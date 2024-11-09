Ã–zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in isyan etti, rejime meydan okudu

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GeÃ§en hafta cumartesi gÃ¼nÃ¼ sosyal medya platformlarÄ±na bir video dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ranâ€™Ä±n baÅŸkenti Tahranâ€™da genÃ§ bir kadÄ±n Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸu Ä°slami Azad Ãœniversitesiâ€™nin Ã¶nÃ¼nde, Ã¶rtmediÄŸi saÃ§larÄ± ve iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±yla bir kÃ¶ÅŸede oturuyor, bazen kalkÄ±p kendine bakan onlarca kiÅŸinin arasÄ±nda kollarÄ±nÄ± baÄŸlayarak dolaÅŸÄ±yor ama onlara hiÃ§ aldÄ±rÄ±ÅŸ etmiyordu.

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ÅžÄ°DDET GÃ–RDÃœÄžÃœ Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

BirkaÃ§ saat iÃ§inde olayla ilgili birkaÃ§ bilgi kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ± daha paylaÅŸÄ±ldÄ±. AdÄ±nÄ±n Ahoo Daryaei olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. Ä°ranâ€™Ä±n katÄ± tesettÃ¼r kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusuâ€™na baÄŸlÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ paramiliter teÅŸkilat Besic tarafÄ±ndan ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi. Tabii ki daha sonra Ä°ran devletinin haber ajansÄ± Fars herhangi bir ÅŸiddet olayÄ± yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Daryaeiâ€™nin gÃ¼venlik gÃ¶revlilerince â€˜sakinceâ€™ uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± haberleÅŸtirdi.

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Yine aynÄ± gÃ¼n yayÄ±mlanan bir videodaysa Daryaei bir sokakta yÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. ArdÄ±ndan bir arabadan inen adamlar etrafÄ±nÄ± sarÄ±yor ve onu zorla arabaya bindirerek gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorlardÄ±.

Ahoo Daryaei gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra Ã¼niversitenin halkla iliÅŸkiler departmanÄ±ndan da bir aÃ§Ä±klama geldi. DepartmanÄ±n direktÃ¶rÃ¼ Amir Mahjob sosyal medya platformu Xâ€™te yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla Ã¶ÄŸrencinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayÄ±p â€˜aÄŸÄ±r bir mental Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸâ€™ iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶yledi. Hatta iÅŸi daha ileri gÃ¶tÃ¼rÃ¼p Daryaeiâ€™nin iki Ã§ocuk annesi olduÄŸunu, eÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve â€˜sosyal medyadaki dedikodularÄ±nâ€™ ailesinin itibarÄ±nÄ± zedelememesini umduÄŸunu yazdÄ±. Zira benzer coÄŸrafyalarda yaÅŸayan herkesin bildiÄŸi yÃ¶ntemlerle eski eÅŸi de televizyona Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Daryaeiâ€™nin akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± olduÄŸu iddia edilerek kadÄ±nlarÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe kavuÅŸmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± eylem itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

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â€˜Ä°VEDÄ°LÄ°KLE SERBEST BIRAKILMALIâ€™

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Ä°ranlÄ± aktivist ve gazeteci Masih Alinejadâ€™Ä±n Xâ€™teki paylaÅŸÄ±mlarÄ±na gÃ¶reyse Daryaeiâ€™nin Instagram hesabÄ± da askÄ±ya alÄ±nÄ±p â€˜ne kadar saÄŸlÄ±klÄ±â€™ olduÄŸu gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Yine Alinejadâ€™Ä±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz kadarÄ±yla Daryaei Tahranâ€™daki bir akÄ±l hastanesinde tutuluyor. UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ de bir aÃ§Ä±klama yaparak Ä°ranlÄ± yetkililerden Daryaeiâ€™nin ivedilikle ve koÅŸulsuz olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

2022â€™YÄ° UNUTMADILARÄ°ran

â—Š Ä°ranlÄ± kadÄ±nlarÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k mÃ¼cadelesi aslÄ±nda Ä°ran Ä°slam Cumhuriyetiâ€™yle yaÅŸÄ±t. Bu protestolarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 2022â€™de gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. 13 EylÃ¼l 2022â€™de Tahranâ€™da â€˜sÃ¶zde ahlak polisiâ€™ tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra komaya girdiÄŸi ve hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanan Mahsa Aminiâ€™nin 16 EylÃ¼lâ€™de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi Ä°ranâ€™da bÃ¼yÃ¼k toplumsal olaylara yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. YaklaÅŸÄ±k 530 protestocu bu sÃ¼reÃ§te Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bunu Ä°ranâ€™Ä±n baskÄ±cÄ± rejimi de unutmamÄ±ÅŸ olacak ki son yaÅŸananlardan sonra hÃ¼kÃ¼met destekli yayÄ±n organlarÄ± Daryaeiâ€™ye sosyal medyadan destek verenlerin 2022â€™deki Ä°ran karÅŸÄ±tÄ± hareketle aynÄ± amaca hizmet ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

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â—Š Ä°ranâ€™da kadÄ±nlar 2018â€™in 8 Martâ€™Ä±nda metroda sÃ¶yledikleri ÅŸarkÄ±larla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. â€˜EÅŸitlik Ä°Ã§in KadÄ±n MarÅŸÄ±â€™nÄ± seslendiren 50 kiÅŸilik grup da o gÃ¼nden sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

â—Š Son olaraksa bu yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerinde metro ve sokaklarda ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyen Zara Esmaeili zorunlu baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ takmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan kendisinden bir daha haber duyulmamÄ±ÅŸtÄ±.