Ozzy: Hoşçakal Karanlıklar Prensi!

Haberin Devamı

İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Villa Park stadyumunda gerçekleşen veda konserinin ardından şöyle diyordu heavy metal müziğin dev ismi Ozzy Osbourne: “Bu benim son performansımdı. Hayatım boyunca sevdiğim bu sahneye veda etmek zorundayım...” Uzun süredir parkinson hastası olan müzisyen, veda konserinde grubu Black Sabbath üyeleriyle (Tony Iommi, Terence ‘Geezer’ Butler ve Bill Ward) sahnedeydi. Konserde iyi bir performans sergilemek için kullandığı ağrı kesicileri almayı kesmişti. Kendi deyişiyle acıyı hissizliğe tercih etmişti. Son dönemini tekerlekli sandalyede geçiren Osbourne kendisi için özel hazırlanan koltukta oturarak söyledi bir Black Sabbath klasiği olan ‘Paranoid’i: “Hayatın tadını çıkarmanı söylüyorum/Keşke ben yapabilseydim ama çok geç...”

Haberin Devamı

Asıl adı John Michael Osbourne olan müzisyen 1948 yılında İngiltere, Birmingham’da doğdu. Altı çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğuydu. Disleksi olması ve hiperaktifliği eğitim hayatında zorlanmasına yol açtı. 15 yaşında okulu bıraktı. Müzik kariyeri başlamadan önce düşük maaşlı birkaç işte çalıştı. İş arkadaşını metal bir çubukla dövünce kendini sokakta buldu. Hırsızlık yapmayı deneyince de gözünü demir parmaklıkların arkasında açtı. Babası oğlunu sokaktan kurtarmak için sağdan soldan bulduğu borçlarla ona, cezasının bittiği gün, müzik yapması için gereken birkaç ekipman aldı.

Önce yerel müzik gruplarında solistlik yaptı. 1960’ların sonunda grup arkadaşlarıyla birlikte Black Sabbath’ı kurdu. Aslında ilk isimleri Polka Tulk Blues Band’di. Sonra Earth oldu. İddiaya göre davulcu Bill Ward bir gün ‘insanlar korku filmi izlemeye gidiyorsa aynı hissi neden rock müzikle vermeyelim’ fikrini ortaya attı ve bu, Black Sabbath’ın doğuşunun habercisiydi. Grup kısa sürede yarattığı kasvetli, paranoya yüklü, karanlık, özetle benzersiz sound’la rock müziğin köşe taşlarından oldu.

İstediği gibi bir veda

Haberin Devamı

Grup kendi adlarını taşıyan albümlerini 1970 yılında yayımladı. Ardından yine çok satan ‘Paranoid’ ve ‘Master of Reality’ geldi. Grup birbirinden yetenekli müzisyenlerden oluşuyordu ama Ozzy Osbourne sahnede tüm o çiğ vahşiliğiyle dikkatleri üzerine topluyordu. Sahnede her şeyini ortaya koyuyor, sahneden indiğindeyse alkol ve uyuşturucunun kontrolü ele geçirmesine izin veriyordu. 1979 yılında yanlış otel odasında kalıp konseri kaçırması bardağı taşıran son damla oldu ve gruptan kovuldu.

Bu kopuş Ozzy’nin solo kariyerinin başlangıcı oldu. Ve ömrünü birlikte geçireceği eşi ve aynı zamanda menajeri Sharon Arden’la da o dönem tanıştı. Dediğine göre eşiyle tanıştığında dikkatini ilk çeken şey harika bir kahkahaya sahip olmasıydı. Sahnede oyuncak sandığı yarasanın kafasını koparmak, eşini boğmaya çalışmak, bir dizi karıncayı burnuna çekmesi gibi hayli sansasyonel olayların yaşandığı yılların ardından Ozzy Osbourne bir süre rehabilitasyon merkezine yattı. Ve sonrasındada alkol ve uyuşturucuyla gelgitli hikâyesi devam etti.

Haberin Devamı

2002 yılında televizyon dünyası yeni bir formatla ve yeni bir yıldızla tanıştı. Osbourne ailesi (Ozzy, Sharon ve çocukları Kelly ve Jack) kameraları evlerine davet edip günlük ‘kaotik’ yaşamlarını çekmelerine izin verdi. Realite şov çok sevildi. Osbourne’un tavuk etini çalmaya çalışan kedisinin hangisi olduğunu ayırt edemeyip “Geri bas Guy, Gus, Jim, Bill... Adın her neyse” diye çıkışması şovun akıllara kazınan anlarındandı. Dünya, Karanlıklar Prensi’ni yumuşak kalpli bir aile babası olarak da çok sevdi.

Osbourne geri kalan hayatı boyunca mücadele edeceği parkinson hastalığına da o yıllarda yakalandı. Konuşma güçlüğü çekmeye, elleri titremeye başlasa da hastalığını uzun süre sakladı. Son yıllarda parkinson hastalığının beşinci evresinde olan ve geçirdiği ameliyatlar sonrası durumu ağırlaşan müzisyen “Ölüyorum. Bu bir gerçek. Bunu doktorların söylemesine gerek yok” diyordu. Sessiz bir şekilde yok olmak değil, bizzat veda etmek istiyordu. Tam da istediği gibi oldu. Unutulmaz anların yaşandığı konserden 17 gün sonra, 22 Temmuz’da, 76 yaşında hayata veda etti.

Haberin Devamı

Tarihe geçen konser

5 Temmuz’da Villa Park’ta gerçekleşen veda konserinde Black Sabbath üyeleri 20 yıl sonra ilk kez sahnede bir araya geldi. Konserde Metallica, Pantera, Slayer, Tool ve Guns N’ Roses da sahneye çıktı. Stadyumda 40 bin müziksever vardı. 5,8 milyon kişi konseri canlı yayında izledi. Toplanan 190 milyon dolar parkinson hastalığı için yapılan çalışmalara ve çocuk hastanelerine bağışlandı.