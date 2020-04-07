Rehavete kapılmadan dikkatli olunmalı

Hamileler risk grubunda mı?

Gebelik bilindiği gibi zaten bağışıklık sisteminin zayıfladığı, akciğer kapasitesinin de azaldığı bir süreçtir. Bu nedenle paniğe kapılmadan çok dikkatli olunmalı.

Hamilelikte virüsün anneden bebeğe geçme ihtimali var mı?

Gebe kadının hastalık geçirmesinin bebekte doğumsal anomaliler yani sakatlıklara neden olduğuna, bulaştığına ya da düşüğe yol açtığına dair kanıt yok şu an için.

Hamilelerin bu süreçte nelere dikkat etmelerini önerirsiniz?

Gebeler hastane ve yüksek riskli yerlere ziyaretlerinde maske takmalı. Acil durumlar gelişmezse kontrol tarihi bu süre sonuna ertelenebilir. Rutin kontrollerin arası doktorun önerisine göre açılabilir.

Bugünlerde doğumlar sırasında ne gibi tedbirler alınıyor?

Vajinal doğumda bir sakınca yok ancak dünyadaki verilere bakınca hasta gebelerin genellikle sezaryenle doğurtulduğunu görüyoruz. Epidural veya spinal anestezi uygulanmasıysa doktorun kararına bağlı.

Gebeler özellikle hastane, doktor ziyaretlerinde maske takmalı. Rutin kontrol tarihleriyse ötelenebilir.