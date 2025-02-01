‘O sapıkla yüzleşmek, bana bunları neden yaptığını sormak istiyorum’

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Hayatı, 2023’ün aralık ayında telefonuna gelen mesajla tamamen değişti S. Ş.’nin. O günden beri telefon numarası, adres bilgileri, photoshop yapılmış uygunsuz fotoğrafları internet sitelerinde biri ya da birileri tarafından erkeklerle paylaşılıyor. Telefonu hiç susmuyor. Adına açılan hesaplardan sanki oymuş gibi erkeklerle “Gel beni zorla kaçır”, “Eve gel, annemi, beni bayılt, tecavüz et, videoya çek, ben hayır desem de yap, böylesi hoşuma gidiyor” gibi onu büyük tehlike içine sokan konuşmalar yapılıyor. Bu yazılanlara inanıp S. Ş.’nin kapısına kadar gidenler, gizlice fotoğrafını çekenler de var. 26 yaşındaki genç kadın bir dedektif gibi çalışıyor bunu yapanı bulmak için. Avukat Sezai Balkan aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu ikinci başvuru çünkü ilkinde dosya kapatılmış. Bu olanlar nedeniyle sağlığını yitiren, kalp krizi geçirip ölümün eşiğinden dönen S. Ş. yaşadıklarını anlattı.

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◊ Olaylar nasıl başladı?

2023 Aralık ayıydı. Saat 23.30 gibi bir kafedeydim. Telefonuma bir mesaj geldi. Sanki beni tanıyan birisi gibi konuşuyordu. Numaramı ona benim verdiğimi iddia ediyordu. Ben çok iyi tanıyor, hayatımı biliyordu. Sonra cinsel organının fotoğrafını attı. Ben de engelledim. Böyle başladı.

◊ Olayın vahametini ne zaman anladınız?

Ertesi gün telefonuma mesajlar gelmeye başladı. Araştırarak hangi siteden geldiğini öğrendik. Adım kullanılarak, ‘istekli kız S., ‘doyurun beni’, ‘eskort S.’ gibi nickname’lerle (takma isim) hesaplar açılmış. Benmişim gibi; platformdaki adamlara biri yazıyor. Numaramı, ev ve iş adresimi veriyor: “Eve gel, seni bekliyorum”, “Beni bayılt, annemi de bayılt. Fantezimiz var, videoya da çek”, “İşyerime gel, beni uzaktan takip et, sonra bir anda kaçır; 3-4 kişi olun, hayır dersem dinlemeyin” gibi şeyler diyor. O yaptığı fotoğrafları bir görün! Annemi photoshop’lamış uygunsuz bir şekilde, annem kapalı benim... Konuştuğu adamlara “Apartmanın deposu var, oraya indir, bana tecavüz et. Bundan zevk alıyorum” falan diyor. Bağırsam, gelen adam bunu fantezi zannedecek.

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◊ Ne yaptınız bunları görünce?

Yazan erkeklerle konuşa konuşa çözdüm meseleyi. Instagram hesabımdan fotoğraflarımı alıyor, sanıyorum yapay zekâ kullanarak photoshop yapıyor. Yüzümü alıyor, porno yıldızları olur ya, öyle fotoğraflar yapıyor. GIF’ler hazırlıyor, onları erkeklere gönderiyor. Annemle, ağabeyimle photoshop’luyor... Sitede algısı sapkın erkekler var ve bunları gerçek zannediyorlar. Sorgusuz sualsiz arıyorlar. Gece 3-4’te, sabah... 2-3 ay sonra durur zannettim. Baktım durmadı. Savcılığa gittim. O zaman avukatım yoktu. Savcı çok ciddiye almadı. Plastik cerrahi asistanıyım. Konu saç ekimine falan geldi. “Rahat ol, kimse gelmez eve, bizim çocuklar bakar” dedi. Üç ay bekledim, hiçbir şey olmadı. Sonra kovuşturmaya gerek yok kararı çıktığını öğrendim, şoke oldum.

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◊ Ama eve kadar gelenler oldu, değil mi?

Saat 10.00 gibi, yatıyordum. Kapı çaldı, annem açtı. Kapının önünde gözlüklü, dişleri tuhaf bir adam var, başını evin içine sokup beni sordu. Annem panikle kapıyı kapattı. Evin önündeki kameralara baktım. Orada durup sürekli camıma bakıyor ve biriyle mesajlaşıyordu. Biri onu yönlendiriyordu. Arayan sapıkların telefonları bende var, bu aramadan gelen biri.

◊ Dedektif gibi çalışıyorsunuz bunları yapanı bulmak için...

Kullanıcı sayısı yüksek sitelerde adıma profil açıyor. Ben de oralara girip, tahmini nickname’ler yazıp bulmaya çalışıyorum. Buluyorum da. Böyle iğrenç, lanet kullanıcı isimleri alıyor... Bir kere bir sitede ‘Kalem’ diye bir kız profili açtım. Siteden çıkınca konuşmalar siliniyor. İsim, mail, görsel yok... 1 dakikada 60 kişi yazdı! Bu tacizci sapık, benim fotoğrafımı profil resmi yapıyor, üyelik almış, gelen mesajları düşünün! Yüzlerce, sapık diyebileceğimiz uygunsuz kişiyle muhatap oldum... Hepsinde numaram var. Bir program var, ona numaranızı girince insanların sizi nasıl kaydettiğini görüyorsunuz. En hafifi, eskort S. diye kaydetmiş.

