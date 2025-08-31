Öznur Serçeler: Oyuncu olmak benim ruhumun kurtuluşuydu

Haberin Devamı

Öznur Serçeler kocaman mavi gözleriyle ilk bakışta sizi tam kalbinizden vuruyor. Ekranda canlandırdığı neşeli kız adeta yanımdaymış gibi hissediyorum. Son günlerde kendini tanıma mevzusuyla çok ilgili. Bu fırsattan istifade biz de onu daha yakından tanıyoruz.

◊ Oyunculuk kariyerinde 15 seneyi dolu dolu geçirmişsin. Birçok dizin, dijital işlerin, film ve tiyatro oyunların olmuş. Sence hak ettiğin yerde misin?

İnsan her zaman kendini hem başarı hem yaptığı işlerin görülmesi anlamında en yüksek yerlerde hayal ediyor. Ben de hep kendimi öyle hayal ettim. Bayağı bir yol kat ettiğimi düşünüyorum, her şeyin adım adım ilerlemesi de beni mutlu etti. Ama şu anda bence hâlâ tam hayalimdeki yerde değilim.

◊ Güzelsin, yeteneklisin, deneyimlisin ve birçok projede rol almışsın. Başrol hırsın yok mu?

Bunu gayet iyi niyetle başka insanların da söylediği zamanlar oluyor. Başrol oynamak hırsla çok ilgili mi emin değilim. Ömrün boyunca bunun hırsını yapıp hiç de oynamayabilirsin ama harika da bir kariyerin olabilir. Ben oradaki kriterin tek boyutlu olduğunu düşünmüyorum. Popülerlik de önemli, belki magazin, belki bir sebepten konuşuluyor olmak... Genelde insanlar senin yansıttığın pozitif şeylerle seni konuşmayı çok sıkıcı buluyor; daha ilginç, herkesin yapmadığı, sansasyonel bir şey varsa ilgilerini çekiyor. Benim o şekilde çıkışlarım olmadı. Başrol oynadığım da oldu, oynamadığımda da neden böyle bir şey var gibi bir kaygıya düşmedim.

◊ İlk projelerinden sonra hafızalara biraz esas kızın yanındaki tatlı arkadaşı rolleriyle kazındın. Bunun kariyerine etkisi ne oldu?

Ben, bu üzerime yapıştı gibi hiç hissetmedim. O dönem, o rolleri oynarken de karakteri yanındaki arkadaşı ya da onun yardımcısı gibi hissederek oynamadım. ‘Dolunay’daki Fatoş, ‘Erkenci Kuş’taki Leyla, hepsi zaten bir sürü renkleri olan karakterlerdi. Ama dediğin gibi başroller vardı, onların hikâyelerinin bir nebze yardımcısı olduğum pozisyondaki sahnelerimizde vardı. Şimdi düşündüğümde aslında bunlar da biraz işime geldi. Biraz daha demlenip, tecrübe edinip performans sergilemek aslında bir avantaj oldu. Hazır olmadan bir başrol geldiğinde, bende muhtemelen daha büyük bir panik duygusu yaratıp o duyguyu yönetmekte zorlanma yaşatabilirdi.

◊ Sarışın ve mavi gözlüsün. Ten ve göz rengi genel Türk insanı profiline pek uymuyor. Bu seni rol alırken zorladı mı?

Çok doğru bir tespit, evet. Bunun zorluklarını yaşadım tabii.

◊ Bu yüzden rol kaybettiğin oldu mu?

Bana direkt söylenmedi ama olmuştur. Çünkü seyircinin seninle özdeş hissetmesini ve ken-

dine benzetmesini istiyorlar. O yüzden Kıvanç Tatlıtuğ’un yaptığı kariyer çok saygıdeğer bir kariyer, bu algıyı bile kırmış, belki ben de kırarım. Ama şöyle de bir avantajım oluyor, Türk gibi görünmeyen biri arandığında ben direkt ilk seçenek oluyorum.

◊ Geçen yıllar sana ne öğretti?

