Sadece futboluyla değil karakteriyle de ‘10 numara’

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Ağustos ayı başında yeni transfer Mohamed Salah imza atmak için şehre indiğinde Trabzon sokaklarında tam bir bayram havası vardı. Taraftarlar onu meşaleler, tezahüratlar ve yoğun ilgiyle karşıladı. Bu coşku karşısında Salah bile şaşkındı... Trabzonspor kombine satışlarında büyük patlama yaşadı. İlk maça çıkacağı gün heyecanla beklenmeye başladı. Ünlü futbolcu Trabzonspor formasıyla ilk resmi maçına 15 Ağustos 2026’da oynanan ve 1-1 berabere biten Kasımpaşa- Trabzonspor karşılaşmasında çıktı. Bordo-mavili formasıyla ilk golünüyse 23 Ağustos’ta oynanan Başakşehir karşılaşmasında attı. ‘Türkiye’ye emekliliğini geçirmeye geldi’ diyenlere cevabını da Galatasaray maçında yaptığı hat-trick’le ve Beşiktaş karşısında bulduğu golle verdi. Bu başarısı, ülkesi Mısır’da ve uzun süre futbol oynadığı İngiltere’de de büyük ses getirdi. Salah’ın bu gollerinin ardından Liverpool taraftarları Salah’ı kaybetmenin pişmanlığını anlatan paylaşımlar yaptı.

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Instagram’da 67.9 milyon takipçisi var, neredeyse tüm paylaşımları 1 milyonun üzerinde beğeni alıyor. ‘Bizde rüyalar gerçek olur’ videosu sadece Trabzonspor’un YouTube sayfasında 759 bin kez izlendi ve Ekşi Sözlük’te hakkında 567 sayfa yorum var. Peki, onu bu kadar sevdiren ne, göz atalım...

RÜYALARA GİDEN YOL

Mohamed Salah’ın Necric Köyü’nden dünya futbolunun zirvesine uzanan hikâyesi, futbol tarihinin en ilham verici başarı öykülerinden... 14 yaşındayken El Mokawloon takımında oynayabilmek için her gün 9 saatini yollarda geçiren, 4-5 farklı otobüs değiştirerek antrenmana yetişmeye çalışan o çocuk; bugün yalnızca bir dünya yıldızı değil, aynı zamanda ülkesi için

bir kahraman ve büyük bir hayırsever.

SALAH ETKİSİ

Liverpool taraftarları ona ‘Mısır Kralı’ diyor ve yeşil sahaları aşarak toplumsal boyutlara ulaşan bir etkisi de var. Akademisyenlerin araştırma konusu da olan yıldız Trabzon’da da turizmden emlak sektörüne kenti derinden etkiledi:

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◊ Stanford Üniversitesi’nde yapılan ve The Salah Effect olarak bilinen çalışma Salah’ın 2017’de Liverpool’a transfer olmasının ardından toplumun Müslümanlara bakış açısının değiştiğini ortaya koyuyor. Alexandra Siegel ve üç siyaset bilimi yüksek lisans öğrencisinin yaptığı çalışmada İngiliz futbol taraftarları tarafından atılan tweet’ler incelendi ve Salah’ın Liverpool’a katılmasının ardından Liverpool taraftarlarının sosyal medya hesaplarındaki Müslüman karşıtı söylemlerin diğer futbol takımlarının taraftarlarına kıyasla yarı yarıya azaldığı görüldü. Hatta taraftarlar “Eğer birkaç gol daha atarsa ben de Müslüman olurum” diye tezahürat bile yaptı. Salah toplumsal duyarlılığıyla da gönülleri kazandı. Doğduğu köye yaptığı yatırımlar, Gazze halkına desteği akla ilk gelenler...

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◊ Trabzonspor’un Salah’ın transferi için hazırladığı film tadındaki video milyonlarca kez izlendi. Karadenizli Hatice Nine’nin rüyasında Salah’ı görerek onun için yöresel bir Karadeniz sofrası hazırladığı video Hatice Akbaş’ın da hayatında değişikliklere neden oldu. Akbaş ve eşi bir tur şirketinin davetlisi olarak Mısır’a gitti.

◊ Mohamed Salah’ın Trabzonspor’a transferinin ardından Kahire’den Trabzon’a seferler sıklaştı; birçok havayolu charter seferleri başlattı.

◊ Ortahisar’daki bir sitenin 40 metrelik bahçe duvarının bir bölümüne futbolcunun bordo-mavili formayla resmi yapıldı.

◊ Mohamed Salah’ın Kurtdere Yaylası’nda bir taşın üzerinde oturarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından bölge büyük ilgi gördü. Bir futbolsever tarafından bölgeye ‘Mohamed Salah Yaylası’ yazılı tabela asıldı.

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◊ Trabzon’da satışa çıkarılan lüks bir villada Salah bir pazarlama yöntemi olarak kullanıldı. ‘Mohamed Salah’a Komşu! Trabzonspor stadyumu karşısında lüks villa’ başlığıyla ilan açıldı.

HAKKINDA...

◊ Doğum tarihi: 15 Haziran 1992

◊ Doğum Yeri: Necric, Basyun, Mısır

◊ Mevkisi: Sağ kanat/Forvet

◊ Boyu: 1.75 m

◊ İlk takımı: Profesyonel kariyerine 2010 yılında El-Mukâvilûn’ül-Arab takımında başladı.

◊ Lakabı: Mısır Kralı

◊ 3 çocuğu var.

◊ Tenis ve satranç oynamayı seviyor.

AYNI ZAMANDA CENTİLMEN

Salah fair-play anlayışla da tanınıyor. Süper Lig’de 8 haftada 2 sarı kart görmüş olsa da genel istatistikler onun centilmen bir futbolcu olduğunu ortaya koyuyor. Kariyeri boyunca 1 kırmızı kart ve az sayıda sarı kart gördü. Sarı kartların bazıları da gol sevinci sırasında formasını çıkarmasından dolayı verildi. FootyStats istatistiklerine göre 2 bin 149 dakikada 1 kart görüyor, her 307 dakikada bir gol atıyor ve her 307 dakikada bir asist yapıyor.