O ıslık sesine ve geçmeyen öksürüğe dikkat!

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Bir bahar gününde ağaçların ve bitkilerin bol olduğu bir yere gittiyseniz ve ciğerlerinizden hırıltılı

sesler yükselmeye başladıysa siz de benim gibi bir astım hastası olabilirsiniz. Polenler sebebiyle bu dönem zorlu geçiyor. Dünya Astım Günü de yaklaşırken bunun nasıl bir hastalık olduğunu ve nelere dikkat etmek gerektiğini Acıbadem Altunizade Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur’la ve Liv Hospital göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ömer Ayten’le konuştuk.

Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur astımın akciğerlerindeki hava yollarında duyarlılığı olan kişilerde ortaya çıkan, bronş duvarının şişmesine ve kasılmasına neden olan bir solunum yolu hastalığı olduğunu söylüyor. Nefes darlığı, ıslık sesine benzeyen hırıltılı solunum, öksürük ve yapışkan balgam en önemli bulguları. Alerjik durumlardaysa kaşıntı, hapşırık, burun akıntısı ve deride kızarıklık ön plana çıkıyor.

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Okur genetik yatkınlığa dikkat çekiyor: “Kişide astım gelişme riskini yüzde 60-80 oranında genetik belirliyor. Kimyasal gazlar, hava kirliliği, küf, toz, nem, yemek buharı, parfüm, hamamböcekleri, sigara dumanı ve polenler gibi faktörler hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştırıyor.”

Polenlerin astım hastalarında bronş reaksiyonlarına neden olduğunu söyleyen Okur şunları ekliyor: “Polenlerdeki protein bazlı yapı astım bulgularına, hatta krizine neden olabilir. Ağaç polenleri yaşadığımız bölgeye göre değişmekle birlikte meşe, huş, çam, karaağaç, kızılağaç, dişbudak ve ardıç en çok alerji yapan ağaç türleridir. Kişi hangi durumda astım atağı yaşadığını en iyi kendisi bilir ve tespit ettikten sonra ondan uzak durması en önemli tedavi yöntemidir. Uzak duramıyorsa astımın ilaç tedavisiyle kontrol altına alınması gerekir. Alerjik astım hastalarında bağışıklık sistemi fazla çalışır ve başkaları için zararsız olabilecek maddelere karşı aşırı reaksiyon gösterir.”

Doç. Dr. Ömer Ayten 8 haftadan uzun süren öksürüğün önemli sebeplerinden birinin astım olduğunu söylüyor. Astım daha çok akut veya kronik bronşit, bronşiolit gibi diğer hava yolu hastalıklarıyla karışabiliyor. Akut bronşit ve bronşiolit daha çok viral enfeksiyonlara bağlı, astım benzeri geçici semptomlara yol açıyor. Astımsa kronik bir hastalık ve iyileşmiyor.

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‘Hava kirliliği etkiliyor’

Ayten büyük şehirlerde astım vakalarında artış gözlemlediklerini ve bunun başlıca nedenlerinin hava kirliliği ve kimyasal maruziyetin çoğalması olduğunu belirtiyor. Hastaların dikkat etmesi gerekenleri şöyle özetliyor: “Kimyasallar, güçlü kokular, toz ve yün gibi alerjen maddeler tetikleyici olabilir. Elyaf yorgan, parfümsüz deterjan, HEPA filtreli süpürge kullanmalarını öneririm. Sigaradan uzak durulmalı. Hayvanlardaki tükürük ve deri döküntülerindeki proteinler alerjiye neden olabilir ama her astım hastası hayvan alerjisine sahip değildir. Düzenli ilaç kullanımı, egzersiz, dengeli beslenme önem taşır. Astım eğer kontrol altına alınmazsa kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) dönüşebilir.”