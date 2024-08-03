Parmağını kestiren de var, hamileyken yarışa çıkan da... 2024 Paris Olimpiyatları’nda tarih yazılıyor

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Tüm dünyanın beklediği spor şöleninin resmi açılış töreni ilk kez açık havada yapıldı, Paris adeta dev bir sahneye dönüştürüldü. 2024 Paris Olimpiyatları çok konuşulan bu açılışının ardından herkesi heyecanlandıran, tarihe geçen olaylara sahne oldu. Son güne kadar kim bilir daha kimler tarihe adını yazdıracak. Şimdiye kadar olanlar, ortaya çıkanlar bile unutulmaz. Öyle ki patlak kaşıyla yarışan sporcu da var, evlilik yüzüğünü Seine Nehri’ne düşürüp sosyal medyada eşinden özür dileyen de... İşte 2024 Paris Olimpiyatları’nın bir haftalık gündemi...

OLİMPİYATLARIN EN ROMANTİĞİ





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İtalyan dünya şampiyonu yüksek atlamacı Gianmarco Tamberi (31) açılış töreni sırasında bayrak taşırken alyansını Seine Nehri’ne düşürdü. Sonra sosyal medyadan eşine (Chiara Bontempi Tamberi) seslendi; “Üzgünüm aşkım, çok üzgünüm, bu yüzüğü kaybetmek zorunda kalsaydım, bundan daha iyi bir yer düşünemezdim. Yüzüğün artık aşk şehrinin nehir yatağında sonsuza dek kalacak” dedi ve bu ‘kötü şans’ı şiirsel olarak nitelendirdi. Sporcu, eşi Chiara’nın da yüzüğünü nehre atmasını önerdi ve “O zaman sonsuza kadar birlikte olacaklar ve biz de yeminlerimizi yenilemek ve tekrar evlenmek için bir bahaneye daha sahip olacağız” diye bitirdi mesajını. Chiara Tamberi ise eşinin özür mesajının altına “Bunu yalnızca sen romantik bir şeye dönüştürebilirsin” yazdı.

JİMNASTİKTE UNUTULMAYACAK ANLAR





◊ 2020 Tokyo Oyunları’ndan mental sebeplerle çekilme kararı aldı ve hayranlarını şoke etti. 2 yıl spordan uzak kalan 27 yaşındaki Simone Biles baldırındaki sakatlığa rağmen 28 Temmuz’da ABD’nin kadın jimnastik takımına liderlik etmek üzere Paris’e gitti. Berca Arena’daki kadınlar jimnastik takım finalinde ABD’yi zafere taşıyarak beşinci olimpiyat altın madalyasını kazandı. Hemen ardından artistik jimnastikte bireysel olarak da altın madalyayı boynuna taktı. Böylece olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarından aldığı madalya sayısı 39 oldu.

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◊ 25 yaşındaki Amerikalı artistik jimnastikçi Stephen Nedoroscik 27 Temmuz’da kulplu beygir rutiniyle seyircileri şaşkına çevirdi. Bu seri ABD erkek jimnastik takımının 16 yıl aradan sonra ilk madalyasını (bronz) almasına yardımcı oldu.

◊ Brezilyalı 24 yaşındaki jimnastikçi Flavia Saraiva, 30 Temmuz’da ısınırken düştü ve kaşını patlattı fakat yarıştan vazgeçmedi. Artistik jimnastik kadın takım finaline kaşı bantlı şekilde çıktı ve Brezilya olimpiyat takımı ilk madalyasını kazandı (bronz).

‘BİR AKSİYON FİLMİNDE ROL ALMALI’

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Güney Koreli tabanca atıcısı Kim Yeji (31) kadınlar 10 metre havalı tabanca yarışında gümüş madalya kazandı. Ayrıca kadınlar 25 metre tabancada bir dünya rekoru kırdı. Sporcunun atış yaptığı esnadaki soğukkanlı duruşu sosyal medyada gündem oldu. “Bu kadın tarafından vurulmaya varım” yazan da oldu, ‘Leon’ (1994) filminin küçük Matilda’sının büyümüş haline benzeten de... Elon Musk da kayıtsız kalamadı sporcunun performansına ve yaptığı paylaşımda “Bir aksiyon filminde rol almalı. Oyunculuk çalışmalarına gerek yok” dedi.

‘MASA TENİSİNİN BÜYÜKANNESİ’

Eskiden Çinli, şimdilerde Lüksemburglu masa tenisi sporcusu 61 yaşındaki Ni Xia Lian “Ben bir masa tenisi büyükannesiyim” diyor. 2 kez dünya, 3 kez Avrupa şampiyonu olan ve 5 kez olimpiyatlara katılan sporcu, Türkiye adına yarışan Sibel Altınkaya’yı 49 dakikada 4-2 yenmişti. Bu galibiyet Ni’yi olimpiyat oyunlarında zafer kazanan en yaşlı masa tenisi oyuncusu yaptı. Ni Xia Lian “Bugün her zaman yarından daha genç olacağım” diyor.

YARIŞABİLMEK İÇİN PARMAĞINI KESTİRDİ

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Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Matt Dawson eşi benzeri görülmemiş bir şey yaptı. 30 yaşındaki sporcu Paris Olimpiyatları’nda yarışmak için parmağının bir kısmını kestirdi. Paris 2024’te mücadele etmek isteyen sporcu iki hafta önce Perth’teki bir antrenman sırasında sağ el parmağını kırdı. Doktorların kırık parmağın iyileşmesinin aylar sürebileceğini belirtmesinin ardından Dawson herkesi şoke eden bir hamle yaptı ve kırılan sağ yüzükparmağının üst kısmını eklem yerinden kestirdi. “Bu benim son olimpiyatım olabilir ve ödemem gereken bedel parmağımın üstünü almaksa ben de bunu yaparım” dedi.

