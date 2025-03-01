Robotlu hayat, çok mu rahat? ‘Sevgili olmazdım ama merak edip sevişmeyi deneyebilirdim’

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Farkında olmasak da günlük hayatımızda birçok robotik teknolojiyi kullanıyoruz. Akıllı süpürgeler, otomatik kahve makineleri, yapay zekâ destekli asistanlar derken evimizdeki cihazlar giderek daha da akıllı hale geliyor. Teknoloji yazarımız Umut Fırat Eroğlu’na göre bu sadece başlangıç. Eroğlu 19 Ocak’ta yazdığı ‘Bir Sen, Bir Ben, Bir de Robot’ yazısında her yıl ocak ayında düzenlenen Consumer Electronics Show (CES) fuarından ve bu yıl tanıtılan robotlardan bahsetti. Robot köpekler, çocuk bakıcısı olarak da kullanılabilenler... Eroğlu’na göre robotların hayatımızın her alanına girmesi artık kaçınılmaz. Son dönemde robotların farklı alanlardaki kullanımıyla ilgili globalde de pek çok haber gündeme geldi. Mesela Avrupa’da bazı hastanelerde ameliyatlara yardımcı olan yapay zekâ destekli robot cerrahlar kullanılmaya başladı. Güney Kore’de yaşlı bakım merkezlerinde sosyal robotlar test ediliyor. ABD’de bazı büyük teknoloji şirketleri ofis içi hizmetleri tamamen robotlara devretmeyi planlıyor. Peki, bir robotla arkadaş olup ona sır verir miyiz? Çocuğumuzu robotla tek başına bırakır mıyız?

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Ya robot köpek... Farklı yaş ve meslek gruplarından kişilere robotlarla ilgili düşüncelerini sorduk. Çoğu kişi robotları en çok ev işlerinde ya da benzeri alanlarda kullanmak istiyor; “Sevgili olmayı deneyebilir, sevişmek isteyebilirim” diyenler de var. Ama genel olarak robotlarla insani ilişki kurmak çok sıcak gelmiyor. Yani sıcak bakanlar olduğu kadar soğuk bakanlar da var.

EV İŞLERİNİ YAPACAKSA, OLABİLİR...

Serap Yılmaz (33), bankacı

Evde her işimi yapacak bir robotum olsa hiç sorun etmem. İşten yorgun döndüğümde robotun bana güzel bir akşam yemeği sunmasını çok isterdim.

Korhan Erdinç (25), yazılım mühendisi

Yapay zekâ yazılım geliştirmede büyük bir yardımcı, özellikle hata ayıklama ve test süreçlerinde. Evde bir robot kullanır mıydım? Kesinlikle! Evi süpürsün, yemek yapsın, faturaları ödesin…

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Sinan Kunter (41), gazeteci

Eşimle ben evde yokken çocuklarıma göz kulak olsun diye onları bir robota teslim ederdim.

Ev işleri yapan, mesela ütü yapan robot kesin isterim, renkli-siyah çamaşırları ayırması gibi bir özelliği de olsun. Vize başvurusu yapacağım zaman benim için gerekli evrakı toplasın, vize randevusu alsın.

Hikmet Demirkol (44), mühendis

Ben evde yemek yapan, gerektiğinde temizlik yapan, gündelik işlerimi halleden bir robot isterdim. Seyahate gittiğimde kedime mama-su ve bakımıiçin çok uygun.

Can Sezer Türktan (10), öğrenci

Evde yapılacak tüm işler için bir robot üretilsin isterim. Böylelikle ailemle daha fazla vakit geçirebilirim.

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A.E. (43), grafik tasarımcı

Yapay zekâ destekli, her şeyi öğrenebilen ve bana her konuda rehberlik edebilecek bir robotum olmasını isterdim. Tıpkı bir yaşam koçu ya da asistan gibi bana yardımcı olabilir. Hatta ev işlerinde yardımcı olmanın yanı sıra ana işimde de bana katkı sağlayarak para kazanmama destek olabilir.

Serra E. (25), avukat

Bir robotun bir duruşmada ikna edici bir savunma yapabileceğini düşünemiyorum. Ama keşke benim yerime mahkemeye çıkacak bir robot olsaydı. Ayrıca çoğu geceler geç saatlere kadar büroda çalıştığım için beni otobüs durağından almaya gelen bir robotum olsun isterdim.

Sultan Arslan (37), doktor

Sabah kahvemi hazırlayarak uyandıran ve akşam yemek yaparak günü bitiren bir robot fena olmazdı.

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İNSAN SICAKLIĞININ YERİNİ TUTMAZ

Belki Altıkulaç (52), satış direktörü

Belki kahve yapan ya da evi temizleyen bir robot işime yarayabilir. Ama bir robotla sohbet etmeyi ya da ona sır vermeyi düşünemem.

