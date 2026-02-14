Östrojen detoksuna ihtiyaç duyabiliriz

Haberin Devamı

Bel ve basen bölgemiz yağlanıyor, ruh halimiz sık sık dalgalanıyorsa, fibrokistik meme rahatsızlığımız varsa ve âdet dönemleri çok sancılı geçiyorsa vücudumuzda östrojen dominansı olabilir. Acıbadem Kadıköy (Dr. Şinasi Can) Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran’a ve PYB Klinik kadın hastalıkları, doğum ve tamamlayıcı tıp uzmanı Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat’a göre temel mesele hormonal dengenin bozulması. Zararlı kimyasallar, pestisitler, çevresel maruziyetler de işi daha kötüleştiriyor.

ÖSTROJEN DOMİNANSI NEDİR?

Vücutta östrojen hormonunun progesterona oranla daha baskın hale gelmesine östrojen dominansı deniyor. Bu durum östrojen seviyesinin yüksek olmasıyla ya da progesteronun düşük olmasıyla ortaya çıkabiliyor. Yani östrojen illa fazla olmak zorunda değil, temel mesele hormonal dengenin bozulması. Ayrıca bu duruma vücudumuzun kendi sentezlediği östrojenden ziyade tamamen dışarıdan aldığımız, zeno östrojen (yabancı östrojen) diye bilinen yalancı östrojen neden oluyor. Bunlara pek çok şekilde maruz kalabiliyoruz. Ftalatlar ve bisfenol A (BPA) başta olmak üzere kimyasal madde ve ağır metaller, hava kirliliği, pestisit, hazır gıdalar, pişirme yöntemleri, kozmetik ürünlerdeki zararlı kimyasallar, yapay hormon takviyeleri, plastik kaplar ve aşırı stres zeno östrojen oluşumuna neden olabiliyor.



(Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat)

BELİRTİLERİ NELER?

Belirtiler arasında birçoğumuzun yaşadığı fakat görmezden geldiği durumlar var: Âdet düzensizliği, âdet öncesi sendrom ve sancı, beyin sisi, meme hassasiyeti veya kistler, özellikle basen ve bel çevresinde kilo artışı, ruh hali dalgalanmaları ve anksiyete, tiroit yavaşlaması, uyku sorunları. (Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat)

NE YAPABİLİRİZ?

Aşırı alkol, kahve ve çay tüketiminden kaçınılmalı. Günlük dışkılama büyük önem taşır. Özellikle lifli gıdalar ve kükürtlü sebzeler (brokoli, karnabahar) yiyebilirsiniz. Östrojen dominansı âdet düzensizliğine ve gebe kalma problemlerine yol açıyorsa östrojen detoksuyla eşzamanlı olarak doktor kontrolünde hormon tedavisi alabilirsiniz. (Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat)



Magnezyum, D ve kompleks B vitamin takviyeleri östrojen düzeylerini düzenlemeye yardımcı olabilir. (Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran)

NELERE SEBEP OLABİLİR?

Östrojen dominansına hem erkeklerde hem de kadınlarda sık rastlanıyor. Kadınlarda endometriozis (çikolata kisti hastalığı) östrojenin baskın olduğu bir hastalık ve kadınların yüzde 10-15’inde görülüyor.

Fibrokistik meme östrojen duyarlılığıyla ilişkili. Kadınların yüzde 60’ında rastlanıyor.

Polikistik over sendromu (PCOS) hormonal dengesizliklerle ortaya çıkıyor. 15-44 yaş arası kadınların yüzde 8-13’ünde görülüyor.

Âdet öncesi sendrom (premenstrüel sendrom-PMS) dengesiz östrojen-progesteron oranının etkili olduğu bu durumu kadınların yüzde 75’i hayatının bir döneminde yaşıyor.



Kadınlarda ayrıca rahim ve meme kanseri, çeşitli tiroit hastalıkları, kısırlık, fibromiyalji ve migren atakları görülebiliyor.

Erkeklerin yüzde 30’u jinekomastiyle (meme büyümesi) karşılaşabiliyor. Prostat kanseri riskinin ve prostat büyümesinin artmasıyla kısırlığa sıklıkla rastlanıyor.

(Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat)