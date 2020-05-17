Oynatmaya az kaldı!

Ülkece, futbolun yeniden başlayacağı güne hazırlanırken Erzurumspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den korkutucu açıklamalar geldi. Birçok futbolcu ve çalışanın COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. 15 Mayıs Cuma günü öğle saatlerindeyse TFF, “En önemli önceliğimiz sağlıktır ve 12 Haziran kararı şimdilik kaydıyla ve UEFA’nın Avrupa kupaları takvimi nedeniyle alınmıştır. Kaldı ki müsabakalara dönüş için alternatifli yedi planımız olduğu defalarca kamuoyuna duyurulmuştur” açıklamasını yaptı. Değerli görüşlerine başvurduğumuz futbol otoritelerinin yorumlarıysa farklı. Ortak düşünceleri; dün başlama düdüğünün yeniden duyulduğu Almanya Ligi Bundesliga’nın gidişat konusunda bize fikir vereceği yönünde.

ÇOK SIKI VE KARMAŞIK BİR REKABET VAR

Attila Gökçe, Milliyet Spor Yazarı

Kararı doğru buluyorum. Futbolda sonuç mutlaka sahada alınmalı. Bazı spor dallarında federasyonlar ligleri iptal etti. Ancak futbolda bu kolay değil. Hem zirvede hem de dipte çok sıkı ve karmaşık bir rekabet var. UEFA’nın 3 Ağustos’a kadar liglerin tamamlanmasını ve temsilcilerin bildirilmesini istediğini de unutmayalım.

TFF Başkanı Nihat Özdemir bu kararı ‘şimdilik’ kaydıyla aldıklarını belirtti. Ligler duyurulan tarihten bir hafta sonra; 19 Haziran ya da 26 Haziran gibi başlatılabilir. TFF’nin bu kararı Bilim Kurulu ve kendi Sağlık Kurulu’ndan alacağı bilgilerle vereceğini sanıyorum.

Her şeye rağmen son haftalar çekişmeli geçecek. Takımlar puan cetvelinde çok yakın durumda. Çok zor haftalar yaşanacak. Hem antrenör ve futbolcular hem de hakemler ve yöneticiler için... Maçlar da eski tadı vermeyecek. Çünkü ortada temasın yarattığı ‘enfeksiyon’ riski var.

ALMANLAR OYNAYINCA BİZ DE OYNUYORUZ!

Uğur Vardan, Hürriyet Yazarı

Aynı coğrafya, aynı koşullar, aynı spor iklimi ama basketbol, voleybol ve hentbol ligleri, pandemi dönemi koşulları nedeniyle sonlandırıldı ancak futbol için ‘Oyna, devam’ kararı alındı. Neden? Çünkü ortada yayın gelirleri, TV hakları gibi finansal gerekçeler var. Bunlar diğer branşlarda yok muydu; vardı elbet ama hacimsel büyüklüğü futbol gibi değildi. Bana kalsa futbolda da sezonu sonlandırır, bir sonraki sezonun Avrupa yolcularını da son beş yılın verilerine göre belirlerdim.

Şimdiki durumda Fransa, Hollanda gibi liglerini sonlandıran futbol iklimleri değil, devam kararı alan Almanya’yı örnek almış görünüyoruz. Madem bu karar alındı, burada da ‘sıkıştırılmış’ bir formata gidilebilirdi. Malum maçlar seyircisiz oynanacak, o halde deplasmanlara ne gerek var? İnsanlık futbolsuz binlerce yıl yaşadı ama sağlığını kazanamadan yoluna devam edemedi; öncelikli dertlerimizi hallettikten sonra sahaya dönebilirdik bence.

FUTBOL EKONOMİSİ ARTIK DİBE VURDU

Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Servisi Müdürü

Bence karar, tıpkı Almanya’da olduğu gibi tüm kulüplerin altına imza atacağı, tüm kurulların sorumluluğu paylaşacağı bir protokolle alınmalıydı.

Açıkçası ben ligin tekrar başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de futbol kulüpleri ve buna bağlı olarak futbol ekonomisi artık dibe vurdu. ‘Ekonomi insan hayatından daha önemli değildir’ diyorlar ve çok haklılar bence. Ancak bunu söyleyenler bize bir öneri sunmak zorunda.Eğer ‘insan hayatı’ diyorsak o zaman koronavirüs bitene kadar hiçbir spor faaliyeti yapılmamalı. Bu durumda, bu yıl İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali hakkında UEFA’ya ‘biz oynatamıyoruz’ demeliyiz.

HÜRRİYET BİLİM KURULU ÜYESİ DİYOR Kİ:TFF’NİN PANDEMİ KURULU KURMASI LAZIM

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı

Maçlarda sporcuların temasları ve seyahat etmeleri riskli. Takımların hepsi özel uçak tutup seyahat edemeyecek. Diyelim ki halktan virüs taşıyan biri var uçakta, iki sıra yanına bulaştırır. Soyunma odalarında, kamplarda birlikte zaman geçirecekler. Bundesliga’nın hazırladığı yönetmeliği inceledim. Zaten TFF de buna benzer kurallar getiriyor. Bence Almanya’nınkinde de eksiklikler var. Örneğin, ‘lig başında toplu karantina uygulanmayacak’ deniyor. Bu bilimsel gerçeklere aykırı...

