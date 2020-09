Onlar Avrupa Şampiyonu... 'Çok iyi işler başaracağız,bizi izlemeye devam edin!'

KİM DÜŞTÜYSE KALDIRMAYI BAŞARDIK

Çağla Salih, 18, pasör-kaptan

◊ Final maçında geri düşmemize rağmen inancımızı yitirmedik. Birbirimize daha da sıkı sarıldık ve kim düştüyse kaldırmayı başardık. Kazanmamızdaki en önemli etken buydu.

◊ Bayrağımızı farklı ülkelerde dalgalandırmak ve marşımızı yüksek sesle okumak bizim için çok değerli.

◊ Doğuş Üniversitesi’nde işletme okuyorum. Yüzmeyi, yeni müzikler ve filmler keşfetmeyi, kitap okumayı ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum.

HER SPORCU, HER KADIN OKUMALI

Elifsu Eriçek, 18, smaçör

◊ Hırvatistan maçından sonra omzumda bir sakatlık oldu. Arkadaşlarım atak yükünü benden aldı. Her zaman birbirimizin daha iyi olması için çabalıyoruz. Finaldeki geri dönüşümüzün başlıca sebebi de buydu. Çok iyi işler başaracağımıza inanıyorum, bizi izlemeye devam edin!

◊ Bahçeşehir Üniversitesi, sosyolojiyi kazandım. Eğitim ve spor bir arada zor da olsa her sporcunun daha doğrusu her kadının okuyup iş sahibi olması çok önemli.

◊ Boş zamanlarımda kitap okuyorum ve PlayStation oynuyorum.

MİLLİ FORMAYI TERLETEBİLMEK ÇOK GÜZEL

Sudenaz Uzun, 17, orta oyuncu

◊ Türk milli formasını giymek, o formayı terletebilmek inanılmaz güzel. Böyle bir dönemde virüs nedeniyle üzgün yüzleri biraz olsun güldürebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

◊ Doğa Koleji’nde okuyorum. Üniversitede spor bölümünü tercih edeceğim. Voleybol kariyerim bittiğinde de ikinci üniversiteyi okumak istiyorum.

BAZEN ÇOK YORULUYORUZ AMA DEĞİYOR

Gülce Güçtekin, 18, libero, Turnuvanın En İyi Liberosu

◊ 30 Ağustos’ta bir zafer de biz kazanmayı çok istiyorduk. O yüzden final maçında asla vazgeçmedik. Hedefimiz Dünya Kupası’nda da şampiyon olmak.

◊ Voleybol benim için hayattaki en değer verdiğim şeylerden biri. Neredeyse bütün zamanımı onunla geçiriyorum. Beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bazen çok yoruluyoruz ama buna değiyor.

◊ 12’nci sınıfa gidiyorum. Dans etmeyi, kitap okumayı severim ve tabii ki arkadaşlarım ve ailemle zaman geçirmeyi…

KELİMELERLE TARİF EDİLEMEZ

Hanife Nur Özaydınlı, 18, orta oyuncu

◊ Milli formayı giymek, 30 Ağustos’ta böylesine güzel bir başarı elde etmek kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Turnuvanın başından beri tek bir hedefimiz vardı, o da şampiyon olmak. Dünya Şampiyonası’na direkt katılmaya hak kazanmak bizim için çok önemliydi. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan eminim.

◊ Milli Takım’da olduğum için Spor Bakanlığı’nın burs imkânıyla Özyeğin Üniversitesi’ne girdim. Voleybol dışında genelde arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, onlarla yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum.

BU BİZİM GÖREVİMİZDİ

Lila Şengün, 18, pasör, Turnuvanın En İyi Pasörü

◊ Voleybol oynamaya 2011’de Fenerbahçe’de başladım. Dokuz yaşından beri oynuyorum.

◊ Turnuvanın En İyi Pasörü seçildiğim için çok mutluyum. Bireysel ödül almak gurur verici, ama şampiyonluk hissi insana ayrı bir enerji katıyor. Çok çalıştık, çok zor zamanlarda ve kısa bir sürede çok iyi işler başardık. Ülkemize böyle bir başarı getirmek görevimizdi, biz de bunu başardık.

GERİYE DÜŞTÜĞÜMÜZDE KORKMADIM

İlayda Uçak, 18, orta oyuncu

◊ Final maçında 2-1 geriye düştüğümüzde hiçbir şekilde takım adına korkmadım çünkü o an o zaferi, o kupayı kaldırmayı, o madalyayı boynumuza takmayı hepimizin çok istediğinden emindim. Durum 2-2 olduktan sonra kızlara bu zamana kadarki çalışmalarımızı ve böyle büyük bir günde o kupayı kaldırmaya hakkımız olduğunu hatırlattım.

◊ Lise mezunuyum. Bu yıl istediğim puanı tutturamadığım için üniversite sınavına tekrar hazırlanacağım. Voleybol dışında yüzmeyi, gezmeyi, arkadaşlarımla olmayı çok severim.

HERKES BİZE BU KADAR GÜVENİRKEN KAYBEDEMEZDİK!