Deniz Daymen (43), müzisyen

İki köpeğim ve ben birbirimize yetiyoruz. Evde temizlik için Dyson var, o da altı üstü kablosuz süpürge. İlle de bir robot olacaksa masaj yapan bir robot fena olmaz.

Hande Çelik (39), psikolog

Bir robotun gerçekten bir insanın duygularını anlayabileceğini sanmıyorum. Mesela bir danışan bana derdini anlatırken onu gerçekten dinlediğimi bilmek istiyor. Robotlar sözlü tepki verebilir ama karşısındaki insanın gözlerinden geçen duyguyu anlayabilir mi?

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Alparslan A. (28), gazeteci

Robotlarla ne kadar iyi içerik üretilebilir, tartışılır. Temizlik robotu harika olurdu ama bir robota güvenip ona sır

verir miyim? Hayır, robotla

konuşacağıma bir insanla konuşmayı tercih ederim.

Ayşe T. (26), öğretmen

Öğrenci bir sorun yaşadığında, onu bir robota yönlendirmek yerine bir insanın dinlemesi daha anlamlı olur. Belki ödevleri otomatik olarak kontrol eden bir sistem güzel olurdu. Ancak evimde robot istemem, sürekli izleniyor gibi hissedebilirim.

Ela Altıkulaç (15), öğrenci

Okulda bir robot öğretmenim olmasını istemem. Bazı arkadaşlarımın okulunda robotlar katlarda geziyor. Onlara alıştıkça daha farklı düşünebiliriz. Şimdilik insan arkadaşlarım bana yetiyor.

ROBOT SEVGİLİ...

Mert S. (25), yazılım mühendisi

Evde bir robot ister miyim? Elbette. Açıkçası bir robotla arkadaş ya da sevgili olmayı da denemek isterdim. Bir robotla sevişmeyi de deneyebilirim ama bundan hoşlanacağımı düşünmüyorum.

E. A. (42), avukat

Bir robotla asla yakın ilişki kuramazdım. Bilgisayar korsanlarının her şeyi hack’leyebildiği bir dünyada kim robotuna güvenebilir ki? Sevgili olmazdım ama sevişmeyi deneyebilirdim.

Cansu G. (25), öğrenci

Robotlarla yakın ilişki kurabileceğimi sanmıyorum, belki merak edip bir robotla sevişmeyi deneyebilirdim, o kadar.

İSTEMEM, ALMAYAYIM...

Rezan Kitapçı (78), ev kadını

Benim zamanımda robot diye bir şey yoktu, şimdi akıllı süpürgeler, bulaşık makineleri var. Bunlar hayatımı kolaylaştırıyor ama mesela bir robot bana yemek yapabilir mi? Belki. Ama misafir ağırlamak, sofra kurmak... Bunlar insan işi.

Berkay Y. (23), araştırma görevlisi

Bir duruşmada avukat yerine bir robot görmek ister miyim? Hiç sanmıyorum. Ama temizlik yapan bir robotum olsa fena olmazdı.

I.G. (23), insan kaynakları uzmanı

İşe alım süreçlerinde robotların büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum ama insan psikolojisini tam olarak anlayamazlar. Evde bir robotla yaşamak... Belki. İnsan gibi duygularının olmadığını bilmek biraz huzur kaçırıcı olabilir.

Mehmet Korkmaz (61),

makine mühendisi

Fabrikalar zaten robotlarla dolu ama onları yöneten yine insanlar. Benimle yaşayan ya da yaşlanınca bana bakan bir robot istemem. Çocuğumu emanet etmeyi asla düşünemiyorum bile. Robotlar evlere ait değil.

Deniz Demir (24), mimar

İnşaat ve mimarlık alanında robotların giderek daha fazla kullanıldığını görmek şaşırtıcı değil. Ama evde robot olması başka bir şey. Evi temizleyen, çamaşırları katlayan bir robot harika olurdu ama bir robotla birlikte yaşamak fikri bana soğuk geliyor.

Nil Dokutan (24), ses mühendisi

Gürültü temizleyen, frekansları optimize eden bir robot harika olurdu ama bir robotla duygusal bir bağ kurabilir miyim? Sanmıyorum.





Melek Yıldız (71), emekli öğretmen

Şimdi öğrenciler ekrandan öğretmen izleyerek yapay zekâyla test çözüyor. Bana biraz ruhsuz geliyor açıkçası. Evde bir robot kullanır mıydım? Süpürge robotum var, işini yapıyor ama benimle konuşmaya kalkarsa korkarım!

İ. Ö. (32), içerik direktörü

İçerik üretiminde yapay zekâyı sık kullanıyorum ama robotların tamamen yaratıcı süreçleri devralacağını düşünmüyorum. Ama günlük işleri halleden bir asistanım olsa iyi olurdu. Yatakta mı? Hayır, teşekkürler.

