Nikbinler: ‘Yapay zekâyı bir üretim aracı değil, bir tür yardımcı olarak kullanıyoruz’

Spotify’ın güncel listelerine göz atıyoruz. Türkiye’de en çok çalınan şarkılar (Top Songs) listesinin birinci sırasında Nikbinler’in ‘Eylülzede’ şarkısı var. Viral 50 listesinde de aynı şarkı ilk sırada. YouTube’da şarkının dinlenme sayısı 22 milyonu geçmiş görünüyor... Bu durum aslında hiç de şaşırtıcı gelmiyor. Son günlerde herkesin dilinde ‘Eylülzede’; “Köşe başlarımda/İlk gözyaşlarımda/Bir eylül yağmurusun/Islak köşe taşlarımda...” Kadın vokalin ruhu okşayan sesi, şarkının melankolik sözleri ve geçmişe selam gönderen müziği birçok kişinin kalbini fethetmiş durumda. Sosyal medyada defalarca paylaşılan şarkıya bir yandan da övgüler düzülüyor; “Her dizesi kalbe dokunuyor”, “Keşfetmekten mutlu olduğum şarkı”, “Uzun zaman sonra bu topraklarda bir şarkı yapıldı”, “Bana annemle babamın aşkını hatırlatan eser”, “Bu eser bu zamana ait değil. Bambaşka bir ruhu var”...

Övgüler bir yana şarkı hararetli bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Nikbinler’le ilgili internette fazla bilginin olmaması “Acaba grup yapay zekâyla mı yaratıldı, şarkı bir yapay zekâ üretimi mi” sorularını beraberinde getirdi. Grubun Instagram hesabı üzerinden menajeri Mert Gün’e ulaştık. Ve Nikbinler’le ilgili sorularımızı kendisine ilettik. Grubun kadın vokali Berika KA ve şarkıyı yapay zekâ desteğiyle adeta baştan yaratan Anatolian Lab’den Volkan Altuntaş’ın yanıtları şöyle...

◊ Bir süredir herkesin dilindesiniz. Bize anlatır mısınız Nikbinler kimdir?

Berika KA: Nikbinler’i geçen haziran ayında kurdum. Yapmak istediğim müziğe dahil olan arkadaşlarla birlikte kısa sürede bir grup haline geldik. Şu an altı kişiyiz. Kadın vokal olarak ben Berika, erkek vokal ve klavyede Emin Badın, elektrogitarlarda Önder Yılmaz ve Berkay Dal, basgitarda Burak Bural ve bateride Alperen Yıldırım. İşin arka planı ve yapay zekâ kısmındayssa Volkan Altuntaş (Anatolian Lab) var.

◊ Yapay zekâ yardımıyla yapılmış bir proje grup olduğunuz iddia ediliyor. Yapay zekâ, prodüksiyondan pazarlamaya ne kadar işin içinde?

Volkan Altuntaş: Yapay zekâ bu grubun müziğinin keşfedilmesi, tanımlanması, bulunması aşamasında kullanıldı ve grup tam olarak oturmadan önce şarkıların aranjesinde, miksing, mastering ve prodüksiyon işlemlerinde kullanıldı. Şu an için artık yapay zekâ daha çok fikirsel anlamda veya deneysel üretim denemeleri aşamalarında kullanılıyor Nikbinler için. Yani bir üretim aracı değil, bir tür yardımcı olarak kullanıyoruz.

◊ Özellikle ‘Eylülzede’ çok sevildi. Şarkı nasıl fark edildi ve büyük bir kitleye ulaştı?