Sude Hacımustafaoğlu, 18, smaçör

◊ Final maçında geri düştüğümüzde ne olursa olsun alacağımıza inanıyorduk çünkü tüm Türkiye’nin desteğini hissediyorduk. Herkes bize bu kadar güvenirken kaybedemezdik! Her zaman, herkesten çok güzel destek görüyordum ama bu sefer daha ekstra oldu. Voleybola ilginin artması çok hoş. Umarım daha da artarak devam eder.

◊ Biz takımdan çok aile gibiyiz; herkes birbirini kolluyor ve hatasını düzeltmesine yardım ediyor. Takım, ekip kimyası çok uyumlu.

◊ Doğuş Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde okuyorum. Voleybol dışında ailemle, arkadaşlarımla zaman geçirmeyi çok severim, özellikle sinema ya da piknik tarzı aktivitelere çok ilgim var.

DÜNYA KUPASI’NDA RAKİPLERİMİZ GÜÇLÜ AMA BİZ DE ÇOK GÜÇLÜYÜZ

Beren Yeşilırmak, 15, pasör çaprazı

◊ Dünya Kupası’na gitmeyi garantiledik. O güne kadar çok çalışacağız. Güçlü rakiplerimiz olacak ama biz de çok güçlüyüz. Çok heyecanlı maçlar olacağını düşünüyorum, o yüzden dört gözle bekliyoruz.

◊ Lise birinci sınıftayım. İleride eğitimim hakkında henüz karar vermedim ama psikoloji okumaya yakınım.

◊ Bir yandan okul, bir yandan voleybol elbette zorlu oluyor. Herkes sınava çalışırken biz antrenmanda veya maçta oluyoruz. Konuları yetiştirmek zor oluyor. Yorulduktan sonra ders çalışmak da zor gerçekten ama ben seviyorum.

◊ Voleybol dışında kitap okumaya ve yüzmeye ilgim var.

MİLLİ FORMA GİYMEK EVEREST’İN ZİRVESİNE BAYRAK DİKMEK GİBİ

İpar Özay Kurt, 17, pasör çaprazı,Final Maçının En Skorer Oyuncusu

◊ Pandemi döneminde hem A takım hem genç takım antrenmanlarımı sürdürdüm, ayrıca kendim de çalıştım. 15 gün tatil yapma fırsatım oldu, onda da her sabah 8-10 kilometre koştum ve akşamları da voleybol oynadım.

◊ Milli forma giymek bir sporcu için Everest’in zirvesine bayrak dikmek gibi. Ama ondan daha zoru bunu sürdürebilmek.

◊ Özel Amerikan Robert Lisesi ikinci sınıf öğrencisiyim. İlkokul ikinci sınıftan beri her gün en az 2.5 saatimi voleybol için ayırıyorum. Yazları da dahil olmak üzere günlerim hep çift antrenmanla ve maç yaparak geçiyor. İyi tarafından bakınca iç disiplininiz gelişiyor. Her kulvarda başarılı olmak istiyorsanız hayatınızı mecburen en iyi şekilde yönetmeyi öğreniyorsunuz. Zor yanından baktığımızdaysa çevrenizdekilere göre biraz daha fazla çaba ve zaman harcıyorsunuz.

◊ Voleybolla birlikte sürdürebileceğim bir meslek seçmem gerek. Yat tasarımcılığı okumak istiyordum ama kesin karar vermedim.

◊ Eskiden kayak ve yüzme sporlarını da çok severek yapıyordum ancak voleybol nedeniyle kayağı bıraktım, yüzmeyi de kısıtlı yapabiliyorum. Yabancı dil öğrenmeyi ve yan flüt çalmayı seviyorum.

ÇİFTE ZAFER MOTİVASYONU

Ege Melisa Bükmen, 16, smaçör

◊ Avrupa Şampiyonası kampının başından beri motivasyonumuz çok yüksekti. Kendimizi şampiyon olmaya hazırlamıştık. Final maçının 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesi, ülkemize çifte zafer yaşatma isteği bizi çok motive etti. Yeni hedefimiz Dünya Kupası’nda şampiyon olmak. Biz her zaman en iyisini, her zaman daha fazlasını isteyen hırslı bir takımız.

◊ Doğa Koleji’nde okuyorum. Henüz aklımda belli bir üniversite yok ama sosyoloji okumak istiyorum. Resim yapmayı, keman çalmayı, müzik dinlemeyi çok seviyorum.

YAŞAMADAN ANLAYAMAZSINIZ

Aleyna Göçmen, 16, smaçör

◊ Milli takım forması giymek ve Türkiye’yi temsil etmek o kadar gurur verici ki yaşamadan anlayamazsınız. Çevremizden bizi mutlu eden birçok yorum alıyoruz, çok hoşumuza gidiyor.

◊ Doğa Koleji’nde okuyorum, 11’inci sınıftayım. İleride diyetisyenlik ya da sosyoloji okumayı düşünüyorum. Voleybol dışında müzik dinlemeyi, film ve dizi izlemeyi seviyorum.