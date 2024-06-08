O da gelsin gittiğin yere…

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Son yıllarda birçok havayolu şirketi evcil hayvanlarımızın bizimle yolculuk etmesine olanak sağlıyor. Elbette sağlıklı, huzurlu bir yolculuk için önceden yapmamız gerekenler var. Her havayolunun bu konuda uyguladığı kurallar söz konusu. Öte yandan uçakla seyahat etmek evcil hayvanlar için yabancı, bazen de korkutucu olabilir. Onlar için bu süreci kolaylaştırmak bizim elimizde. Sağlıklı bir yolculuk için yapmamız gerekenleri VetAmerikan Başhekimi veteriner Onur Ülgenalp’le konuştuk, havayolu şirketlerine dostlarımızla birlikte uçabilmemiz için yapmamız gerekenleri sorduk. Bu arada THY’nin 2024 yılı içinde hayvanların daha rahat hareket edebilecekleri yeni bir pet lounge açacağını da öğrendik.

Muayene ettirin

Hayvanın kalp, solunum yolu rahatsızlığı ya da gebeliği olabilir, yolculuktan önce veteriner kontrolünden geçmeli.

Kedi ve köpeklerin zorunlu olan kuduz ve gidilecek ülkenin talep ettiği aşılarının yapılması gerek. Havayoluna göre değişkenlik gösterebilir ama yurtiçi uçuşlarda kedi ve köpeğinizin kimlik bilgilerini içeren aşı karnesi ve yolculuk edebileceğine dair veterinerin kaşeleyip imzaladığı sağlık raporu olmalı. Kuşlar için uçuş sertifikası gerekli. Yurtdışı için ek belgeler gerekebilir.

Stresli hayvanlar için sakinleştirici ilaçlar tavsiye edilebilir. Ancak her evcil hayvan için sakinleştirici ilaçlar uygun olmayabilir. Veteriner en uygun önlemi belirleyecektir.

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Taşırken bunlara dikkat!

Kafesin tabanına koyulan yumuşak bir altlık yolculuğun daha konforlu ve güvenli geçmesini sağlar. Kafesin kilidinin sağlam ve kapalı olduğundan, ayrıca hava aldığından emin olun.

Kafesin üzerine de içinde canlı taşındığını belirten bir not yazın.

Küçük ve basık burunlu köpek ve kedilerin (anatomik farklılıklarından ötürü solunum problemi yaşamaya daha yatkınlar) taşınmasındaysa havayolunun özel talimat ve kuralları olabilir.

Herhangi bir karışıklık olmaması için kafesin üzerine adınızı, soyadınızı, iletişim bilgilerinizi ve evcil hayvanın adını mutlaka yazmalısınız.

Hafif yemekler tercih edin

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Uçuş sırasında sindirim sorunlarını (kusma, ishal vb.) önlemek için son birkaç saatte hayvana aşırı yemek vermemekte fayda var.

Su ve yiyecek erişimini sağlamak için kafes içinde uygun bir beslenme kabı kullanılabilir.

Yanınıza alacağınız yiyecekler hayvanın alışkın olduğu türden olsun. Seyahat öncesi hafif, sindirimi kolay bir yemek verilmesi önemli.

Seyahat sırasında suyun her zaman erişilebilir olmasına dikkat edilmeli.

Bazı hayvanlar belirli tıbbi durumlar veya diyet gereksinimleri nedeniyle özel beslenme ihtiyaçlarına sahip olabilir. Veterinerle seyahat öncesi uygun beslenme planını birlikte yapın.

HAVAYOLLARI HANGİ KOŞULLARDA TAŞIYOR?

Türk Hava Yolları (THY)

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Yolcu beraberinde, tüm yolcu kabinlerinde sadece kedi, köpek ve küçük ötücü kuşlar (muhabbet kuşu ve kanarya) evcil hayvan olarak taşınabiliyor. Bağlantılı uçuşlar dahil, son varış noktası İngiltere olan hiçbir uçuşta evcil hayvan taşınamıyor.

Evcil hayvan, kafesiyle birlikte ağırlığı 8 kg’ı geçmiyorsa ve kafes 23 cm yükseklik, 30 cm genişlik ve 40 cm uzunluk boyutlarını aşmıyorsa kabinde taşınabiliyor. Evcil hayvan, kafesiyle birlikte ağırlığı 50 kg’ı geçmiyorsa ve kafes 75 cm yükseklik, 75 cm genişlik ve 125 cm uzunluk boyutlarını aşmıyorsa kargo bölümünde taşınıyor. Kabin içerisinde aynı kafesi paylaşan ve birbirine alışkın aynı ırk iki hayvanın (örneğin iki köpek) toplam ağırlığı da 8 kg’ı geçmemeli.

Kedi ve köpekler için kimlik bilgilerini içeren aşı karnesi, kuşlar için uçuş sertifikası olmalı. Aşı karnesinde belirtilen kuduz aşısı 30 günden yeni, 1 yıldan eski olmamalı. Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı gereği yurtdışına seyahatten önce veterinerden sağlık sertifikası alınması gerekli.

Taşıma ücreti hayvanın kilosuna göre

375-800 lira arasında değişiyor.

Pegasus

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İç hatlarda kedi, köpek ve kuş; dış hatlardaysa (KKTC dahil) sadece kedi ve köpek taşınıyor. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a gidişte canlı hayvan kabul edilmiyor. İngiltere’ye ise

hem gidiş hem çıkışta canlı hayvan taşınmıyor.

Ağırlığı 8 kiloyu geçmeyecek şekilde tek bir kafes veya uygun kutuda, yavru ve anne veya birlikte yaşamaya alışkın aynı cins iki hayvan taşınabiliyor. Kafes boyutu en fazla 32x32x50 cm ölçüsünde olabilir.

3 aylıktan küçük aşılanmamış kedi, köpek taşınmıyor. 3 aydan büyük köpek ve kedi sahipleri hayvanlarına yılda bir kez kuduz aşısı yaptırmalı. Aşısı tamamlanmamış hayvanlar uçuşa kabul edilmiyor.

Taşıma ücreti hayvanın kilosuna göre 350-550 lira arasında.