Bir de, tabii ligin başlaması için seyahat kısıtlamasının kalkması gerekli. Zaten ‘şimdilik’ vurgusuyla alınan bir karar bu. Dinamik bir süreç. Duruma bakılacak. Genel anlamda seyircisiz de olsa futbolun yeniden başlaması risk barındırıyor. Çözülmeyen noktalar da var. Diyelim ligler başladı ve dördüncü haftada lider takımdan iki futbolcunun testleri pozitif çıktı. Ne yapılacak? TFF’nin ‘pandemi kurulu’ kurması lazım. Bir sağlık kurulları var ama oradaki hekimler hep ortopedist.

LİGİN BU HALİYLE TESCİL EDİLMESİ HAKSIZLIK OLURDU

Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Servisi Müdürü

Tarih ve uygulama yöntemlerine sıcak bakmasam da liglerin yeniden başlatılması kararını doğru buluyorum. Yüzde 70’i oynanan bir ligin bu haliyle tescil edilmesi haksızlık olurdu. Bunu çok net söyleyebilirim. Bir şekilde normalleşmek lazım. Ekonomisi çok yüksek olan futbolun da normalleşmenin içinde yer alması gerekiyordu.

12 Haziran’ı biraz erken buluyorum. Temmuz başı olabilirdi. Sıcaklara karşı saat 21.00’de başlayabilir maçlar. Bence çekişmenin ve heyecanın yüksek olacağı bir lig bizi beklemiyor. ‘Bir an önce bitsin’ hissi yaşanacak. Oyuncular ve hakemler çekinceli olacak.

ESAS SORUN GÜNDEME GETİRİLMİYOR...

İbrahim Altınsay, futbol yorumcusu

Şu futbolsuz günlerde iki sorunun cevabını vermek gerek: Futbol maçları neden oynanıyor? Futbolu neden seviyoruz? UEFA sorulara ‘para’ cevabını vermiş gözüküyor. Salgın patlamışken Avrupa maçlarını oynattı. Şimdi de ‘Ligleri Ağustos’ta bitirin ya da Avrupa kupalarına katılacakları bildirin’ diye talimat vererek ülke federasyonlarını zorda bıraktı. Bizim federasyon ‘bitirelim’ yönünde bir karar aldı. Anlaşılır bir şey. Onca emek var çünkü. Ama nasıl? Salgına karşı en temel önlem evde kalmak ve fiziki mesafeyi korumak. Futbol denen oyunun özü buna el vermiyor; sahaya çıkıp göğüs göğüse mücadele edeceksin… İstediğin kadar önlem al, bunu değiştiremezsin. Virüse yakalanan sporcuların spor hayatlarının sona erme riski de var. Futbol hayata dair bir etkinlik. İnsanlar hoşça vakit geçirsin diye var. Ayrıca Marcelo Bielsa’nın dediği gibi “Futbolun tek vazgeçilmezi taraftar”. Şimdi seyircisiz maç oynatarak aslında ceza olan bir uygulamayı genel kural haline getiriyorsunuz. Bundesliga da bu kararı neden aldı, önlemler yeterli mi bilemem. Ama orada da bir takım karantinaya alındı bile. Bu acele, bu kargaşa niye? Futbolu ölümün bir parçası haline getirmenin anlamı var mı? Virüsün yayılma hızı sıfıra yaklaştığında maçları kaldığı yerden oynatırsınız. Takvimde 2020’leri 2021 yaparsınız, olur biter. Bu arada kulüplerin kayıpları da FIFA, UEFA ve ülke hükümet ve federasyonlarınca tazmin edilir. Bu sorunun en dramatik yaşandığı yer İngiltere... Böyle devam ettirmek futbolun kendisinin inkârı olacak. Yoğun tartışmalar var ama esas sorunu ne FIFA, ne UEFA ne de ülke yetkilileri gündeme getiriyor: Salgından sonra futbol sektörü nasıl olacak? Neler yapılmalı?

ALINAN ÖNLEMLER TEORİDE İYİ AMA...

Fatih Demireli, Socrates yazarı

Almanya kamuoyu liglerin devam etmesi kararıyla ikiye böldü. Sanırım bu tartışmalar ve tepkiler devam edecek. Bundesliga yönetimi bu dönemde uygulanacak 41 sayfalık, geniş kapsamlı bir konsept hazırladı. Burada futbolcuların antrenman tesislerinde, evlerinde, stada giderken, deplasman maçları öncesi otelde konaklarken saha içinde nasıl hareket edeceklerinden medya mensuplarının nasıl çalışacağına kadar tüm detaylar mevcut.

Teoride iyi görünüyor ama uygulaması nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Bir diğer sorun da şu: Hakemler federasyona bağlı, Bundesliga’ya değil. Bundesliga geniş çaplı testler yaptırırken hakemleri test eden kimse yok.