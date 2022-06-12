Robotlar hizmete başladı

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Caddebostan civarında, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi kampüslerinde, Vadistanbul ve Metropol Ataşehir Big Chefs restoranlarında robotlar hizmet etmeye başladı. Aralarında eve yemek siparişi götüren, kahvenizi ofisinize taşıyan ve doğum gününüzde şarkı söyleyerek sizinle şakalaşanlar bile var. Pandemi döneminde yaşadıklarımız düşünülürse bu robotların en büyük faydası temassız teslimat yapabilmeleri. Caddebostan’da Yebo’nun ilk siparişine katıldık ve Pika ile kahve dağıtımına çıktık. Vadistanbul Big Chefs’teki robot Big C’nin servis ettiği cheeseburger’i yedik.

YEBO (Yemek robotu)-Yemeksepeti

Engeller konusunda gözü pek

Engel tanımaz robot YEBO’nun ilk siparişi için Yemeksepeti ekibiyle Caddebostan’da buluştuk. Robotu gördüğümde dört bir yanındaki sensörler ve kameralar dikkatimi çekti. İlk siparişini aldıktan sonra robot önde ben arkada Caddebostan ahalisinin meraklı bakışları eşliğinde adrese doğru yola çıktık. Çok seriydi ve engeller konusunda gözü pekti. Yüksek kaldırımlara bile çıkıyordu. Robot süratle siparişine giderken taşıdığı limonataların dökülmediğini ve üzerindeki buzların erimediğini gördüm.

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Özellikleri:

* Günde 15-30 arası sipariş alabiliyor.

* Şarjı 3-5 saat dayanıyor.

* Maksimum 2 km uzağa gidiyor.

* Tempolu koşma hızında ilerliyor.

* En fazla 25 kilo taşıyabiliyor.

* Hava koşullarına dayanıklı. Yağmurda ve karda çalışıyor.

* Dış ve iç haznesinde 360 derece kameralar ve GPS sistemi var.

* 30 santimetre yüksekliğindeki kaldırımlara çıkabiliyor.

* Belirlenmiş rota üzerinde yüzde 90 otonom gidiyor. Sensörleri engelle karşılaştığında operatöre haber veriyor ve onun desteğiyle ilerliyor.

* Delivers. ai şirketi tarafından üretildi. Yüzde 100 Türk mühendisliği ürünü.

Ceylan Hünal

Yemeksepeti Kurumsal İletişim Müdürü

Caddebostan civarındaki Yemeksepeti kullanıcısı bölgedeki restoranlardan siparişini veriyor. YEBO ile teslimat yapmak için anlaştığımız işletmelerimiz var. Eğer kullanıcı buralardan sipariş verdiyse işlemi tamamlanırken aşağıda ‘Siparişiniz YEBO ile teslim olabilir. Sizi onay için arayacağız’ diye bir uyarı çıkıyor. Daha sonra müşteri yetkililerimiz kullanıcımızı arayıp “Siparişinizi aldık. Yemeğiniz YEBO ile gelsin ister misiniz” diye soruyorlar. Kullanıcı onay verirse mail’lerine QR kod yolluyoruz. Yemekler ulaştığında gönderdiğimiz QR kodu YEBO üzerinden tanımlıyorlar. Temassız teslimatları bu şekilde tamamlanıyor.

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PİKA (Paylaşmalı insansız kargo aracı)-Coffy

Yeşil yanınca hızla karşıya geçiyor

Kahve bağımlılarının hızla yardımına koşan adeta bir kahve canavarı PİKA. İki tekerlekli olmasına rağmen üstün bir denge kuvveti var. Gözlemlediğim robotların en hızlısı. İnsanları solluyor, yeşil yandığı zaman hızla karşı kaldırıma geçiyor. Yüzde 50 insan gücüyle çalıştığı için yol boyunca onunla birlikte gezen ve onu uzaktan kontrol eden robot operatörüne ihtiyaç duyuyor.

Özellikleri:

* Yarı otonom, yüzde 50 insan gücüyle çalışıyor. Şarjı 3-4 gün dayanıyor.

* Dengesi sabitlenebiliyor, yokuşta zorlanmıyor.

* Günde en az 2, en çok 10 siparişi götürebiliyor. 30 kg kapasitesi var.

* Caddebostan bölgesinde 2 kilometre çapında adreslere teslimat yapabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi kampüslerinde hizmet veriyor.

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Ahmet Temiz

Bizero Robotics robot operatörü

Eskiden bir kuryeydim artık Coffy’nin robotu PİKA’yı uzaktan kontrol ediyorum. Motokuryeler çok kaza yaptıkları için bu sistem bence daha güvenli. Köpeklerin robota eşlik etmelerine, onunla adrese kadar gitmelerine şahit oldum.

