Okumak için mücadele ediyoruz

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İş arkadaşlarımdan biri “Abi şu kitabı bir türlü okuyamadım. Sana bir dosya atacağım. Ona bakar mısın? Açamıyorum” dedi. “Tamam, hallederim” deyince de “Halledersin biliyorum, elinden geleni yaparsın ama neden bu kadar yorulasın ki?

Neden görenler gibi hemen alıp okuyamıyoruz, ona kızıyorum” diye yanıtladı. Haklı ama durum bu. Ne yapalım, okumak için de mücadele edeceğiz demek ki, şimdilik başka çözüm yok. “Nasıl başka çözüm yok, herkes gidip kitapçıdan kitabı basılmış almıyor mu” dedi. “Alıyorlar, eveet” diye uzattım kelimenin sonunu. Konuşmamız şöyle sürdü:

“Biz de PDF olanını alalım.”

“Olmuyor işte. Birileri kopyalayıp satıyor diye güvenlik nedeniyle vermiyorlar.”

“Ama telefon ya da web uygulamalarında birçok kitap var PDF olarak. Onlar kopyalayıp satmıyor ya da basılmış bir kitabı alıp, tarayıp satmıyorlar mı? Bize güvenlik açığını bahane ediyorlar da görenlerin hepsi çok mu dürüst? Ben listedeki çok satılan kitabı alsam tarayamaz mıyım?”

“Tabii ki tararsın.”

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“O zaman nedir bu? Biz mi sahtekârız yani?”

Dosyayı attı. Fotoğraf olarak taramışlar, hallettim. İstediğimiz formata getirdim ve arkadaşıma tekrar yolladım. “Bak abi, ben bu kitabı alıp direkt okusaydım, sen dahil diğer üç arkadaşıma da yollamayacaktım. Bu kitap sadece bende olacaktı ve sorunsuz okuyacaktım. Sinirlenmeyecektim, kimseyi rahatsız etmeyecektim. Daha da önemlisi kitap benim telefonumdan çıkmamış, gereksiz yayılmamış olacaktı. Amacım ve hedefim bu kitabı okumaksa, bana engel olamazlar. Onlar bana ‘engelli’ der ama benim kitabımı engellerlerse ben de her türlü yolsuzluğa başvurur, o kitabı okurum. Yolsuzluk yapmamı gerektiren, kitabı okuyamıyor olmam, okuyabiliyor olmam değil ki. Yanlış yerden bakıyorlar olaya” dedi.

Şimdi bu kitabı okunur hale getirdik, isteyen kim olursa kendi aramızda kitap bu şekilde yayılacak. Bu suça iştirak etmiş durumdayım. Ama biri okusun diye suç işlediysem çok da umurumda değil. PDF yayın yapan sitelere girince hunharca telifi olmayan kitapları yayımlıyorsunuz. O kitaplar için emek verilmedi mi zamanında? Hiç çekinmiyorsunuz. Neden? Çünkü çok aranıyorlar ve sitelerinizi görünür kılıyorlar. Telifsiz kitaplardan takipçi ve tıklanma toplarken hiç aklınıza gelmiyor mu peki, çok okunan kitapları da okumak isteyemez miyiz?

Biz de bekliyoruz sevdiğimiz yazarların eserlerini. Engellilerle ilgili özel günler gelince bazı yayıncılar telifi olmayan birkaç kitap bulup, Braille alfabesiyle (körler alfabesi) bastırıp bize haber uçuruyorlar. Tamam da bunlar zaten var. Sınırlı olsa da var. Ben hangi kitabı okumak istiyorum acaba? Neden Braille alfabesiyle basacağınız kitaba benim adıma karar veriyorsunuz? Hep dünya klasiği okumuyorum ki ben.

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İşin özünde şu var; “Zafere giden yolda her şey mubahtır” demişler. Bir kitabı okumak istersek zaten okuruz. O kitap basıldıysa artık kopyalanmaya mahkûmdur. “Zor oyunu bozar” derler. Biz onu okuruz. Siz basılmış kitapları neden korsan hale getiriyorsunuz? Çünkü pahalı diye bir bahaneniz var. Bahane bulmak kolay, biz de buluruz. Bahane aratmayın sevgili yayıncılar. Piyasa şartlarında olanlara bakınca zaten engel de olamıyorsunuz. Gelin, bizim de görenlerin de işini maddi ve erişilebilirlik anlamında kolaylaştırın. Kimse hileye hurdaya kalkışmasın. Dedim ya “Zor oyunu bozar”. Zorluk çıkarmayın ki oyun bozulmasın, kuralına göre oynasın.

Akademik konuda bu durum bizi zorluyor. Bilindik kitaplarda çok sorun çıkmasa da akademik düzeye çıkınca işler zorlaşıyor. Kimsenin emeğini bedavaya istemiyoruz. Parası neyse verip herkesle aynı gün ve saatte o kitaba ulaşalım istiyoruz. “Herkes aynı maddiyata sahip değil” diyen varsa bunu da çözeriz. Okumak için para lazımsa bulunur. Zor ulaşıp okuduğumuz bir yazarın bir lafı vardır“ Bir bardak çayın çözemeyeceği sorun yoktur” diye. Bir sorun varsa gelin, bir çay içelim birlikte sevgili yayıncılar.