Nezih A. (72), emekli fabrika müdürü

Yaşlandıkça bana bakan bir robot fikri mantıklı gibi geliyor ama hasta olduğumda gerçekten ilgileneceğinden emin olamayabilirim.

Semra B. (37), doktor

Beni sabah uyandıran, akşam çayımı getiren bir robot güzel olurdu. Ama mesela hastayken bir robotun bana bakmasını ister miyim? Bir doktorun elinin sıcaklığı bile iyileştirici olabilir, robotlar bunu nasıl verebilir? İstemezdim.

Çağatay Hayta (30), muhtar

Robotlar henüz çok akıllı sayılmaz; kontrol altında tutulabiliyorlar. Ama gelecekte kendi akıl mekanizmalarını geliştirip kendi dünyalarını kurarak bize savaş açarlarsa ne olacak?

Esra Öz (46), emlakçı

Her şeyi yapabildiği için, bir robotum olsa Optimus TeslaBot’u isterdim. Benim yerime tüm işleri yapması büyük bir avantaj olurdu. Ancak teknolojiye tam anlamıyla güvenmiyorum. Sonuçta böyle büyük bir robot arıza yapsa bize de zarar verebilir.

Emrah Çakar (40), aşçı

Robotum olsaydı, kedilerimin bakımını üstlenmesini, ev temizliği yapmasını ve bana spor yaparken, alışverişte eşlik etmesini isterdim. Hayatla olan bağımızı zedelememesi açısından robotların belirli bir sınır içinde kalmaları daha iyi olur.

Efe Fevzi Reis (10), öğrenci

Beni futbol konusunda geliştirecek bir robotum olsun isterdim. Ama robotlu hayat çok daha sıkıcı olurdu çünkü robotların duyguları yoktur.

HASTALIKTA, SAĞLIKTA...

Mürvet A. (54), emekli

Ev işleri için robotlar harika bir kolaylık. Yaşlanınca bana bakan bir robot isterdim. Yemek ve ilaç saatlerimi hatırlatması, yemeklerimi hazırlaması ve evimi toplaması açısından iyi olurdu.

Ecem Akar (27), eczacı

Yalnız yaşıyorum ve bir robot benimle aynı evde olsaydı kendimi daha güvende hissedebilirdim. Elbette bir insanın varlığının yerini tutmaz ama evde yalnız olmayı sevmeyen biri olarak en azından akşamları evde bir ses olurdu.

Şenay Uğursal (85), ev kadını

Ev temizleyen robot isterdim, temizlik yapan kişiler çok para istiyor. Robotlu hayat biz ileri yaştakiler için çok kolay olurdu.

ROBOT KÖPEK NEDEN OLMASIN!

Kerem Korkmaz (24), grafik tasarımcı

Yoğun çalıştığım için gerçek bir köpekle hak ettiği şekilde ilgilenemem ama robot köpeğim olsa hem evimi korurdu hem de evde arkadaş olurdu.

Emre Tekin (45), lojistik şirketi sahibi

İleride tamamen robotların yönettiği fabrika sistemleri olacak. Evimde değil, fabrikada robot köpeğim olsun, fabrikayı korusun, yabancıların giriş-çıkışını kontrol etsin isterdim.

KİMİ HİZMET SEKTÖRÜNDE KİMİ DE EV İŞLERİNDE

Robotera-Star 1: Yapay zekâ destekli otonom görevler üstlenen bir robot Star 1. Endüstri ve hizmet sektörlerinde kullanılmak üzere tasarlandı.

Clone-Protoclone V1: Dünyanın ilk iki ayaklı, kas-iskelet sistemine sahip robotu. Hareketleri insana en yakın robot.

Fourier-GR-2: Rehabilitasyon ve sağlık alanında kullanılan insansı bir robot. Özellikle fizik tedavi süreçlerinde hastalara yardımcı olmak üzere tasarlandı. Bazı kliniklerde kullanılmaya başladı.

Kepler-Forerunner K2: Keşif ve gözetleme görevleri için üretilmiş bir robot. Zorlu arazi koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlandı.

1X-Neo Gamma: İnsansı hareketlere sahip gelişmiş bir robot Neo Gamma da. Üretim ve hizmet sektörlerinde insanlarla birlikte çalışması amaçlanıyor.

Boston Dynamics-Atlas: En gelişmiş insansı robotlar. İnsan hareketlerini büyük bir doğrulukla taklit edebilir. Ağır işlerde yardımcı olmak üzere geliştirildi. Tam anlamıyla kullanıma sunulmasa da bazı araştırma projelerinde aktif rol oynuyor.

Pudu-D9: Özellikle restoran ve otel sektöründe servis robotu olarak kullanılmaya başladı bile D9.

Tesla-Optimus: Fabrika işlerinden ev içi kullanımına kadar geniş bir yelpazede görev yapabilir. Optimus henüz test aşamasında.