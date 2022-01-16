Önemli olan yan yana yaşamak

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Geçenlerde ‘Pandemi gündem olmaktan çıkıyor’ konulu bir haber okudum ve sabah sabah epey güldüm. Çünkü o gün itibariyle yeni enfekte olmuştum. Benim gündemime giren konu ülke gündeminden çıkıyormuş!

Eve kapanınca malum, bilgisayarımla baş başa kaldım. Haberler, videolar derken oyun sitelerine de daldım. Bu sayede olacak, COVID yordu ama çok bunaltmadı; hafif atlattım.

Sonra kahvemi elime alıp eskilere daldım. 20’li yaşlarımın başındayken mahalledeki kahvede toplanırdık arkadaşlarımla. İlk hoşbeşten sonra “Hadi bir oyun oynayalım” derlerdi. Bense az gördüğüm için oyuna katılamaz, bir köşede kendi kendime kalırdım. Tek başıma oturup çay içtiğim masadan beni çağırsalar da gitmezdim. Üzülürdüm aslında ama masalarına da oturmak istemezdim. Bilirsiniz, öylelerine, yani oyun oynayanların yanında oturup, yiyip içenlere ‘yancı’ derler.

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Taşların üzerindeki rakamları elimle okuyabiliyordum fakat renklerini çözemiyordum tabii ki. Bu sebepten dolayı da o ortamda bulunamıyordum. Şimdi düşününce bu bir eksiklik gibi gelmiyor ama o günlerde sanki büyük bir eksiklik gibi canımı sıkıyordu.

Fakat biz bu durumu kuzenlerimle kendi içimizde çözmüştük. Taşların üzerine, hangi renk olduğunu dokunarak anlayabilmem için işaretler yapmıştık. Her rengin bir köşesi vardı ve taşı düz tuttuğumda işaret hangi köşedeyse o renk grubuna ait olduğunu anlıyordum.

Aradan yıllar geçti. Pek çok görmeyenin aynı ya da benzer basitlikte sistemi kendi kendine bulmuş olduğunu öğrendim. Biz kendi aramızda böyle sistemler bulmak için uğraştığımız halde neden görenlerin arasında olamıyoruz diye düşündüm.

Mesela tavladaki kapıları, yani kulvar şeklindeki yerleri belirlemek için kenarlarına incecik bir çıkıntı yapılsa her gittiğimiz yerde tavla oynayabiliriz. Zarı nasıl mı atacağız? Onu da Siri hallediyor. “Siri zar at” deyince atıyor, üstelik zar tutmuyor.

Yani demek istediğim, görmek çok kolay bir iş aslında. Asıl mesele bir şeyleri ‘görmeyi’ gerçekten istemekte... Belki sizin için çok önemli değildir bu tür oyunlar ama gençlikte sosyalleşirken çok önemli oluyor. Kendi seçimin olmayan bir durumdan dolayı dışlanmak insanın canını acıtıyor.

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Toplumda eşitlikle ilgili çok fazla söylem var. Ama bence bu söylemlerden ziyade herkesi ‘eşitlemek’le ilgili eylemleri hayata geçirebilmek esas önemli olan. Hep beraber, yan yana yaşamak ve paylaşmak...