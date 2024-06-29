Nokta atışı sosyalleşme için etkinlik grupları

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Şehir yaşamının koşuşturması içinde sosyalleşmeye çoğu zaman vakit bulamıyoruz. Birinin vakti diğerininkine uymuyor. Bu nedenle artık birçok kişi yeni insanlarla tanışmak için çeşitli uygulamalar üzerinden ya kendi etkinliklerini oluşturuyor ya da diğer kullanıcıların organizasyonlarına katılıyor. Urbansurf ve Roof Network isimli topluluklar katılımcılarının ilgi alanlarına özel sosyalleşme imkânı sağlıyor. Katılımcılar parklarda buluşuyor, sinema veya tiyatro izliyor, kutu oyunu oynuyor, karaoke yapıyor, lezzetli restoranları keşfediyorlar. Hatta psikoloji seminerleri düzenliyor ve sokak hayvanlarını beslemek için etkinlik açıyorlar. Urbansurf ve Roof Network uygulamalarının kurucularıyla konuştuk ve bu uygulamalarla sosyalleşenlere neler yaşadıklarını sorduk.

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İyilik projeleri de var

Serkan Pulat 42 yaşında, bilgisayar mühendisi. Urbansurf’ü kurma fikri 2016 yılında San Francisco’da yaşarken doğmuş. Sonra İstanbul’a dönüp projeyi hayata geçirmiş. Pulat “Bütün gün aynı işte çalışan insanlar yine iş çıkışında aynı kişilerle buluşmaktan sıkılıyor. Kalabalıklar içinde yalnızlaşıyoruz. Çok arkadaşımız olsa bile aynı ilgi alanlarını paylaşacağımız çok az kişinin hayatımızda olduğunu fark ettik ve bu fikri hayata geçirmek için çalışmalara başladık” diyor. Urbansurf kullanıcıların kendi etkinliklerini oluşturup başkalarının etkinliklerine katılabildiği bir mobil aktivite uygulaması. ‘Birlikte keşfet’ sloganıyla hizmet veren uygulamada, ‘Pazar günü tenis oynayalım mı’, ‘Kahve içelim mi’, ‘Yeni açılan sergiye gidelim mi’ veya ‘Bir fikrim var, üzerine konuşalım mı’ gibi etkinlikler açılıyor. Sosyalleşme dışında, fidan dikme ve sokak hayvanlarını besleme gibi iyilik projeleri de var. Uygulamayı App Store veya Google Play üzerinden indirmek ve aktivitelerden yararlanmak ücretsiz. Premium üyelik için haftalık veya aylık paketler var. Urbansurf’te bugüne kadar 6 bin 25 aktivite açılmış ve 31 bin 200 üyesi var. Uygulama teknik olarak her yerde kullanılabiliyor. Konum bazlı çalışıyor. Aktif kullanıcılarsa İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya’da.

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Festival tadında buluşmalar

Roof Network kurucusu 26 yaşındaki Aytaç Şahin aynı zamanda İTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencisi. İki sene önce okulda denizci olma hayali kurarken, okul bittiğinde çevresinde sosyal ortamının kalmayacağı korkusuyla kendi topluluğunu oluşturmuş. Bir WhatsApp grubu açmış ve bu topluluk zamanla büyümeye başlamış. Aytaç Şahin, Roof Network sosyalleşme ve etkinlik uygulamasını şu sözlerle anlatıyor: “Şu anda 700 üyemiz var ve 1.024 üyede sınırlandırıyoruz. Roof Network çatısı altında 2 binden fazla etkinlik gerçekleştirdik. Grubumuzda genellikle anlık buluşmalar oluyor. Yaz mevsiminde kamp etkinliklerimiz ve partilerimiz hareketli geçiyor. Bunların dışında kutu oyunu, karaoke, psikoloji semineri gibi etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca ayda iki kez 500-600 kişilik festival tadında buluşmalarımız oluyor. Roof Network’ün henüz bir sosyal medya uygulaması yok. WhatsApp üzerinden buluşmalar düzenliyorlar. Gruba katılmak için aylık abonelik ücreti 1.000 lira. Bu ücret dahilinde çoğu etkinliğe başka ödeme yapmıyorlar. Topluluğa katılmak isteyenler, @roofnetwork2 hesabı üzerinden başvuru yapabilirler. İstanbul, Tekirdağ, Sivas ve Kocaeli grupları aktif olarak sosyalleşiyor.

