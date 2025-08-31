‘Rüzgârla yarışırken kendimi mutlu ve güçlü hissediyorum’

Haberin Devamı

Alp Kaya Akdağ, Bozok Balcı, Elisa Özer, Nilda Elvin Evin, Poyraz Yetimler ve Tuna Tekin. Bu gençlerin ortak noktaları denize ve rüzgâr sörfüne olan tutkulu bağları. Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda kürsüye çıkan milli sporculara, tempolarını, başarı tanımlarını ve şampiyonada yaşadıklarını sorduk.

‘Hedefim seneye yine dünya şampiyonu olmak’

Bozok Balcı, U13 5.0 altı erkekler kategorisinin dünya 1’incisi





11 yaşında. 9 yaşından beri sörf yapıyor. Babası eski TYF Rüzgâr Sörfü Milli Takım Antrenörü Serhan Balcı. 9 yaşındaki kardeşi Ateş de 1 sene önce sörfe başlamış.

- Yelkenle başlayıp sörfe geçtim. Bu yurtdışındaki ikinci yarışımdı. Nisanda Avrupa şampiyonasına katıldım. Orada da 2’nci oldum. Yarışlar 6 gün sürdü. Her gün yarıştım.

- Yarışmak bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Rakiplerim dışında beni çok zorlayan bir şey olmuyor. Hedefim seneye yine dünya şampiyonu olmak.

- Yazın 5 gün antrenman yapıyorum, arada cumartesi-pazar da çıkıyorum. Yarışlar okula denk gelince izin alıp gidebiliyoruz. Geçen sene Urla’da 6 kampa katıldım. Başka rakiplerle başka sularda antrenman yapmak kendimi geliştirmemi sağlıyor.

- Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda yarıştığımız deniz Marmara’dan farklıydı. Burada çok bina olduğu için rüzgâr çok dönüyor. Ege ve Akdeniz’in rüzgârı daha sabit. Yarışın olduğu bölgede akıntı vardı.

Ona göre başarının sırrı: Çok çalışmak, başaracağına inanmak ve keyif almak.

‘Her hava koşulunda suya çıkıyoruz’

Nilda Elvin Evin, U13 5.0 altı kızlar kategorisi dünya 1’incisi





11 yaşında. İzmir, Urla’da yaşıyor. Göztepe Yelken Kulübü ve milli takım rüzgâr sörfü sporcusu.

- 8 yaşından beri rüzgâr sörfü yapıyorum. Abim de sörf yapıyordu. Küçükken hep onu hayranlıkla izlerdim. Her mevsim disiplinli bir şekilde karada ve denizde antrenmanlarıma devam ediyorum. En zor hava koşullarında dahi suya çıkıyoruz. Biraz yorucu ve zor bir spor. En keyifli yanıysa denizin ortasında özgürce rüzgârı hissederek dalgalarla birlikte sörf yapmak.

- Techno 293 Dünya Şampiyonası heyecan dolu bir deneyimdi. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok gururlandım. Hayalim olimpiyatlara katılmak.

- İngiltere’deki yemek kültürü bizden farklı olduğu için yemek konusunda biraz zorlandım. Denizdeki gelgitler yarış sonrası yorgunluğumuzu daha da etkiledi. Board’larımızı çekilen denizden kıyıya taşımak bizi yordu.

Ona göre başarının sırrı: Hedefe odaklanmak. Kapasitesini bilen ve eksiklerini gören antrenörlerle çalışmak.

‘Yarıştan önce çok heyecanlıydım’

Poyraz Yetimler, U13 5.0 altı erkekler kategorisinde dünya 2’ncisi





12 yaşında. İzmir’de yaşıyor. Güzelbahçe Surf Club sporcusu. İki yıl önce ailesinin teşvikiyle başladığı sörfte hedefi olimpiyatlar…

- Sörf genel olarak çok eğlenceli. Dalgalarda sıçramayı çok seviyorum. Dünya şampiyonası çok stresli geçti ama sonu çok güzel bitti. Bu yarışmalara katılmak için Türkiye’de bir seçme yarışları var. Orada Türkiye şampiyonu oldum ve Avrupa ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandım. Avrupa şampiyonasında 3’üncü, dünya şampiyonasında 2’nci oldum.

- Yarıştan önce çok heyecanlıydım. Kulüp antrenörüm Yalçın Şensoy’u aradım ve onunla yarış hakkında konuştuk. Yapabileceğimiz taktiklerden bahsetmek beni rahatlattı.

- Bu sene techno klasmanında yarıştık, artık olimpik klasman olan iQFoil yapmaya başlıyorum. Bundan sonraki hedefim iQFoil’de Türkiye ve dünya şampiyonu olmak, sonra da olimpiyat…

Ona göre başarının sırrı: İyi bir antrenörle çok çalışmak.

