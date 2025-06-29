Patililer böceklere karşı

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Evde, sokakta, parkta… Patili dostumuz bir böceğin peşine düştüğünde istenmeyen sonuçlar oluşabiliyor. Isırıldığında veya böceği yuttuğunda kaşıntıdan şişliğe, alerjiden zehirlenmeye kadar pek çok sağlık sorunu yaşanabiliyor. Hangi belirtilerin tehlikeye işaret ettiğini ve ne yapmak gerektiğini veteriner hekim Erhan Gülçiçek ve veteriner hekim Tolga Yontucu anlattı.

Erhan Gülçiçek böcek ısırığı ve sokmalarında ortaya çıkabilecek semptomların hafiften çok şiddetliye değişebileceğini belirtiyor: “Hafif vakalarda ısırılan bölgede yüzeysel bir kızarıklık, hafif şişlik, sıcaklık artışı görülebilir. Ancak bazı durumlarda nefes almada güçlük, zehirlenme belirtileri, şiddetli kanama ya da anaflaktik şok gibi hayati risk doğurabilecek semptomlar da olabilir.”

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Yutma durumunda oluşabilecek riskleri Tolga Yontucu sıralıyor: “Bu tür vakalarda özellikle kafada ya da böceğin soktuğu bölgede şişme görülebiliyor. Bunun yanı sıra ağızda köpürme, bilinç kaybı ve kasılmalar ortaya çıkabiliyor. Şiddetli kusma, ishal ve iç ya da dış kanamalar da dikkatle izlenmesi gereken ciddi bulgular arasında.”

MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Isırma ve sokma durumunda ilk müdahalenin böceğin türüne ve belirtilere göre değiştiğini söyleyen Gülçiçek, özellikle kene vakalarında hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor ve ekliyor: “Isırılan bölgeyi temiz su ve sabunla yıkayın. Evcil dostunuzun sokulan bölgeyi kaşıyarak derisine zarar vermesini önleyin. Böceğin fotoğrafını çekip veteriner hekime danışmak olası risklerin önüne geçmek için önemli. Yüz ve boyun bölgesinde solunumu engelleyecek şişlik oluşuyorsa hemen veteriner hekime başvurun.”

Yontucu’ya göre yutma vakalarında şu şekilde ilerleniyor: “Öncelikle panzehir uygulanıyor, ardından hayvana serum takılıyor ve mide yıkama işlemi gerçekleştiriliyor. Hasta 24 saat boyunca gözlem altında tutuluyor ve gerekirse oksijen desteği sağlanıyor.”

HANGİ TÜRLER TEHLİKELİ?

Kimi böcekler dostlarımız için çok tehlikeli. Bu böcek türleri şöyle: Arı çeşitleri, akrep, her türlü örümcek, Amerikan tırtılı, danaburnu böceği, çıyan ve yakarca denen karıncalar.

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KORUNMANIN YOLLARI

Uzmanlara göre evlerde alınacak basit önlemler evcil hayvanları böcek ısırmalarından koruyabiliyor:

◊ Bahçeyi düzenli aralıklarla böcek ve kene için ilaçlatın.

◊ Uzun çimen ve bitkileri kesip hayvanın böceklerle temasını azaltın.

◊ Ektoparaziter (dış parazit) ilaçlamalarını düzenli şekilde yaptırın.

◊ Köpeğinizi/kedinizi uzun otlar, sulak alanlar ve çöplerden uzak tutun.

◊ Sineklik kullanın.

◊ Hayvanınızı düzenli tarayarak pire, kene veya ısırık izlerini erken fark edin.