Volkan Altuntaş: ‘Eylülzede’ şarkısı, eserin söz yazarı ve bestekârı Serkan Selay’ın bana ulaşması sonucunda, benim üzerinde yaptığım çalışmalarla ve aranjeyle (yapay zekâ desteğiyle) şu anki haline getirdiğim bir çalışma. Bu çalışmada Nikbinler’le ortaklaşa hareket ederek, elime gelen son kayıtları elden geçirerek 70’li yılların saykedelik Anadolu rock sesini ve vokal havasını yakalamak için yaptığım düzenlemelerle son halini aldı, yani şu an herkesin dinlemekte olduğu versiyonuna ulaştı. Eserin bu kadar büyük bir kitleye ulaşması bizim için de elbette sürpriz oldu. Tüm dijital platformlarda bir numaraya oturdu ve bazı global listelerde de bir numaraya yerleşti.

Berika KA: Bir gün ilgi göreceğini, dinleneceğini biliyorduk belki ama bu kadar kısa sürede olacağını tahmin etmemiştik.

◊ Nikbinler’in şarkısı Zaruret Records etiketiyle yayımlandı. Yapım şirketinin benzer başka yapay zekâ projeleri de var değil mi?

Volkan Altuntaş: Zaruret Records Türkiye’de ve dünyada AI (yapay zekâ) müzik alanında ilkleri hazırlayan bir ana çatı firma. Bu firmanın (label’ın) altında pek çok farklı proje mevcut: Anatolian Lab, Psychedelic Dervish gibi. Zaruret Records olarak şu an özellikle AI müziğin geleceği için meslek birlikleriyle ve büyük yapım şirketleriyle iletişim halindeyiz ve pek çok farklı proje fikirleri üretiyoruz. Yakında yeni projelerimiz de sizlerle olacak.

◊ Nikbinler ileride sahneye çıkıp konser verecek mi?

Berika KA: Evet, bir konser takvimi planlaması yapıyoruz. Aralık ayından itibaren artık sahnelerde dinleyicilerimizle hep birlikte şarkılarımızı söylemek istiyoruz.

LİSTELERE GİRİYOR, PLAK ŞİRKETLERİYLE ANLAŞMA İMZALIYORLAR

Görünen o ki; yapay zekâ yardımıyla müzik yapmak artık fantezi olmaktan öteye geçti. Geçen aylarda en az altı yapay zekâ üretimi ya da destekli sanatçı Billboard listelerine girmiş. Elbette şarkıların yapay zekâyla üretilip üretilmediğini anlamak zor. Billboard bunun için örneğin müzik platformu Deezer’ın yapay zekâ algılama aracını kullanmış ve yapay zekâ destekli olanlara işaret koymuş.

Yapay zekâyla oluşturulmuş müzisyenlerden biri de Xania Monet. 31 yaşındaki Mississippi doğumlu Talisha Jones tarafından Suno (yapay zekâyla şarkı üreten uygulama) kullanılarak yaratılmış. Şarkısı ‘How Was I Supposed to Know?’ Billboard listesine giren Xaina Monet kısa bir süre önce de bir plak şirketiyle milyonlarca dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Instagram’da sayfasına rastladığımız ÖTEKİ de yapay zekâ destekli bir Türk müzik projesi örneği. Fadıl Dinçer ve Emrah Alpat’ın projesinde vokal Suno uygulamasıyla üretilmiş. Fadıl Dinçer yapay zekâyla müzik üretiminde bir geçiş sürecinde olduğumuzu belirterek kişisel merakla başladığı bu işe zamanla gerçek sanatçıların da katılacağına inanıyor. Dinçer insan faktörünün de her zaman önemini koruyacağını belirtiyor: “Sonuçta yapay zekâyı da yönlendiren sensin.”

NİKBİNLER İSMİNİN HİKÂYESİ NEDİR?





Volkan Altuntaş: Nikbinler, çocukken kasetten şiirlerini dinlediğim şairlerden Nâzım Hikmet’in ‘Nikbinlik’ adlı şiirinden aklıma gelen bir isim oldu. Temel çıkış noktası buydu. Aslında ‘Nikbin’ Farsça bir kelime. ‘Nik’ iyi, güzel; ‘bin’ gören anlamını taşıyor. Yani ‘iyi, güzel gören’ diyebiliriz veya günümüz Türkçesiyle söyleyecek olursak ‘iyimser’ anlamında bir kelime.