‘Geriden gelip dereceye girmek zorladı’

Alp Kaya Akdağ, U13 genel kategorisinde dünya 3’üncüsü





12 yaşında. İstanbullu ama babasının işi

sebebiyle haziranda İzmir’e taşındı. İzmir’de EMR Windsurf Kulübü’nde sporcu.

- 8 yaşından beri sörf yapıyorum ve iki senedir milli takımdayım. 2024’te Avrupa ve dünya şampiyonalarının her ikisinde de U13 5.0m2’de 3’üncü oldum. Bu sene Avrupa şampiyonasında 5’inci, dünya şampiyonasında U13 erkeklerde 3’üncü oldum.

- Bu spor okul hayatımı etkiliyor, antrenmanlar ve yarışlar sebebiyle bazen okula gidemiyorum.

- Yarışırken kendimi iyi ve mücadeleci hissediyorum. Bu yarışta beni en zorlayan geriden (11’incilik) gelip dereceye girmekti. Bundan sonraki hedefim olimpiyat sınıfı olan IQFoil’e geçmek.

Ona göre başarının sırrı: Çok çalışmak ve bütün gücünü ortaya koymak.

‘Hem bir kartal hem de yunus gibi...’

Tuna Tekin, U13 genel kategorisinde dünya 2’ncisi





12 yaşında. İzmir’de yaşıyor. Active Surf Spor Kulübü sporcusu.

- 6 yaşımdan beri sörf yapıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım sayesinde bu spora başladım. O bıraktı, ben kendimi en iyi hissettiğim yer olan denize ve rüzgâra tutkuyla bağlandım.

- Bu dördüncü yurtdışı yarışım ve ikinci başarım. Yarış öncesinde heyecanım odaklanmamı sağlıyor. Rüzgârla yarışırken kendimi özgür hissediyorum. Hem bir kartal hem de yunus gibi bir his… Yarışta beni en zorlayan şeyse dostlarımla rekabet etmek.

- Yunanistan, Macaristan, İtalya ve Galler’de yarıştım. 2032’de olimpiyatlarda olacağımdan eminim.

Ona göre başarılı olmanın en büyük sırrı: İnanç ve vazgeçmemek.

‘Ülkemi temsil etmek gurur verici’

Elisa Özer, U13 5.0 altı kızlar kategorisinde dünya 3’üncüsü





11 yaşında. Çanakkale’de yaşıyor. Milli sporcu ve İÇDAŞ Spor Kulübü’nün sporcusu.

- Rüzgâr sörfü yapan kişileri görüyordum ve başlamak istediğimi aileme söyledim. İÇDAŞ Spor Kulübü’nün çocuklar için düzenlediği yaz dönemi eğitimine kaydımı yaptırdılar.

- Bu sporun en zor kısmı havanın değişkenliği, en keyifli yanıysa eğlenceli olması. Rüzgârla yarışırken kendimi mutlu ve güçlü hissediyorum.

- Okul hayatımda da başarılıyım çünkü antrenörlerim Nadir Demir ve Özer Keskin bu konuda çok hassas davranıyorlar. Derslerimde de başarılı olmam, okulu ve sörfü birlikte yürütmem gerektiğini söylüyorlar.

- Ülkemi temsil etmek gurur vericiydi. En büyük hayalim milli sporcu olmaktı. Çok çalışarak, kulübümün bize sunduğu fırsatlardan yararlanarak, hocalarımın söylediklerini yaparak bu hayalimi gerçekleştirdim. Seneye dünya şampiyonasında kürsüye çıkmak ve olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum.

- Daha önce Çanakkale’de yarıştım, milli takım seçme yarışlarına katıldım, onlarda 1’inci oldum. 2025 yılı T293 ve T293Plus Avrupa Şampiyonası’na İtalya’da katıldım, orada da 3’üncü oldum.

Ona göre başarının sırrı: Disiplinli ve keyif alarak çok çalışmak.

‘Takım olarak büyük emek verdik’

Batuhan Arslan, Göztepe Yelken Kulübü ve TYF Rüzgâr Sörfü Milli Takım Antrenörü





- Rüzgâr sörfüne başlamak için en uygun yaş 5 ile 7 yas arası. Ancak bu durum çocukların fiziksel özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Rüzgâr sörfü, çocukları yalnızca fiziksel olarak güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda ruhsal gelişimlerine katkı sağlar. Karar verme mekanizmalarını, bireysel sorumluluk alma becerilerini ve yalnızken olaylarla başa çıkabilme yetilerini destekler.

- 2025 dünya şampiyonası hazırlık sürecimizi kamplarımızla başlattık. Kamplarda eksiklerimizi tespit edip tek tek üzerinde çalıştık. Takım olarak büyük bir emek verdik. Şampiyonaya 10 sporcuyla katılıp toplam 8 ödülle dönmek hepimiz için gurur verici bir sonuç oldu.