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◊ Sizce kim yapıyor bunları?

Bence bunu yapan bir kız. Hiçbir erkek arkadaşımla, böyle pis, zehirli bir ayrılmamız olmadı. Bence iki kişiler. Siteye giriyorum bazen, online yakalıyorum, konuşuyorum başkasıymışım gibi. Biri beni çok iyi tanıyor, diğeri daha az. Geçirdiğim ameliyatları bile biliyor. Diğeri kalp rahatsızlığım olduğunu bilmiyor. Biri daha insancıl. Sadece Instagram hesabımı veriyor adamlara. Diğeri tüm adreslerimi, telefon numaramı veriyor. Konuştuğu insanlara iyi para kazandığımı, motorumun olduğunu, sadece fantezi istediğimi söylüyor. Bu arada kimseden para istemiyor. Dolandırıcılık yapmıyor yani. Mahalleyi çok iyi tanıyor. Google Earth’ten, işyerim de eve yakın, işaretleyip platformdaki adamlara atıyor. “Şurada beni kıstır” diye adama lokasyon veriyor. Ofiste nerede oturduğumdan haberdar. Bunları bilen kişi sayısı beş parmağı geçmez. Hepsi çok yakınım, konduramayacağım insanlar.

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◊ Şu anki durum nedir?

Avukatım var, tekrar suç duyurusu yaptı savcılığa. İstanbul’da, telefon numarası için servis sağlayıcı şirketten bilgi bekleniyor.

◊ Gelip uzaktan fotoğraflarınızı çekenler de olmuş...

Evet. Bakkalın çırağı yakaladı birini ama olayı tam bilmediği için bırakmış adamı. Fotoğrafımı çekmiş. WhatsApp’tan da birine göndermiş. Kameraya baktık sonra, adam 40 dakikaya yakın orada. Zaten platformda konuştuğu adamlara “Beni uzaktan izle, fotoğrafları çek, bana at” diyor. Onlar da gelip fotoğrafımı çekiyor. “Kurye kılığında, bakkal gibi gel” diyor...

◊ Son olarak ne demek istersiniz, beklentiniz nedir?

Bunların bir karşılığı olmalı. Adalet yerini bulsun. Bulunmasından da o kadar çok korkuyorum ki. O yüzleşmeyi yaşamaktan o kadar endişeliyim ki! Ya en yakınımsa! Bu yapılanın cinayetten ne farkı var! Yarın intihar etsem, ben mi kendimi öldürmüş olacağım? Polise gittim, “Siber suçlara gideceksin” dediler. Gittim, “Bakarız” dendi. Savcı “Kovuşturmaya yer yoktur” diyor. Ben kime gideceğim?

‘İÇİMİ GÖRSENİZ TOPRAK ATARSINIZ, O KADAR KÖTÜYÜM’

◊ Bu arada sağlığınız da bozulmuş...

Yumurtalık ameliyatı oldum, kanser vardı, 3 ay sonra kalp krizi geçirdim, üzerine bir de şeker çıktı, komaya girdim. Çünkü çok büyük bir kalp krizi geçirdim, “Çok uzun süre yaşamaz” dediler. Kalp krizini bu olaylar tetikledi diye düşünüyorum. Bu arada hastanede olduğumu asla sosyal medyada paylaşmadım. Ama bunu da biliyor, ben yatarken yoğun bakıma gelen birisi mi! Artık hiç kimseden emin değilim ki...

◊ Şu an yaşadığınız hayatı nasıl tarif edersiniz?

Arkadaşlıklarımı da etkiliyor. Sapığım var benim çünkü. Sapığın varsa o kızı suçlu tutarlar, ‘Ne yaptı acaba, birine zarar mı verdi’ diye düşünürler. Kendimi öldürmek değil, ölmek istiyorum. Düşünün, yatıyorsun, birden telefonuna bir penis fotoğrafı geliyor! Artık telefonları ‘Kimsin sen’ diye açıyorum. Çünkü ‘Alo’ diye telefonu açan kız sesi bile bu adamlara başka bir şey diyor. Dışarıdan nasıl göründüğümü bilmiyorum ama içimi bir görseniz toprak atarsınız! O kadar kötüyüm... Tükenmişliği de tükettim.

‘YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR’

Sezai Balkan, avukat

◊ Bahse konu olaylar silsilesine bakıldığında müvekkilim çok vahim ve korkunç bir olayla karşı karşıya.

◊ Müvekkilim can güvenliği endişesi taşıyor, evden çıkamıyor, evde yalnız kalamıyor, adeta eve hapsolmuş durumda.

◊ Şüpheli şahsın bahse konu eylemleriyle kişisel verilerin kaydedilmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, cinsel taciz, ısrarlı takip, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlarını işlediği ortada. Yasal süreç şu an devam ediyor. Şüphelinin bir an evvel kimliğinin tespit edilip yargı karşısında müvekkile yaşattıklarının hesabını vermesi istiyoruz.