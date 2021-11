Novak Djokovic bir adım önde...

Haberin Devamı

Tenisin üç devi arasındaki mücadelenin nasıl sona ereceğini hepimiz merak ediyoruz. Rafael Nadal, Roger Federer

ve Novak Djokovic arasındaki bu yıllar süren çekişme biraz daha devam edecek. Ancak temmuzda Wimbledon’ı üçüncü kez üst üste kazanarak toplam Grand Slam sayısında (20) rakiplerini yakalayan Djokovic, geçen haftaki Paris Masters zaferiyle de bir adım öne geçmeyi başardı.

Djokovic, Amerika Açık finalinde Daniil Medvedev’e mağlup olarak 21inci Grand Slam zaferini başka bahara bırakmıştı. Bu kez Rus rakibini Paris’te 4-6, 6-3 ve 6-3 sonuçlanan setlerle mağlup etti ve bu yılı ‘dünya 1 numarası’ olarak tamamlamayı garantiledi. Yedi yıl boyunca dünya 1 numarası olmayı başararak da yeni bir rekor kırdı. Aslında Medvedev’in final maçının ardından yaptığı açıklama her şeyi özetliyor:



“Djokovic rekorları kırmaya devam ediyor. Gelecekte tenis sahnesine yeni yetenekler çıkacak ve Wikipedia’yı, ya da her neyse, açıp bakacaklar ki Djokovic her yerde!”

2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 ve 2021’i 'dünya 1 numarası' olarak tamamlayan Sırp raket bu alandaki rekoru “Çocukluk idolüm” sözleriyle tanımladığı ABD’li Pete Sampras’ın elinden almış oldu. Djokovic, Roger Federer’e ait 310 hafta 'dünya 1 numarası' olarak kalma rekorunu da bu yılın başında kırmıştı. Paris Masters zaferi Djokovic’in 86’ncı unvanı... Bu alandaki rekoru kırması zor gözüküyor çünkü ilk sırada 109 unvanla Jimmy Connors var. Connors’ın ardından sıralama şöyle ilerliyor: Roger Federer (103), Ivan Lendl (94), Rafael Nadal (88)... Sırp tenisçi bu sıralamada çok gerilerde olsa da Grand Slam’ler, ATP finalleri, ATP Masters ve olimpiyat madalyalarının dahil edildiği ‘büyük unvanlar’ sıralamasında 62 zaferle ilk sırada. Onu bu alanda takip edenlerse en büyük rakipleri: Nadal (57), Federer (54)...

BÜYÜK REKORA AŞI ENGELİ

Üst üste kırılan rekorlara rağmen Djokovic’in 2021 performansından memnun olup olmadığıysa şüpheli. Çünkü Amerika Açık’ta Medvedev’e, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda İspanyol Pablo Carreno Busta’ya kaybederek hem ‘takvim yılı Slam’i (Aynı yıl düzenlenen dört Grand Slam’i kazanmak) hem Altın Slam (4 Grand Slam’e olimpiyat madalyası eklemek) şansını yitirmişti. Djokovic’in kendisini Nadal ve Federer’den iyice ayırmak için ilk şansı Avustralya Açık’ta... Ancak şimdiye kadar bu turnuvayı 9 kez kazanan tenisçinin bu turnuvaya katılıp katılmayacağı hâlâ belirsiz. Çünkü Djokovic turnuvaya ‘aşı şartı’ getirildiği için korta çıkmayabilir. Aşı olup olmadığı konusunda açıklama yapmıyor, hatta bunun ‘özel bir soru’ olduğunu düşünüyor. Yine de 21’inci Grand Slam için 34 yaşındaki tenisçinin önünde birkaç yıllık bir süre daha var.

KAZANMA ORANI YÜZDE 83.3

Novak Djokovic ‘açık turnuva dönemi’ başladığından bu yana (1968) tenis tarihinin en iyi kazanma yüzdesine sahip sporcusu: Yüzde 83.3! Onu yine en büyük rakipleri Nadal (83.1) ve Federer (81.9) takip ediyor. Ancak Djokovic aynı dönem içinde en çok maç kazanan sporcu değil. Bu alandaki sayılarsa şöyle: Federer (1.251), Nadal (1.028) ve Djokovic (982). Djokovic bu alanda öne geçmek için rakiplerinden daha uzun süre kariyerine devam etmeli.