından üniversiteyi bırakıp siyasete atılmış. Bardella’nın internette karşınıza çıkan biyografisi aşağı yukarı böyle. Ancak bazı kaynakların amaca hizmet etme konusunda ‘kusursuz’ görünen bu zorlu geçmişle ilgili itirazları var. Bu da babasının varlıklı olduğu, onu iyi bir özel okula gönderdiği şeklinde.

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Bardella 2017’de Le Pen’le tanıştıktan kısa bir süre sonra partinin sözcüsü oldu. İki yıl sonra Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partinin aday listesindeydi. 2022’de de partinin başına geçti. 9 Haziran’da gerçekleşen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partilerin yükselişinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un erken genel seçime gitmesi Bardella için bir zafer oldu. Seçimlerin ilk turunda aşırı sağ yükselişini sürdürerek sandıktan yine birinci çıktı. Ve gözler bugün yapılacak ikinci tura çevrildi.

Le Pen’in dâhi çocuğu, TikTok’un kralı olarak nitelendirilen Bardella’nın “Kaptan, oh kaptan. Bize rehberlik etmene ihtiyacımız var” şarkısıyla yürüttüğü seçim kampanyası bakalım ikinci turda nasıl sonuçlanacak?

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KÜLTÜREL SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Fransa’nın başbakan adayı Bardella, Financial Times’a verdiği röportajda erken seçimleri kazanması halinde yapacaklarını anlattı:

◊ Fransa sınırları içinde yabancı ebeveynden doğanların doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sona erdiren yasayı çıkarmayı planlıyor. 1515’ten beri var olan yasaya göre bu durumda olanlar 18 yaşında resmi vatandaşlık başvurusu yapabiliyor. Bardella küresel çatışmaların, iklim krizinin ve demografinin göçmenlerin kitlesel gelişlerine yol açacağını belirterek bu yasanın yürürlükte kalmasının anlamsız olduğuna dikkat çekiyor ve şunları söylüyor: “Ülkemize yönelik göçün kontrolünü geri almayı amaçlıyorum.” Banliyöde büyüyen Bardella, problemleri birinci elden tecrübe eden biri olarak kontrolsüz göçle mücadelede kararlı olduğunun daha önce de altını çizmişti.

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◊ İslamcı ideolojilerle mücadele için yasa teklifi hazırlanması konusunda baskı uygulayacak. Bu yasa teklifi camileri kapatmayı ve radikal olduğu düşünülen imamları sınır dışı etmeyi kolaylaştıracak önlemleri de içeriyor. Ayrıca İslamcı ideolojiyi yansıtan çeşitli peçe türleri ve haşemayı yasaklamak da gündemlerinden biri. “Peçe Fransız toplumunda arzu edilen bir şey değil” diyor ve şunları ekliyor: “Savaş kısmen yasamayla ilgili ama aynı zamanda sürdürülmesi gereken kültürel bir savaş”.

‘HAYALET PARLAMENTER’

Bardella’nın liderlik ettiği partinin AB ile ilişkileri de tartışmalı. “Ben Avrupa’ya karşı değilim. Avrupa’nın çalışma biçimine karşıyım” diyen Bardella, Avrupa Parlamentosu raporlarına imza atmaması ve komite toplantılarının çoğuna gitmemesiyle meşhur. Hatta Avrupa Parlamentosu üyesi Manon Aubry kendisini oturumlara katılmadığı için ‘hayalet parlamenter’ olarak nitelendiriyor.