Oyuncu Metin Akdülger’den onu çok beğenen hayranlarına: Estağfurullah, o sizin kendi seksiliğiniz...

Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okurken Shakespeare üzerine bir ders veren Yıldız Kenter’le tanıştı. Tanışmakla kalmadı, usta oyuncunun asistanı da oldu ve böylelikle hayatı değişti. Seçtiği oyunculuk yolculuğunda kendini dizilerle kısıtlamadı. Tiyatro sahnesinde olmayı da, senaryo yazmayı da, müzik yapmayı da sevdiğini fark etti. Bu alanlarda üretmeye hiç ara vermedi. Bu aralar öne çıkan müzik... Journers isimli grubuyla yeni çıkardığı şarkısı ‘Bırak Aksın’a mutlaka kulak verin.

* Ekşi Sözlük’te hakkınızdaki yorumlara baktım. Birçok kişi sizi çok beğendiğinden bahsetmiş. Bu kadar arzulanan bir erkek olmak nasıl bir şey?

Teşekkür ederim, “Estağfurullah, o sizin kendi seksiliğiniz” demek istiyorum.

* ‘Yakışıklı oyuncu’ olarak anılmak ne kadar umurunuzda?

Hiç değil desem de inanmayacaksın. Kendime iyi bakmamı sağlayacak kadar umrumda diyeyim. Ben oyuncu olmadan önce de kendimi hiç yakışıklı olarak görmedim. Çok sosyal bir insan olmadığımdan benim için çok önemli bir durum da değildi.

* Son dönemde birçok oyuncu müzik yapıyor. Siz de ‘Journers’ isimli bir müzik grubu kurarak ‘oyuncu-şarkıcılar’ kervanına mı katıldınız?

Şu günlerde pek bir şeyin kervanı kalmadı ama olsa da zaten tüccarlıktan pek anlamam, beni kervanda dolandırırlar. Şaka bir yana, lise grubumuzun bas gitaristiydim. Yıllar içinde hepimiz farklı yollar seçtik. Ben spor kazaları sonucu elimi birkaç kez kırınca bas gitarla arama mesafe girdi. Zamanla şarkılara vokalist olarak katılmaya başladım.

* Bu grubunuz nasıl doğdu?

Burak Yeşildurak -biz kendisine ‘Yeşil’ deriz- müziğe ruhundan bağlı insanlardan. Uzun süredir buluşup şarkılar yapıyorduk. İçimize sinenleri paylaşmaya karar verdik.

* ‘Journers’ın anlamı ne?

‘Yoldaşlar’ın bir versiyonu. Şimdilik üç ‘journer’dan oluşuyor grubumuz; Yeşil, ben ve Mehmet Can Erdek.

* İlk şarkınız ‘Döngüm’, ardından ‘Bırak Aksın’ geldi. Nedir bu şarkıların hikâyeleri?

‘Döngüm’, Yeşil’le hayatımızdaki belirli zorluklara karşı çaresiz kaldığımız zamanlarda bize nefes olan bir şarkı. Bir araya gelip sürekli ‘Döngüm’ üzerine çalışıp sabaha kadar dertlerimizi unutuyorduk. ‘Bırak Aksın’sa aslında ‘Yeşil’in solo çalışması, ben daha çok yorumlarımla uzaktan katkı verebildim.

* Devamı gelecek mi?

Mayıs başında bir 45’likle Spotify’da olacağız.

* Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’yle çalışıyorsunuz. Son olarak dernek için ‘Ahşap Kulübe’ isimli metni seslendirdiniz. Neden bu eser?

Benim için bu derneğin ayrı bir önemi var. İlk uzun metraj filmim için araştırma sürecinde onlarla çalıştım. Bana hayatın içe doğru nasıl genişlediğini gösterdiler. Abdüssamed Delen muazzam bir hikâyeci, umarım daha çok üretir. Spoiler vermeyeyim ama ‘Ahşap Kulübe’nin sonu sizi çok şaşırtacak.

Salgınla değerler değişmeye başladı

* Salgın günleriniz nasıl geçiyor?

Salgınla birlikte değerlerimiz değişmeye başladı. Gerçek olacağına inanamadığımız şeyleri normal görmeye başladık. Açıkçası, olanları midemde bir yanmayla izliyorum. Heyecan mı, açlık mı, korku mu tam emin olamadığım bir tür yanma...

* Evde neler yapıyorsunuz?

Bu derecede temizlik yapabildiğimi bilmiyordum, yemek pişirme konusunda epey ilerledim.

* Herkes kişisel bir hesaplaşma bu içe döndüğümüz günlerde. Siz neler düşündünüz?

Bu dönemde sorumlu olmak ve had bilmek gibi temel şeyler üzerine epey düşündüm. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda kalacak olursa ne kadar sorumlu veya haddini bilen bir canlı olarak tanımlar? Haddi kadar sorumlu mudur? Sorumluluğu haddini aşar mı? Bunları düşünmeye çalışıyorum.



Metin Akdülger’in grubu Journers iki şarkı yayımladı: ‘Döngüm’ ve ‘Bırak Aksın’. Sırada ‘İstiyorum Elbet’ var.

Çaresizlik büyükse yardım isterim

* Vicdanınızı en rahatsız eden şey nedir?

Tüketim. Tükettikçe var olmak fikri beni bazen hayattan koparabiliyor. Suçlu ve vicdansız hissediyorum bunu düşündüğümde.

* Size kendinizi ne çaresiz hissettirir?

Kapasitemi aşan hemen her şey. Bunun için kapasitemi aklıma gelen her konuda arttırmaya çalışıyorum. Çaresizlik yenemeyeceğim kadar büyükse de yardım isterim. Yardım da kâr etmiyorsa kabul etmeye çalışırım. Şu günler hepimiz benzer durumdayız sanırım.

* Bugüne kadar aldığınız en cesur karar...

Öfkeme yenik düşmeyip affetmeyi seçmeye çalışmak.

İnsana olan hayranlığımı rafa kaldırdım

* Bir röportajınızda, “Kadın cinsiyetine hayranım” demişsiniz... Nedir hayranlık duyduğunuz şeyler?

Sadece kadına ya da erkeğe değil, insana olan hayranlığımı bir süreliğine rafa kaldırdım.



* Neden?

Hayran olduğumuz şeyleri daha çok tanımamız gerek. Son yıllarda hızla değişen ve kutuplaşan, cinsiyetler üzerinden yapılan birçok söylemin problematik ve popülist olduğunu düşünüyorum.



* Aşkın sizdeki tanımı ne?

Aşk kelimesini fonetik olarak sevmem. Bu kelimeyle bağ kuramıyorum, bendeki tanımı daha farklı. Aşkla anlatılmak istenen şeye dair bir fikrim var ama burada birkaç cümleyle açıklamam mümkün değil. Belki müzikle yaparım veya sahnede temsil etmeye çalışırım.

Televizyonla birbirimizi pek sevmedik

* Evinizde televizyon yokmuş. Oyuncu olarak nasıl takip ediyorsunuz diğer projeleri?

Gerektiğinde projeksiyon cihazımla bilgisayarımı yansıtıyorum. Beş yıldır televizyona iş yapmadım. Sanırım birbirimizi pek sevemedik.



* Neden?

Emek sermayeli işlerin hak ve şartlarının denetlenmesinin mümkün kılınamadığı bir ortamda, uzun süre çalışmak için gereken dayanma gücümün olmadığını fark ettim.