Big C-Big Chefs

En insan canlısı ve şakacı olanı

Big Chefs’e gidip sipariş verdiğinizde bir miyavlama sesi duyduysanız anlayın ki yemeğiniz yaklaşıyor. Big C robotlar arasında en insan canlısı ve şakacı olanı. Ama el kol şakalarından pek hoşlanmıyor. İşkolik de! Onu fazla oyaladığınızda ‘Yapacak bir sürü işim var’ diye sizi uyarıyor. Restoran ne kadar kalabalık olursa olsun kimseye çarpmıyor ve taşıdığı servisleri dökmüyor. Bir robotun getirdiği cheeseburger’i yemek çok değişik bir deneyimdi.

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Özellikleri:

* 17 saat hiç durmadan çalışabiliyor.

* Yaklaşık 2 saatte şarjı doluyor.

* İşletmedeki tüm masalara sipariş götürebiliyor.

* 4 rafı var, her rafı 10’ar kilo kaldırabiliyor.

* Yürüme hızında gidiyor.

* Sensörleriyle önünü görüyor.

* Başına dokunduğunuz da tepki veriyor.

* Sadece düz zeminde ilerleyebiliyor.

* Miyavlıyor ve kahkaha atıyor.

NELER SÖYLÜYOR:

* İşte geldim, buradayım.

* Kulaklarımla oynamayı bırak.

* Başımı sev (Dil çıkarıp gülümsüyor).

* Eliniz sıcak geldi.

* Bu kaşındırdı.

* Önümden çekil, yoksa üzerinden atlamak zorunda kalacağım.

* Yapacak bir sürü işim var.

* Seninle oynamak istemiyorum.

* Bu kadar yapışkan olma.

* Yemekleriniz servis edildi.

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Ufuk Gökmen Fırat

Vadistanbul Big Chefs restoran müdürü

Robota bilgileri yükleyip onu yönlendirdiğinizde otomatik olarak istediğiniz masaya gidiyor. Mutfaktan sipariş çıkınca önce “Lütfen yemeklerin yerleştirileceği bölümü seçin ve masa numarasını girin” diyor. Yolda önüne herhangi biri çıkarsa ona “Lütfen önümden çekil” diye bir uyarı veriyor. Konuma ulaştığında da “İşte geldim, buradayım” diyor. Bu robotlar bizim iş yükümüzü çok hafifletti. Yeme-içme veya mola dertleri yok. Müşterilerde pozitif bir enerji yaratıyorlar. Hafta sonları “Robotlar orada mı? Çocukla geleceğiz” diyen aileler oluyor. Doğum günü modunda çalıştırdığımızda da insanların çok hoşuna gidiyor.

‘Çok şaşırdım, hiç tahmin etmezdim’

Deniz Altuğ, 27

İçmimar

Hızlı olduğunu düşünerek robotla sipariş verdim ve çok memnun kaldım. Pandemiden sonra bu tip temassız alışverişin büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum.

Sedat Polat, 37

İşletmeci

İşyerim Caddebostan’da. Uygulamayı ilk defa kullandım. Sipariş vermek daha kolay oldu. Artık bu tip siparişler daha tercih edilebilir olmalı. Çünkü motorla bunu getiren kişinin kaza yapma veya kışın soğuk havalarda üşüme ihtimali var.

Elif Hepsev, 28

Ev Kadını

Robot kendi kendine gidiyor. Baktım Yemeksepeti yazıyor. Hemen ilgimi çekti. Nasıl bir şey olduğunu merak ettim. Kuryenin robot versiyonu. Bakalım her semtte hizmet verebilecek mi?

Gültezer Çetindağ, 73

Emekli

Çok şaşırdım. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Robotların bir gün sipariş getireceğini tahmin etmezdim. Şaşkınım.

Mahir Çiçek, 23

TTF tenis antrenörü

Yenilikler her zaman güzel. İnsanların hayatını kolaylaştırıyor. Başarılı buluyorum, artık her şey daha hızlı olacak galiba.

Mehmet Kazak, 58

Doktor

Açıldığı günden beri Big Chefs’e gidiyorum. Robotları ilk gördüğümde eşimin doğum günüydü. Bize çok güzel bir sürpriz yaptılar. Doğum günü pastası robot eşliğinde masamıza geldi. Hepimiz için güzel bir anı oldu. Özellikle çocuklu ailelerin robota çok ilgi gösterdiklerini fark ettim.