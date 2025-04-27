Ritim nerede Ayza orada

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Emine Ayza Türkçü ile 29 Nisan Dünya Dans Günü yaklaşırken buluşuyoruz. Ayza çocuk yaşta başladığı dans yolculuğunu kısa sürede profesyonel düzeye taşımayı başaranlardan. Milli dansçı unvanı aldı, bir ayakkabı markasının elçisi olarak sosyal medyada içerik üretiyor ve daha küçük yaştakilere dans eğitimi veriyor.

İlk yarışmasına henüz 10 yaşındayken katılmış. Ailesi başta pek sıcak bakmasa da, yarışmada birinci olunca işler değişmiş. Aldığı ilk kupayla yolu iyice açılmış ve ailesi de en büyük destekçisi olmuş. Sonrası Edirne’de, Bursa’da, İzmir’de, İstanbul’da kamplar ve yarışmalar... Yurtdışı yarışmalara da katılıyor. Önce Makedonya’ya gidiyor, ardından Avusturya, Polonya, Hollanda, Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan... Dans sayesinde henüz 14 yaşında birçok ülke görmüş.

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Hip-hop dışında ilgilendiği türleri ve müziğin akışına kendini nasıl kaptırdığını şöyle anlatıyor: “Hip-hop benim asıl türüm ama onun dışında da ilgilendiğim çok fazla alan var. House var, locking var, popping var. Bu alanlarda da kendimi geliştirmek istiyorum. Hangi tür olursa olsun müzik ne hissettiriyorsa onu yaşıyorum. Güçlü bir müzik çalıyorsa ben de kendimi güçlü hissediyorum.”

Haftanın üç günü düzenli olarak dans kursuna gidiyor. Diğer günlerse ya özel hocasıyla çalışıyor ya da evde kendi başına antrenman yapıyor: “Her gün dans ediyorum. Dans benim için tek seferlik bir şey değil, ilaç gibi. Günlük sürem değişiyor ama dans etmediğim bir günüm olmuyor.”

İLK TÜRK OLMAK İSTİYOR

Yarışma takvimi de şimdiden dolmuş. Temmuzda Sicilya’da kampta, ağustosta Hollanda’da yarışmada, ekim ayındaysa Almanya’da Dünya Şampiyonası’nda olacak.

İleride dans öğretmeni olmak istiyor. Hayali, dansı Türkiye’nin dört bir yanına, özellikle de dansla tanışma fırsatı bulamayan çocuklara ulaştırmak: “Bana sosyal medyadan yazıyorlar ‘Dans etmeyi çok seviyorum ama ailem izin vermiyor’ diye. Bunlara çok üzülüyorum. İleride workshop’lar (atölye çalışmaları) vermek, dansı yaymak, burslarla kız çocuklarını desteklemek istiyorum.”

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Ayza’nın hayalleri sadece sahnelerle sınırlı değil. O sahnelerin sınırlarını da genişletmek istiyor. Katıldığı birçok yarışmanın ötesinde, hayalini kurduğu özel etkinlikler var. Bunların başındaysa Hollanda’da her yıl düzenlenen Summer Dance Forever yarışması geliyor. “Oraya dünyanın en iyi dansçıları geliyor ve ön elemeyi geçmek çok zor. Henüz hiçbir Türk geçememiş, ilk geçen ben olmak istiyorum” diyor.

Bir diğer hayaliyse dünyanın en büyük müzik ve sahne etkinliklerinden biri olan Coachella sahnesinde dans edebilmek. Gözü yükseklerde: “İstediğim her etkinliğe gidebilmek istiyorum. İstediğim yarışmalara katılmak, özgürce dans etmek istiyorum. Yurtiçiyle sınırlı kalmak istemiyorum. Ayza’yı dünyaya tanıtmak istiyorum.”

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‘ESKİDEN ÇOK UTANIRDIM’

Dansa başlamadan önce içekapanık bir çocuk olduğunu söylüyor: “Küçükken insanlarla konuşurken çok utanırdım. Hatta insanların yüzüne bile bakamazdım, annemin arkasına saklanırdım. Ama dansa başladıktan sonra açıldım. Şimdi sahnelerde dans edebiliyorum, insanların yüzüne bakabiliyorum. Bu benim için çok büyük bir şey. Daha cesur, daha özgüvenli biri oldum.”

BİRİNCİLİK GETİRMEYEN TİŞÖRTÜN VAY HALİNE!

Ayza’nın sahneye çıkmadan önce uyguladığı klasik bir ritüeli yok belki ama kıyafetlere dair çok net bir totemi var. Ona göre bazı giysiler sadece bir yarışmayla sınırlı kalıyor: “Bir yarışmada birinci olamazsam o kıyafeti bir daha asla giymem. Ama eğer yarışmada üstümdekilerle birinci olmuşsam, sonraki yarışmalarda da o kıyafeti giymeye devam ederim.”