Onları bu havalarda da koruyalım

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ilkbahar ve yaz aylarında hepimiz sokaklarda, doğada olup güneşli havanın tadını çıkarmayı seviyoruz. Ama bu mevsimlerde tüylü dostlarımıza biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Zira bizim çok hoşumuza giden güneşli hava, yeşillikler onlar için risk taşıyor olabilir. Susuzluk, sıcak çarpması, alerjik reaksiyonlar gibi sağlık sorunları yaşayabilirler. Kedi ve köpek dostlarımızın bahar ve yazı sağlıklı, keyif içinde geçirmesi için yapmamız gerekenleri VetAmerikan başhekimi uzman veteriner hekim Onur Ülgenalp ve Mario Veteriner Kliniği’nden veteriner hekim Rüya Abca Deniz ile konuştuk.

Dışarıya çıkarken bunlara dikkat edin

◊ Doğru zamanda gezdirin: Sıcak ilkbahar ve yaz günlerinde köpeğinizi dışarı çıkarmak için en uygun zaman sabah veya akşam saatleridir. Çok sıcakta asfalt veya kaldırımlardan kaçının.

◊ Kıyafet giydirin: Açık renkli, ince ve nefes alabilen kıyafetler güneşin zararlı UV ışınlarından korunmasına yardımcı olur.

◊ Güneş kremi kullanın: Köpeğinizin hassas bölgelerine (burun, kulaklar, karın) veterinerinizin önerdiği bir güneşten koruyucu krem uygulayabilirsiniz.

(Onur Ülgenalp)

◊ Araç içinde bırakmayın: Hava sirkülasyonu olmayan sıcak havalarda araç içinde sera etkisi olur. (Rüya Abca Deniz)

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◊ Köpek ve kedilerin sıcak havalarda serinlemesi için havuzlar ve serinletici matlar kullanın. Islak bezle vücutlarını silebiliriz.

◊ Tüy bakımı yapmak serinlemelerine destek olur. Basık burunlu köpek ırkları ve obez kediler sıcağı tolere etmekte güçlük çeker. (Rüya Abca Deniz)

Pisipisiotu çok tehlikeli!

◊ Masum bir bitki gibi görünen, ‘pisipisiotu’ olarak bilinen ‘Hordeum marinum’ isimli otlar ilkbahar ve yaz aylarında her yerde rastlanabilen ve evcil dostlarımız için son derece tehlikeli olabilen bitkilerdir. Özellikle bu aylarda dışarıya çıkan kedi ve köpek dostlarımızın tüylerine kolaylıkla yapışırlar. Deride ve vücut boşluklarında ilerleyerek çok ciddi enfeksiyonlara ve apselere neden olabilirler.

◊ Köpeğinizle dışarıdayken bitkilere yaklaşmasını ve onları çiğnemesini engelleyin.

◊ Gezinti sonrası kulak, pati ve tüylerini kontrol etmek, tüy bakım periyotlarını sıklaştırmak alabileceğimiz önlemlerdir. (Onur Ülgenalp)

◊ Köpeğinizin pisipisiotunu yediğinden veya bu bitkiyle temas ettiğinden şüpheleniyorsanız, sürekli hapşırma, kusma, kafa sallama gibi belirtiler varsa hemen bir veteriner hekime başvurun.

(Rüya Abca Deniz)

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◊ Evcil dostlarımızın sıcak havalarda susuz kalmaması için sürekli temiz su bulundurmak önemli. Sıvı alımını arttırmak için su kabı sayısı çoğaltılabilir veya suyunu serinletici bir cihazla soğutabilirsiniz.

◊ Ayrıca evcil dostunuzun su içme alışkanlığını teşvik etmek için az miktarda meyve suyuyla sulandırılmış su veya buzlu su verebilirsiniz.

◊ Sıvı alımını arttırmak için kuru mamayı ıslatmak veya yaş mamaya geçmek de iyi bir seçenek. Ayrıca taze meyve ve sebzelerin eklenmesi de hidrasyonu destekleyebilir. Dehidrasyon belirtileri arasında kuru veya yapışkan dişetleri, çökük gözler, uyuşukluk ve cilt elastikiyetinin kaybı vardır.

(Onur Ülgenalp)