İnsanın kendi gerçekliğini tanıması bence dünyadaki en zor şeylerden. Bizim mesleğimiz insanla uğraştığı için kendimi daha iyi tanıma ve derine inme imkânı verdi bana.

‘ÇOK DERİN KONULAR ÜZERİNDE SAATLERCE KONUŞMAYI SEVEN BİRİYİM’

◊ Kendini tanıdıkça en çok neyi sorgular oldun?

Yaptığım şeylerin, davranışların ne kadarını kendi içimden geldiği için yaptığıma dikkat ediyorum. Özümde yapmak istemediğim şeyleri bir sebepten yapıyor olmak beni yoruyormuş.

◊ “Kimse bilmez ama ben aslında...” desek boşluğu nasıl doldurursun?

Çok derin konular üzerinde saatlerce konuşmayı seven biriyim. Eyvah dedirtecek derecede.

◊ Sence hayat şu sıralar sana ne öğretmeye çalışıyor?

Kendimi tanımayı öğretmeye çalışıyor, gerçek kendilik diyeyim. Gerçek öz çekirdeğimdeki Öznur’a beni yaklaştıracak şeyler yaşatıyor.

◊ Son günlerde çok konuşulan taciz ve şiddet haberlerine gelirsek... Sen 15 yıldır setlerde hiç psikolojik veya fiziksel şiddete maruz kaldın mı?

Bir kadın olarak zaten şiddetin birçok versiyonuna maruz kalıyoruz; düşünsel, sözel ve görsel olarak. Ama setlerde benim kendi şahsi tecrübem olarak sana anlatabileceğim bir şey yok.

◊ Peki, sen herhangi bir taciz olayı yaşadın mı?

Öyle bir şey yaşamadım. O tip durumlarda kendimi kapatan, ilişkimi kesen biri olduğum için o tip şeylerden hemen uzaklaştım. Ama bu yapılan bir şey mi, evet, buna tepki göstermemiz ve bununla ilgili mağduriyet yaşayan insanlara el uzatmamız ve onların yaşadığı şeyi daha görünür kılmamız gerekiyor. Bunu yaparken de şiddet göstererek yapmamamız lazım. Gerçekten sürdürülebilir bir çözüm ve üslubun peşine takılmaya gayret ediyorum.

‘BU GÖZLERİ BOŞUNA BÜYÜTMEDİM’

◊ Bu sezon seni nerelerde izleyeceğiz?

‘Aşk ve Gözyaşı’ yakında başlayacak. Bir Kore dizisi uyarlaması. Çok ilginç bir karakter. Orijinalinde dedikoducu, daha doğrusu sosyetenin içinde, insanların hayatlarıyla ilgili dedikoduları bilerek güç kazanmış bir kadın var. Bizim versiyonda küçük bir değişime uğradı. Vitrini başka, içi başka bir kadın. Şaşırtıcı; böyle olması hoşuma gidiyor.

◊ Sen dedikodu sever misin?

Dedikoduyu kim sevmez Hakan? Dedikodu olmasaydı evrimsel olarak gelişemezdik. Dedikoduyu seviyorum ama nasıl ve kiminle yapıldığı da önemli. Dedikoduyu bunu yapmanın zevkini vermeyecek insanlarla yapmam.

◊ Aşkta gözyaşı olur mu?

Her şeyin içinde gözyaşı olur bence, aşkın da içinde kesin gözyaşı olur.

◊ Sen aşk için çok gözyaşı döktün mü?

Döktüm tabii, dökmez olur muyum? Bu gözleri boşuna büyütmedim.

◊ 11 yıldır Yiğit Güven’le birlikteliğin var. İnternette evlendiniz yazıyor ama...

İnsanlar bizim evli olmamızı istiyor ama evli değiliz.

◊ Nereden tanışıyorsunuz?

Oyuncu Seda Güven arkadaşım, Yiğit onun kardeşi. Biz Seda’yla buluşurken tanıştık, zaman içinde, birbirimizi tanıdıkça sevgili olmaya karar verdik.

◊ Aşkın ömrü üç yıldır derler. Sizde aşk nasıl şekil değiştirdi?

