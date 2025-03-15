Okulda dinozorlar, okyanusta yeni mikroplar

Haberin Devamı

Uydulara da zarar verebilir





İklim değişikliğinin Dünya’nın yörüngesindeki uydu alanını daraltabileceği ortaya çıktı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, küresel ısınmanın uzaydaki doğal temizlenme sürecini bozarak enkaz birikimini arttıracağını belirtiyor. Bu durumda da Dünya’nın alçak yörüngesindeki uydular için güvenli alanın, karbon kirliliğine bağlı olarak yüzyıl sonuna kadar yüzde 33 ila yüzde 82 oranında azalabileceği öngörülüyor.

İşbirliği yaparak hayatta kalıyorlar





Haberin Devamı

Biliminsanları okyanus yüzeyinden 6 kilometre derinlikte başlayan ve 11 kilometreye (6,8 mil) kadar inen Hadal bölgesinde 7 bin 564 mikrop türü keşfetti. Bu mikropların yüzde 90’ının bilim dünyası için yeni olduğu söylendi. Çin’den gelen araştırma ekibi bölgede 33 dalış yaparak topladıkları örneklerde mikropların aşırı basınca ve düşük sıcaklığa nasıl uyum sağladığını inceledi. Cell dergisinde yayımlanan araştırmada mikropların derinlik arttıkça hayatta kalabilmek için işbirliği yaptıkları belirtildi.

Kayadaki ayak izleri





Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir okulda, üzerinde 66 fosilleşmiş dinozor ayak izi olan bir kaya keşfedildi. 200 milyon yıllık izlerin iki ayak üzerinde yürüyen otçul dinozor Anomoepus scambus’a ait olduğu belirlendi. Kaya, 2002’de kömür madencileri tarafından bulunup okula hediye edilmiş ancak gerçek değeri yıllarca fark edilmemiş. Queensland Üniversitesi’nden paleontolog Anthony Romilio, bu keşfin ülkede belirlenen en yoğun dinozor ayak izi koleksiyonlarından biri olduğunu söylüyor.

Nesli yüksek tehdit altında





Haberin Devamı

Antalya’nın Akseki ilçesinde ‘efe pelemiri’ adı verilen yeni bir endemik bitki türü keşfedildi. Hanımeligiller familyasından ve pelemir cinsine ait olan bitki, çok dar bir bölgede yetişiyor ve nesli yüksek tehdit altında (CR kategorisi). Bitki ekolojisi ve biyolojik çeşitlilik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Duran tarafından keşfedilen bitkinin kimyasal özellikleri araştırılarak ilaç ve gıda sektöründeki potansiyeli incelenecek.

‘Mut’lu kelebekler festivali

Türkiye’de kelebek türü sayısında birinci, Avrupa’da dördüncü sırada olan Mersin’in Mut ilçesi ‘Mutlu Kelebekler Festivali’ne hazırlanıyor. Kaymakamlık, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda festivalin 19 Nisan’da yapılmasına karar verildi. Festival kapsamında kelebek sergisi, ‘kelebek için çal’ konseri, yöresel lezzetlerin sunumu, kelebek figürlü yüz boyama, fotoğraf sergisi ve Yerköprü Şelalesi turu gibi etkinlikler düzenlenecek.