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Sosyalleşme uygulamalarını kullananlar neler yaşadıklarını anlatıyor...

‘Çevrem genişledi’

Sevgi Gürbüz (42), drama eğitmeni

Etkinliklere yalnız gitmek istemiyordum. Çevremdeki arkadaşlarım her zaman bana eşlik edemiyordu. Uygulamada gördüğüm aktivitelere katıldım. Hem sosyal çevrem gelişti hem de güzel zaman geçirdim. Tiyatro, konser, yeni yerler keşfetme, dünya mutfağı ilgimi çekiyor. Enerjisi yüksek etkinlikler olduğundan katılan kişilerle ortak noktalarda buluşabiliyoruz. Gezi etkinliği açan arkadaşların rotayla ilgili rehberliği de çok faydalı oluyor.

‘Kendimi geliştirdim’

Osman Barış Özkoçak (28), oyuncu

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Instagram’da eğlenceli bir sayfa gördüm ve ben de buranın bir parçası olabilirim dedim. Değişik kültür ve düşünceye sahip insanlarla sohbet edip kendimi geliştirdim. Topluluk sayesinde yeni bakış açıları elde ettim. En çok semt buluşmalarını seviyorum çünkü size yakınınızda oturan insanlarla rahatça görüşme imkânı sunuyor. Sosyalleşmek için çok uzaklara gitmeniz gerekmiyor.

‘Hayatı daha iyi tanıdım’

Esma Nur Şahin (19), fizik bölümü öğrencisi

Kendimi geliştirebileceğimi, kaliteli bir çevre edinebileceğimi ve hayatıma renk katabileceğimi düşünerek topluluğa katıldım. Farklı bir sürü insanla tanıştım, ufkum açıldı, hayatı daha iyi tanımaya başladım. Böyle bir topluluk içinde olmak kendi potansiyelimin farkına varmama yardımcı oldu. Roof Network’te eğitim, kültürel, doğal, eğlence, sosyallik, gelişim, spor gibi her alanda bir sürü etkinlik oluyor.

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‘Nitelikli vakit geçirebiliyorum’

E. D. (40), kurumsal finans uzmanı

Ortak ilgi alanlarına sahip insanlarla arkadaş olabilme düşüncesiyle topluluğa katıldım. Zamanla planlı aktivitelerin yanında, spontane aktiviteleri keşfettim. Özellikle dart ve kutu oyunlarında farklı rakiplerle oynayabilme ve birlikte nitelikli vakit geçirebilme fırsatı yakaladım. Koşu ve bisiklet için de her zaman bir arkadaş bulmakta zorlanıyordum. Uygulamada açılan aktiviteler veya kendi açtığım aktivitelerle bisiklet sürebileceğim ve koşabileceğim arkadaşlar bulabiliyorum.

‘Eşim Sibel’le tanıştım’

Coşkun Tülü (38), pasta şefi

Urbansurf uygulamasındaki etkinliklere katılmaya başladım.Yoğun çalıştığım için sosyalleşmekte zorlanıyordum. İlk olarak Bakırköy’deki hayvan besleme grubuna katıldım. Manevi olarak bana iyi geldi. Yine bir hayvan besleme etkinliğinde, üç gün sonra evleneceğim (Tülü’yle gazetemiz basılmadan üç gün önce konuştuk. Düğünleri bugün), eşim olacak Sibel’le tanıştım. Arkadaş olduk. Burada tanıştığın insanlara güven duyuyorsun çünkü arkadaş ortamında tanışmış gibi oluyorsun. 30 Haziran’da Sibel’le evleniyoruz. Hatta hayvan besleme grubundan arkadaşımız Sevgi ‘30 Haziran Sibel’le Coşkun’un nikâhına gidiyoruz’ isimli bir etkinlik açtı. Yani şimdi bizim düğünde buluşuyoruz.

Bu uygulamalara da göz atabilirsiniz:

¬ Perfect Stranger

(@pstrangerapp)

¬ Etkinlik Arıyorum

(@etkinlik_ariyorum)

¬ DineWho

(@dinewho)