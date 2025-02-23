SaÄŸÄ±mÄ±z solumuz salmonella

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Ã‡ikolatada, Antep fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nda, yumurtada, tavukta, ette veya sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerinde salmonella bakterisine rastlanabiliyor. Ve bu bakteri sonu Ã¶lÃ¼me varabilecek ÅŸekilde saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tehdit ediyor. Ã–rneÄŸin geÃ§en ay Ä°zmirâ€™de, 60 yaÅŸÄ±ndaki Servet Polat yediÄŸi kumpir nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti. DHAâ€™nÄ±n haberine gÃ¶re Ä°zmir Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, kumpiri satan iÅŸletmedeki yiyeceklerde salmonella bakterisi olduÄŸunu tespit etti. AcÄ±badem AtaÅŸehir Hastanesi enfeksiyon hastalÄ±klarÄ± ve klinik mikrobiyoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden Prof. Dr. SÃ¼da Tekin ve Academic Hospital iÃ§ hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± Dr. TÃ¼rkan Ã–zerâ€™le salmonellanÄ±n ne olduÄŸunu ve dikkat etmemiz gerekenleri konuÅŸtuk.

Bakteriyi aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l anlarÄ±z?

â€˜HALSÄ°ZLÄ°K, ATEÅž, BULANTI, KARIN KRAMPLARI...â€™

- Salmonella (salmonelloz) baÄŸÄ±rsak yolunu etkileyen bakteriyel bir enfeksiyon hastalÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Bu bakteri tipik olarak hayvan ve insan baÄŸÄ±rsaklarÄ±nda yaÅŸar ve dÄ±ÅŸkÄ± yoluyla atÄ±lÄ±r. Salmonella bakterisinin vÃ¼cuda alÄ±nmasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 12-72 saat sonra halsizlik, ishal, ateÅŸ (38 derece ve Ã¼zeri), bulantÄ±, kusma, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ve karÄ±n kramplarÄ± ÅŸeklinde belirtiler ortaya Ã§Ä±kar. Genellikle hastalÄ±k 4-7 gÃ¼n sÃ¼rer ve Ã§oÄŸu kiÅŸi tedavi olmadan iyileÅŸir. BazÄ± durumlarda ishal hastaneye yatmayÄ± gerektirecek kadar ÅŸiddetli olabilir. YaÅŸlÄ±lar, bebekler ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi yetersiz olan kiÅŸilerde hastalÄ±k daha ciddi seyreder.Â

(Prof. Dr. SÃ¼da Tekin)

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- Salmonella 2 bine yakÄ±n alt tipi olan bakteridir. En sÄ±k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, tifo ve paratifo adÄ±nÄ± verdiÄŸimiz baÄŸÄ±rsak enfeksiyonlarÄ±yla seyreder. Zaman zaman salgÄ±nlara da neden olabilir. (Dr. TÃ¼rkan Ã–zer)

NasÄ±l bulaÅŸÄ±yor?

â€˜Ä°NSANDAN Ä°NSANA DA GEÃ‡ERâ€™

- Ä°Ã§me suyunun yeterince klorlanmamasÄ±, kontamine olmuÅŸ suyun iÃ§ilmesi, salmonella taÅŸÄ±yan yumurta, et ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerinin yenmesi, hasta kÃ¼mes hayvanlarÄ±yla temas edilmesi yoluyla bulaÅŸÄ±r. Bazen de hasta kiÅŸilerden diÄŸer insanlara geÃ§ebilir. Bu yÃ¼zden tÃ¼kettiÄŸimiz gÄ±dalara Ã§ok dikkat etmemiz gerekir.

(Dr. TÃ¼rkan Ã–zer)

Korunmak iÃ§in neler yapabiliriz?

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â€˜SÄ°RKE VE SODA Ä°ÅžE YARAMAZâ€™

- GÃ¼venliÄŸinden emin olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z besinleri yememeli, gÄ±dalarÄ±n ambalajlarÄ±nÄ± ve son tÃ¼ketim tarihlerini iyi kontrol etmeliyiz.GÄ±dalara temas eden yÃ¼zeyleri etkin ÅŸekildeÂ temizlemeli ve ellerimizi sÄ±k sÄ±k yÄ±kamalÄ±yÄ±z. YÃ¼zeylerdeki salmonellayÄ± yok etmek iÃ§in saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nda ve gÄ±da sanayisinde Ã¶zellikle dikkatli olmak gerekir. Ancak sirke ve soda iÅŸe yaramaz. Ã–zellikle et, yumurta iÃ§eren gÄ±dalarÄ±n iyi piÅŸirilmesi, uzun sÃ¼re saklanacaksa dondurulmasÄ± gerekir.Â (Prof. Dr. SÃ¼da Tekin)

- PastÃ¶rize edilmemiÅŸ sÃ¼t ve peynir kullanmamalÄ±, sebze veÂ meyveleri iyi yÄ±kamalÄ±, gÄ±dalarÄ± iyi piÅŸirmeliyiz. Evcil hayvanlara temastan sonra hijyene uymak da Ã¶nemli.Â (Dr. TÃ¼rkan Ã–zer)

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Hangi gÄ±dalarda dikkatli olmalÄ±yÄ±z?

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â€˜BÄ°TKÄ°LERDE DE OLABÄ°LÄ°Râ€™

-Â Salmonella bakterisi Ã¶zellikle kÃ¼mes hayvanlarÄ± ve Ã§iÄŸ yumurtadan kaynaklanÄ±r. KÄ±rmÄ±zÄ± et, et Ã¼rÃ¼nleri, kontamine sÃ¼t, krema, dondurma ve kabuklu deniz Ã¼rÃ¼nleri de insanlarÄ±n enfekte olmasÄ±na neden olabilir. Hayvan gÃ¼bresi kullanÄ±larak veya fekal iÃ§erikli (dÄ±ÅŸkÄ± karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ) suyla yetiÅŸtirilen, iyi temizlenmeyen birÃ§ok bitkisel gÄ±da da enfeksiyona neden olur. (Prof. Dr. SÃ¼da Tekin)