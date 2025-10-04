Rol yapıp klip çekiyorlar, sosyal medyada beğeni topluyorlar

Haberin Devamı

Konyaaltı’nın en güzel noktalarından birine kurulan Dört Mevsim Palyatif Bakım Merkezi ve Huzurevi’ne gittiğinizde sizi doğayla iç içe bir yaşam alanı karşılıyor. Alzheimer’lı, felçli veya yatağa bağımlı hastalarla birlikte palyatif ve özel bakıma ihtiyaç duyan kişilere de hizmet veriyorlar. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle kapılarını çaldığımızda görüyoruz ki klasik huzurevi algısını kırmayı başarmışlar. Yöneticilerin amacı ileri yaştakilere güvenli bir yaşam alanı sunmanın ötesinde onların hayat kalitesini arttırmak. Merkezin yöneticisi ve aynı zamanda sorumlu müdürü olan uzman psikolog Zehra Salalı Çalış’la ekibi, yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını destekliyor.

Zehra Hanım hedeflerini şöyle özetliyor: “Eskiden aileler ‘Seni huzurevine götüreceğiz’ dediğinde üzüntü yaşanırdı. Biz istiyoruz ki ‘Sana böyle bir yer bulduk’ dendiğinde sevinç olsun. Çünkü biz klasik bir huzurevi değiliz; buraya yatmaya değil, gülmeye, paylaşmaya ve hayattan keyif almaya gelinir.”

Haberin Devamı

Fizik tedavi ve aktiviteleri kapalı alanlarla sınırlamıyor, sahilde veya ormanda yoga, pilates, egzersiz yapıyorlar. Aktif Yaş Alma Merkezi sanat atölyelerinde huzurevi sakinleri yeteneklerini keşfediyor. Resim yapanlar, örgü örenler, el sanatlarıyla uğraşanlar var. Tiyatro etkinlikleri, Antalya’nın harika

sahilinde yüzme aktiviteleri, doğa ve kültür gezileriyle dolu dolu neşeli günler geçiriyorlar.

RENKLİ KLİPLERİ SEVİLİYOR

Bakımevinin sosyal medyasıysa (@dortmevsimbakimmerkezi) tam bir şenlik! Yaşlılığa dair kalıplaşmış algıları yıkıp hem içeridekilere moral hem de takipçilerine umut veriyorlar. Paylaştıkları renkli klipler çok ilgi görmüş, bazıları dünya trendlerine girmeyi başarmış.

Sosyal hizmet sorumlusu Büşra Başar yaptıkları aktiviteleri herkesin onayını alarak sosyal medyadan paylaşmaya başlamış. Fizyoterapist Melih Demirel de ileri yaştaki kişilerin gelişim sürecini kayıt altına almak için çekimler yapıyormuş. Bu durum kısa sürede sakinlerin ve takipçilerin ilgisini çekmiş.

Haberin Devamı

Bakımevinde sosyalleşmeye de büyük önem veriliyor. Zehra Salalı Çalış şunları söylüyor: “Onları asıl mutlu eden şey duygusal bağ kurdukları, aile gibi hissettiren etkinlikler. Örneğin alzheimer’lı kişinin en büyük düşmanı televizyon. Burada ekran karşısında vakit kaybetmek yerine etkinliklerle meşgul oluyorlar. Bu sayede hastalığı kontrol altında tutabiliyoruz. Etkinliklere katılım tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. ‘Şu saatte şunu yapacaksınız’ gibi bir anlayışımız yok.”

Zehra Hanım çoğu zaman huzurevi sakinlerinin heyecanla “Bugün ne yapıyoruz” diye sorduklarını ve hatta gördükleri klipleri göstererek “Biz de aynısını çekelim” dediklerini söylüyor. Zaman zaman takipçilerden gelen talepler değerlendiriliyor. Böylece herkesin ortak katılımıyla dinamik bir sosyal ortam oluşuyor. Kendilerini videolarda görmek, yapılan yorumları okumak onları mutlu ediyor.

Haberin Devamı





Geçmişin ruhunu yaşatmak için 60’lar, 70’ler klibi çekmişler mesela. Kostümler, danslar, eski şarkılar... Öyle keyif almışlar ki devamını yapmayı planlıyorlar. Athena’nın ‘Kafama Göre’ şarkısına hazırladıkları klip o kadar beğenilmiş ki grubun kendisi bile paylaşmış. ‘Hababam Sınıfı’ndan sahneler canlandırmış; Ben Fero, Sefo ve Lvbel C5’in şarkılarına klipler çekmişler. Çoğu trend olmuş. Pembe kıyafetler giyerek üstü açık arabada çektikleri ‘Barbie’ videolarıysa müthiş. Bazı takipçiler “Bu yapay zekâ işi olmalı” demiş. Ama her şey gerçek. O kahkahalar, danslar... En güzeli de benzer kurumların bu paylaşımlardan ilham almaya başlaması. “Bundan çok memnunuz, yaşlıların hayatına renk gelsin istiyoruz” diyorlar.

Haberin Devamı

Gözlemlediğimiz en güzel şeyse bu bakımevinde gerçekten dört mevsim boyunca bol bol neşenin olması. Her köşede, her etkinlikte, her bakışta samimi ve içten bir coşku var.

HUZUREVİNİN SAKİNLERİ ANLATIYOR...

‘Sosyal etkinliklerde çok eğleniyoruz’

Cuma Ali Karaca (56)

İki yıldır Dört Mevsim Palyatif Bakım Merkezi ve Huzurevi’nin en popüler simalarından olan Cuma Ali Karaca çekimlerde gönüllü rol alıyor, hatta başrolde olmayı pek seviyor. Sosyal bağları güçlü, insanlara yakın. Gözlerinin içi gülerek anlatıyor: “Daha önce başka bakımevlerinde de kaldım ama burası kadar iyisini görmedim. Burada özgürlük var, kendi evim gibi rahat ediyorum. Sosyal etkinliklerle çok eğleniyoruz.”

Haberin Devamı

‘Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum’

Ayşe Meral Doymaz (78)

Bakımevinin neşe kaynaklarından biri de yaşını unutturacak kadar genç bir ruha sahip olan Ayşe Meral Doymaz. Buraya sedyeyle getirildiğinde bilinci kapalıymış. Gülümseyerek şunları anlatıyor: “Bana ilk video çekimini teklif ettiklerinde ‘Aman bununla mı uğraşacağım’ dedim. Önce naz yaptım ama sonra çok severek yapmaya başladım. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum.”

‘Hayatı sıfırlamak lazım bazen’

Kâmil Ziya Güler (63)

Genellikle deniz manzaralı resim atölyesinde tuvaliyle baş başa oluyor. Kâmil Ziya Güler yeteneği olduğunu bilse de buraya gelmeden önce resimle çok ilgilenmemiş. Seyahate meraklı, özgürlüğüne düşkün. Tüm etkinliklere gönüllü katılıyor, özellikle arabaya binip çektikleri klip onun favorisi olmuş. Şimdi yeni bir resim üzerinde çalışıyor: “Hayatı sıfırlamak lazım bazen, bu resim ‘sil baştan’ temalı olacak” diyor.