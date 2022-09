'Öpüşme sahnelerinde gülme krizine girdiler'

Haberin Devamı

Son dönemde çevrimiçi platformlar için çekilen birkaç romantik komedi dışında ‘Özel Bir Kadın’ (Pretty Woman), ‘Aşk Engel Tanımaz’ (Notting Hill), ‘Bridget Jones’un Günlüğü’ (Bridget Jones’s Diary), ‘50 İlk Öpücük’ (50 First Dates) veya ‘Yeni Bir Başlangıç’ (Jerry Maguire) gibi şöyle iyi bir romantik komedi filmi bulmakta zorlananlar çoktur. Tam acaba biz mi eskidik derken bu türün kraliçesi Julia Roberts’la Hollywood’un en gözde aktörlerinden George Clooney’nin ‘Cennete Bilet’ (Ticket to Paradise) filminin haberi geldi. Film cuma günü vizyona girdi, patlamış mısırları ve mendilleri hazırlama vakti...



Uzun yıllara dayanan dostluk...



Julia Roberts ve George Clooney’nin uzun yıllara dayanan bir dostluğu var. İki yıldız ‘Ocean’s 11’ (Ocean’s Eleven-2001), ‘Tehlikeli Aklın İtirafları’ (Confessions of a Dangerous Mind-2002), ‘Ocean’s 12’ (Ocean’s Twelve-2004) ve ‘Para Tuzağı’ (Money Monster-2016) filmlerinde birlikte rol almışlardı. Kamera önündeki uyumları inkâr edilemez ama onları ‘Özel Bir Kadın’ filmini hafızalardan silinmeyen bir efsaneye dönüştüren ‘Richard Gere-Julia Roberts’ ikilisi gibi kodlamamıştık. Kendilerine de birlikte bir romantik komedide rol almak ilginç gelmiş olmalı ki Clooney’nin The New York Times gazetesine yaptığı açıklamaya göre öpüşme sahnelerinde epeyce zorlanmışlar. Clooney eşi Amal Clooney’ye olayı anlatırken aynen şunları söylemiş: “80 kez çekim yaptık!” Uzun yıllar arkadaş oldukları için film icabı yakınlaşma sahneleri ilk 79 çekimde Julia Roberts’ı gülme krizlerine sokmuş. Sonunda, 80’incide başarmışlar.

Julia Roberts, Variety dergisine verdiği bir röportajda da Clooney ile yeniden bir araya gelmeleriyle ilgili bir şaka yaptı ve alaycı bir şekilde hayranların filmden beklentilerini düşürmeleri gerektiğini söyledi. “Bence bu çok komik. George çok komik ve George ve ben birlikte, muhtemelen korkunç olacak! Harika olması için çok potansiyel var ama bence filmin tanıtımı ‘Muhtemelen korkunç olacak’ diye yapılmalı” dedi.

Birlikte en son 2016 yapımı ‘Para Tuzağı’ (en üstte) filminde rol alan ikili ‘Cennete Bilet’te (üstte) ‘Sevginin zıddı nefret değildir, ilgisizliktir’ mesajını veriyor.Roberts, Clooney’yle olan dostluğunu “George’la ben arkadaş olarak her zaman iyi olduk. Sanırım aynı zamanda birbirimizi güldürmekten çok keyif alıyoruz. O yüzden sette her gün benim için George’u nasıl güldüreceğimi düşünmekle geçti.İkimiz de insanların yaratıcı hissettikleri ve işte mutlu oldukları bir ortam yaratmak için çok özen gösterdik. Zaten o daherkesin en iyi halini ortaya çıkardı” sözleriyle anlatıyor.Clooney de Roberts ve filmle ilgili “Bence Julia ile çok iyi çalışmamızın nedeni birbirimizi nasıl güldüreceğimizi iyi bilmemiz. Mizah anlayışlarımız çok benzer ve birbirimizi anlıyoruz. Yani aramızdaki iletişim hep böyle oldu. ‘Güzel Bir Gün’ (One Fine Day-1996) filminden beri romantik komedi yapmamıştım, o yüzden bu senaryoyu aldığımda mükemmel bir fırsat olduğunu düşündüm” yorumunu yapıyor.

Julia Roberts: “George’la arkadaş olarak hep iyi olduk. birbirimizi güldürmekten keyif alıyoruz.”

Roberts ve Clooney çok az filmde birlikte oynadı ama Ocean çifti olarak hafızalara kazındılar.Her ikisi de Oscar’lı Clooney ve Roberts filmde, aşka tutulan kızlarının bir zamanlar kendilerinin yaptığı hatayı yapmasına engel olmak için harekete geçen, eski karı-koca David ve Georgia karakterlerini canlandırıyorlar. Bu esnada ikinci bir şans sürpriziyle karşılaşacaklarından bihaberler tabii. Bali’ye yaptığı mezuniyet gezisinde yosun yetiştiricisi Gede’e âşık olan ve onunla evlenmek isteyen kızları Lily’yi bu karardan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Onları ayırmak isterken de kendi ilişkilerindeki kıvılcımın tamamen sönmediğini keşfediyorlar.Filmin senaryosunu birlikte yazan Ol Parker ve Daniel Pipski hikâyeyi geliştirirken ‘Sevginin zıddı nefret değildir, ilgisizliktir’ düşüncesine odaklanmışlar. İki ana karakter filmde hiç de birbirlerine karşı ilgisiz değiller. Sürekli kavga ediyorlar, laf dalaşı yapıyorlar. Birbirlerinden ‘hoşlanmama enerjileri’ bile hâlâ tutku dolu. Usta oyuncular Roberts ve Clooney de bu duyguyu ekrana çok iyi yansıtıyorlar.



Filmdeki diğer oyunculardan bahsetmek gerekirse... ‘Emily in Paris’ dizisini sevenler, kadroda Julia Roberts’ın genç sevgilisini canlandıran Lucas Bravo’yu görmekten çok mutlu olacaklar. Fransız aktör ve modelin dizi sebebiyle hatırı sayılır bir hayran kitlesi var. Roberts ve Clooney’nin kızlarını canlandıran Kaitlyn Dever (Lily) ve onun evlenmeyi planladığı genç Maxime Bouttier (Gede) de hikâyeye ayrı bir tat katmış.

İkili ‘Ocean’s 11’ filmindede eski bir karı-kocayı canlandırmıştı.

İyilik seviyorlar

Amerikalı aktris Julia Roberts görüntü yönetmeni eşi Daniel Moder ile 2002’de evlendi. 17 yaşında Hazel ve Phinnaeus isimli biri kız, diğeri erkek ikizleriyle 15 yaşında Henry isimli bir oğulları var. Hollywood’un en uzun süreli çiftlerinden. Herkesin sevgilisi olan yıldız, ‘iyilik meleği’ olarak da biliniyor ve UNICEF gibi kuruluşlara sık sık yardım yapıyor.

People dergisince 1997’de ‘Dünyanın en seksi erkeği’ seçilen George Clooney iki kez evlendi. 4 yıl evli kaldığı Talia Balsam’dan 1993’te ayrıldı. Bir daha hiç evlenmeyeceğini söyleyen aktör, 10 yıl sonra avukat Amal Alamuddin’le tanışınca fikrini değiştirdi. Venedik’te romantik bir düğünle evlendiler

ve 4 yaşında ikizleri var. Clooney de servetiyle gündeme gelen ünlülerden fakat o da kazancını sık sık bağış yapmak için kullanıyor.