Aşkın ömrü üç yıl-beş yıl, herkes bir şey söylüyor. Biz 11 yıllık ilişkimize hâlâ ilk günkü ya da o ilk üç yıldaki aşk gibi bir aşkla devam etmiyoruz. Öyle devam eden biri de var mı bilmiyorum, ben şahit olmadım. Biz hayatımızın gelişme evrelerinde hem birbirimize destek olduk hem birbirimizi anladık ve o yolu birlikte yürüdük. Sanki ortak bir hedefimiz vardı ve bu süreçte de sevgimizi ve dertlerimizi paylaştık, paylaşınca daha da kolay oldu bir şeyler.

‘ROMANTİK OLMADIĞIM İÇİN ROMANTİK KOMEDİLERDE ÇOK İYİYİM’

◊ Sen dram türünde işler de yaptın ama ağırlıklı olarak romantik komedilerde rol aldın. İki türde de oynamış biri olarak, romantik komedinin drama göre daha hafife alınmasına ne diyorsun?

Dram, korku, aksiyon, hepsinin farklı yönleri, zevk veren yanları var. Ama romantik komedide ben çok doğal bir içsel ritme sahibim. Benim romantik komediye yatkınlığım ve Öznur olarak da hayatın içinde biraz öyle hallerim var. Romantik komedi okurken tık hemen saat çalışıyor. Ve onu çeşitlendirmek, başka bir şeye dönüştürüp tekrar vermek benim için çok doğal ve zevkli. Romantik komedi kolay mı zor mu? İç dinamiği olmayanlar için zordur. Bu onun kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmez, herkesin bir yatkınlığı vardır. Aynı siz gazetecilerin de olduğu gibi...

◊ Sen kendi hayatında romantik misin?

Yok, bence romantik olmadığım için romantik komedilerde çok iyiyim.

◊ Peki doğal olarak da komik misin?

Komiğim ama biraz birlikte vakit geçirmemiz lazım.

◊ ‘Bütün Çılgınlar Beni Sever’ oyunun devam ediyor.

Evet onu da 11 yıldır oynuyorum. O kadar güzel bir oyun ki...

◊ Bunca sene aynı metin ve karakter... Sıkılmadın mı?

İzleniyor ve biz de oynamaktan zevk alıyoruz. İşi kimle yaptığın da çok önemli, Mert Fırat ve Çağlar Yalçınkaya’yla sahnedeyiz. O kadar doğru bir eşleşme oldu ki... Tek perde komedi ama dolu bir metin, izleyen bir daha gelmek istiyor.

◊ Peki, bütün çılgınlar seni sever mi?

Valla bilmem, herhalde bütün çılgınlar beni sever.

‘GÖSTERİ OLACAKSA BEN HEP EN ÖNDEYDİM’

◊ 10 yıl klasik Batı müziği eğitimi almışsın ve flüt çalıyormuşsun. Neden oyuncu oldun?

Bence oyuncu olmak benim ruhumun kurtuluşuydu.

◊ Ne yaşadın da ruhun kurtuldu?

(Gülüyor) Şöyle aslında, 5-6 yaşındayken anaokulunda bir gösteri olacaksa çıkar şarkı söylerdim, koroyu yönetirdim, dans ekibine dahil olurdum, hep en öndeydim, ben bir şey yapayım, siz de beni izleyin duygum vardı. Müzik buna çok yakındı, ben bir şeyler çalayım, siz de beni izleyin. Aslında bir şeyi oynamak, bir şeyi söylemek, konuşmak, anlatmak beni daha deşarj eden ve mizacımda olan bir şeymiş. Bunu fark ettim.

◊ Bu işe başladıktan sonra keşke flütümü çalsaydım ve hayatıma devam etseydim dediğin oldu mu?

Hiç olmadı. Konservatuvarda müzik okurken çok katı bir eğitim aldım. Hataya yer yoktu. Sürekli çalışman lazım, biraz ara versen ritmin bozulur, enstrümancılık biraz nankör. Ben oyunculuğu biraz daha kapsayıcı buldum. Oyunculukta sahnede yaptığın bir hata da aslında insan olmanın bir parçası.