MÜSABAKAYI İZLERKEN ÖRGÜ ÖRDÜ

İngiliz atlayıcı Thomas Robert Daley (30) 29 Temmuz’da düzenlenen erkekler senkronize 10 metre platformda takımına gümüş madalya kazandırdı. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda saha kenarında örgü ören Robert Daley hobisiyle dikkat çekmişti. 2024 Fransa Olimpiyatları’nda da elinden örgü şişini, ipini bırakmadı.

YUHALANDI, GÖZLÜKLERİNİ HİÇ ÇIKARMADI

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Hollandalı plaj voleybolcusu Steven van de Velde Ağustos 2014’te 19 yaşındayken 12 yaşındaki bir İngiliz kıza tecavüz etmekten suçlu bulundu. 2016 yılında 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olimpiyattaki ilk maçı için kalabalığa tanıtıldığında yuhalanan sporcu seyircilere tepki göstermedi. Güneş gözlüklerini sadece alnındaki teri silmek için çıkardı.

7 AYLIK HAMİLELER DE YARIŞIR

Üst üste üçüncü kez katıldığı olimpiyatlarda kadınlar bireysel kılıç dalında ilk maçını kazanan sporcu Mısırlı Nada Hafez (26), son 16 turunda elendi. Müsabaka sonrası yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı: “7 aylık hamile olimpiyatçı! Size podyumda iki oyuncu gibi görünenler aslında üçtü! Ben, rakibim ve henüz dünyaya gelmemiş küçük bebeğimdik!” dedi. Oyunlardaki performansıyla seyircilerden büyük destek alan Azerbaycanlı okçu Yaylagül Ramazanova (35) da 7 aylık hamileyken yarıştı. Ama ondan çok antrenörü Natiq Fazilov heyecan yaşadı. Fazilov “Yarış boyunca bir ona, bir bebeğe baktım” diye hissettiklerini dile getirdi.

NEFES KESTİ

Fotoğrafçı Jerome Brouillet, Brezilyalı sörfçü Gabriel Medina’nın, olimpiyat tarihinin en yüksek skorlu dalgasını aşınca kutlama yaptığı anları görüntüledi.

‘HAYATIMDA BU KADAR SERT YUMRUK YEMEMİŞTİM!’

Kadınlar boks 66 kg kategorisi son 16 turunda ilginç bir olay yaşandı. İtalyan boksör Angela Carini (25), interseks olduğu iddia edilen Cezayirli rakibi Imane Khelif (25) karşısında aldığı ilk yumruğun ardından 46’ncı saniyede maçtan çekildi. Geçen yıl yapılan testlerde testosteron seviyesi yüksek çıkan ve Dünya Boks Şampiyonası’nda mücadele etmesine izin verilmeyen Khelif’in olimpiyatta yarışması çok konuşulmuştu. Karşılaşma sonrası Carini “Hayatımda hiç bu kadar sert yumruk yememiştim. Artık karar IOC’nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)” dedi. Carini’nin maçtan çekilmesiyle çeyrek finale yükselen Khelif, yarı finale çıkmaları halinde son olimpiyat şampiyonu sporcumuz Busenaz Sürmeneli ile karşı karşıya gelebilir.

‘BAŞARI ELLERİNİZ CEBİNİZDEYKEN GELMEZ’ DEMİŞTİ

Yusuf Dikeç Paris Olimpiyatları’na damga vurdu. Tam teşekküllü ekipmanıyla yarışan Sırp sporcunun karşısında neredeyse ekipmansız, bir eli cebinde yaptığı atış ve o muhteşem soğukkanlı tavrıyla platformdan galip ayrıldı. Bir sosyal medya hesabı, yaptığı paylaşımda “Türkiye özel lensleri, göz kapağı veya kulak koruması olmayan 51 yaşındaki bir adamı göndererek gümüş madalya aldı” dedi ve bu anlar viral oldu. Paris 2024 resmi hesabı da “Ekipman yok, madalya cebinde” paylaşımını yaptı. Tüm dünya onu konuştu. Dünyada paylaşım yapanlar “Ajan, kiralık katil” gibi esprili bir tavırla bu anları tarif ederken sporcumuz Türkiye’de ‘2 dakikada soru çözen sayısalcılara’ benzetildi. Elon Musk da kayıtsız kalamadı Dikeç’e ve onun fotoğrafının altına “Güzel” yazdı. Peki, bir atışla dünya gündemine oturan Yusuf Dikeç kim? Dikeç hem atıcılık sporcusu hem de Jandarma Genel Komutanlığı’ndan jandarma astsubay kıdemli başçavuş rütbesinden emekli asker. Bugüne kadar dört olimpiyatta yarıştı. Olimpiyat künyesine şöyle yazmış: “Başarı, elleriniz cebinizdeyken gelmez.” Ama tam da öyle geldi madalya.

TÜRKİYE İLKLERİ YAŞIYOR





◊ 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç (51) ve Şevval İlayda Tarhan’dan (24) oluşan milli takımımız finalde Sırbistan’dan Damir Mikec ve Zorana Arunovic’e karşı 0,8 puan geride kalıp sette 16-14 kaybetse de atıcılıkta olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını (gümüş) kazanarak ülkemize bir ilki yaşattı.

◊ Mete Gazoz (25), Ulaş Berkim Tümer (22) ve Muhammed Abdullah Yıldırmış’tan (21) oluşan milli takımımız, okçuluk erkekler takım müsabakalarında üçüncülük maçında Çin’i 6-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Bu, tarihimizde okçuluk branşında takım olarak ilk madalyamız.